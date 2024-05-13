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„Rzeczpospolita”: sędzia Korwin-Piotrowska cenzurowała krytykę rządu Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej Podczas konsultacji do ważnych ustaw praworządnościowych Anna Korwin-Piotrowska, jako ówczesna prezeska sądu w Opolu, przeredagowała opinię dostarczoną przez jednego z sędziów, usuwając krytyczne uwagi pod adresem rządu i Waldemara Żurka – pisze „Rzeczpospolita”

Co się wydarzyło?

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowywało dwa projekty ustaw, które miały przyczynić się do przywrócenia praworządności w polskim wymiarze sprawiedliwości: tzw. ustawy praworządnościowej oraz noweli prawa o ustroju sądów powszechnych dotyczącej delegacji sędziowskich.

Sędzia Mariusz Ulman – były rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych powołany przez Adama Bodnara, który nie jest zaliczany do tzw. neosędziów, ani nie należy też do żadnego stowarzyszenia sędziowskiego – twierdzi, że sędzia Anna Korwin-Piotrowska podczas prac nad tymi projektami ustaw cenzurowała i redagowała opinie do tych projektów, które były krytyczne wobec rządu Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Jego opinie.

„Każdy polski sędzia ma prawo sporządzić swoją opinię do tego typu projektów. Z tego prawa chciałem skorzystać, dlatego zgodnie z instrukcją wysłałem swoje uwagi do wydziału wizytacyjnego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Krótko potem skontaktowałem się telefonicznie z sądem apelacyjnym. W rozmowie tej zapewniono mnie, że moje opinie do nich dotarły.

Powiedziano mi jednak przy tym, że prezes Sądu Okręgowego w Opolu pani Korwin-Piotrowska nie zgadza się z moimi uwagami i powiedziała, żeby nie przesyłać ich dalej.

Dostałem też informację zwrotną, że powinienem to wysłać drogą służbową przez prezesa swojego sądu. Tak też zrobiłem" – mówi „Rzeczpospolitej” sędzia Ulman.

Jego opinie, owszem, zostały przesłane dalej i ukazały się na portalu w Rządowym Centrum Legislacji, jednak, jak twiedzi sędzia Ulman, ich treść została częściowo zmieniona, a niektóre fragmenty usunięto. Przy czym, nie został on poinformowany o tej ingerencji w treść jego uwag.

Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że z opinii Ulmana, dotyczącej ustawy praworządnościowej, wycięto ok. 20 proc. treści. Usunięty został na przykład fragment:

„Nie można oprzeć się przy tym wrażeniu, że projektodawcy zdają sobie doskonale sprawę, że projekt nie ma żadnych szans na podpis prezydenta, przynajmniej w takim kształcie. Ma on na celu jedynie wskazanie, że koalicja coś robi, a winę za wszystko ponosi prezydent, który – jak to już jest wskazywane – nie podpisze uchwalonej ustawy.”

Usunięto także uwagi sędziego Ulmana dotyczące m.in. krótkiego terminu na konsultacje, braku konsultowania przepisów ze środowiskiem prawniczym, czy powielanie większości poprzednich wadliwości przepisów.

Skąd teza, że za ingerowaniem w opinie sędziego stoi Anna Korwin-Piotrowska? Gazeta wskazuje, że w opublikowanych na stronach RCL dokumentach znalazła się uwaga podpisana przez Korwin-Piotrowską: „Uprzejmie wskazuję, że nie podzielam zastrzeżeń sędziego Mariusza Ulmana”.

Natomiast sędzia Ulman mówi gazecie:

„Uważam, że jest to klasyczna cenzura i zamykanie ust sędziemu. Najpierw pani Anna Korwin-Piotrowska, jako prezes Sądu Okręgowego w Opolu, blokowała publikację moich opinii, a potem wycięła z nich treści krytyczne wobec rządu i nieprzychylne wobec projektów Ministerstwa Sprawiedliwości. To źle rozumiana lojalność wobec swojego przyjaciela Waldemara Żurka.”

Dodaje, że działania Korwin-Piotrowskiej postrzega jako łamanie konstytucji i prawa do wolności wypowiedzi.

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Jaki jest kontekst?

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zaprzecza tym zarzutom. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” wyjaśnia, że jej zadaniem było zebrać opinie i merytoryczne uwagi i zrobić z nich résumé, a to siłą rzeczy wymaga dokonania pewnych skrótów.

„Nie blokowałam opinii sędziego Ulmana ani nie cenzurowałam ich, choćby z tego względu, że Pan Sędzia przesłał opinię bezpośrednio do sądu apelacyjnego, o czym mnie powiadomiono, prosząc o przekazanie uwag sędziego w praktykowanej formule” – mówi gazecie sędzia Korwin-Piotrowska.

Tymczasem komentarze prawników pytanych o zdanie w tej sprawie przez „Rzeczpospolitą” są krytyczne wobec sędzi Korwin-Piotrowskiej, o ile zarzuty wobec niej sformułowane przez sędziego Ulmana się potwierdzą.

Marcin Wolny adwokat z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka podkreśla, że opinia sędziego nie może być w żaden sposób zmieniana czy modyfikowana przez prezesa sądu, bo jest on jedynie pośrednikiem w przekazywaniu uwag i opinii.

„Wpływanie przez prezesa sądu na treść zgłoszonej opinii musi budzić poważne zastrzeżenia, w tym w wymiarze etycznym. Godzi to bowiem w wolność sędziego Ulmana do stawania w obronie niezależności sądownictwa” – uważa Marcin Wolny.

Również Krzysztof Izdebski prawnik, dyrektor ds. rzecznictwa i rozwoju Fundacji im. Stefana Batorego podkreśla, że osoba pośrednicząca w przekazaniu stanowiska sędziego do projektów ustaw nie powinna go redagować, skracać ani usuwać argumentów, z którymi się nie zgadza.

„Prezes sądu może oczywiście przedstawić własną opinię i polemizować z argumentami sędziego, ale powinien zrobić to osobno. Konsultacje publiczne tracą sens, jeśli po drodze ktoś zaczyna rozstrzygać, które poglądy i argumenty powinny dotrzeć do projektodawcy” – dodaje Izdebski.

Tymczasem właśnie – we wtorek 17 listopada – o godzinie 9.00 rozpoczęło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską kierującą obecnie pracami TK. Zgromadzenie ma głosować nad wnioskami o uchylenie immunitetów zawieszonemu prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu i wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu.