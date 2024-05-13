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Rutte w Polsce: to jeszcze nie czas na uruchomienie artykułu 5. Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej Sekretarz generalny NATO podczas sobotniej wizyty w Warszawie przyznał, że naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie rakiety w piątkowy poranek to „niebezpieczny incydent”, ale nie jest to moment na uruchomienie artykułu 5. Dodał, że Polska i NATO są silniejsze niż Rosja

Co się wydarzyło?

Po piątkowych wydarzeniach, gdy nad ranem rosyjskie rakiety i dron pojawiły się w polskiej przestrzeni powietrznej, do Warszawy przejechał sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Podczas wizyty jasno podkreślił:

„NATO będzie bronić każdego centymetra polskiego terytorium”.

Zaznaczył jednak, że nie do końca wiadomo, co stało się w nocy i nad ranem w Polsce 20 listopada.

„Polska jest mocnym sojusznikiem, macie tutaj świetne wojska, a teraz musimy dokładnie ustalić, co się stało. Dowódca sił NATO w Europie zrobi wszystko, aby dowiedzieć się dokładnie, gdzie są zagrożenia dla naszego systemu odstraszania i obrony, aby w razie konieczności wdrożyć jakieś zmiany" – powiedział sekretarz generalny NATO.

W programie „Fakty po faktach” w TVN24 Mark Rutte został zapytany wprost, czy wlot rosyjskiej rakiety na terytorium Polski powinien wiązać się z uruchomieniem artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego? Odpowiedział:

„To nie jest terytorium do uruchomienia artykułu 5. Jeszcze nie, ale i tak jest to niebezpieczny incydent.”

„Oczywiście, jest to nie do przyjęcia, absolutnie nie do przyjęcia. I dlatego też, kiedy mówimy o tym, jak bronić naszego sojuszu kolektywnie, Polska nie jest w tym sama. Macie 31 sojuszników, którzy wspierają was w waszej obronie, tak jak wy wspieracie pozostałych 31 w ochronie całego terytorium Sojuszu” – mówił Rutte.

Zaznaczył jednocześnie, że jeśli chodzi o artykuł 5., to NATO nie chce Rosjanom dawać zbyt wiele informacji o tym, jaka może być reakcja Sojuszu.

„Zapewniam, że Rosja doskonale jest świadoma, co może, czego nie może, co jej wolno, czego nie wolno. (...) Polska i NATO jako takie są silniejsze niż Rosja i Rosjanie o tym wiedzą – podkreślił Mark Rutte.

Sekretarz generalny NATO był również dopytywany, jak rozpoznać, czy do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło przypadkiem, czy celowo. Stwierdził, że to oceniają instytucje krajowe, wspólnie z NATO, oraz, że naczelny dowódca sojuszniczych sił NATO w Europie Alexus Grynkewich cały czas ocenia, czy i gdzie należy wprowadzić zmiany w postawie wojsk.

A może Polska powinna zestrzeliwać rosyjskie rakiety i drony jeszcze nad zachodnim terytorium Ukrainy, zanim wlecą w polską przestrzeń powietrzną? Rutte odpowiedział: „nie sądzę”.

Dodajmy, że premier Donald Tusk już w piątek mówił publicznie, że incydent, do którego doszło na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego, to „intencjonalna prowokacja rosyjska.”

Wizyta sekretarza generalnego NATO w Warszawie miała charakter symboliczny.

Dopiero w poniedziałek 23 listopada w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli dojdzie do spotkania Rady Północnoatlantyckiej, która zajmie się naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie rakiety. Polskę będzie reprezentować wiceminister obrony Paweł Zalewski.

Podczas tego spotkania zostaną omówione szczegóły dotyczące dodatkowego wsparcia ochrony wschodniej granicy Polski.

Jaki jest kontekst?

W piątek 20 listopada rano polską przestrzeń powietrzną naruszyły trzy obiekty. Według słów wicepremiera i ministra obrony narodowej Włodzimierza Kosiniaka-Kamysza, polska armia nie ma wątpliwości, że były to rosyjskie środki napadu powietrznego. Najprawdopodobniej były to dwa pociski manewrujące i dron odrzutowy. Nie ma ofiar w ludziach ani strat w mieniu.

Wszystkie trzy obiekty spadły w trzech miejscach na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego.

w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim na polu uprawnym eksplodował pocisk manewrujący Ch-101

w rejonie Rudnika nad Sanem w powiecie niżańskim na terenie leśnym spadł najprawdopodobniej również pocisk manewrujący Ch-101

w rejonie miejscowości Mołodycz w powiecie jarosławskim na nieużytkach rolnych spadł najprawdopodobniej rosyjski dron odrzutowy typu Gerań 5.

Wszystkie trzy obiekty leciały z prędkością nieco wyższą niż 800 km/h i pozostawały w przestrzeni powietrznej przez od 2 do 4 minut.