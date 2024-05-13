Prawa autorskie: 24.09.2026 Jaroslaw , ul Benedyktynska , Jaroslawskie Opactwo . Miejsce ataku nozownika , do ktorego doszlo rano na terenie opactwa . Wedlug wstepnych ustalen policji 31-letni obywatel Ukrainy zaatakowal nozem piec osob - czterech mezczyzn i kobiete . Poszkodowani trafili do szpitala . Jeden z zaatakowanych mezczyzn , ksiadz , zmarl . Policja zatrzymala podejrzewanego o atak 31-latka . Trwa wyjasnianie okolicznosci zdarzenia . Fot. Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza.pl 24.09.2026 Jaroslaw ...

Sąd zdecydował o areszcie dla nożownika z Jarosławia Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Ihor M., podejrzany o zabójstwo księdza w Jarosławiu, ma trafić na oddział medyczny o wzmocnionym zabezpieczeniu

Co się wydarzyło

W sobotę 26 września 2026 Sąd Rejonowy w Jarosławiu zdecydował, że 31-letni Ihor M., podejrzany o atak na terenie klasztoru sióstr Benedyktynek, trafi do aresztu na trzy miesiące.

Ze względu na stan zdrowia podejrzanego areszt ma być wykonywany w warunkach szpitalnych – poinformowała prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Biegli psychiatrzy stwierdzili u podejrzanego „ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne”.

Podejrzany ma trafić do placówki medycznej dysponującej oddziałem o wzmocnionym zabezpieczeniu. Prokuratura nie podaje, gdzie będzie przebywał.

W piątek 25 września 2026 prokuratura postawiła Ihorowi M. zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Nieznane są na razie motywy działania Ihora M.

Jaki jest kontekst

W czwartek przed południem Ihor M. wszedł na teren klasztoru sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Znajduje się tam kawiarenka, z której można wejść do kuchni. Ihor M. z klasztornej kuchni zabrał nóż, a następnie zaatakował pięć osób: czterech mężczyzn i kobietę. Ksiądz, który próbował go powstrzymać, zmarł.

„Obywatel Ukrainy dopuścił się straszliwej zbrodni. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. (...) Sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem” – napisał wkrótce po tych wydarzeniach prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar przekazał w rozmowie z TVN24, że Konsul kontaktował się z matką Ihora M. Jednocześnie ambasador zaprzeczył doniesieniom, jakoby Ihor M. służył w ukraińskim wojsku.

„Jest mi bardzo przykro i żal. Chciałbym także przeprosić wszystkich poszkodowanych i opinię publiczną za takie zdarzenie, które niestety oczywiście wpływa także na ogólny stosunek do Ukraińców w Polsce” – powiedział ukraiński ambasador.

Tymczasem ekspertka NASK Małgorzata Szumna z Zespołu Analizy Trendów Narracyjnych i Fact-checkingu przekazała mediom, że „atak w Jarosławiu przyczynił się do nasilenia antyukraińskich narracji dezinformacyjnych, które od dłuższego czasu funkcjonują w polskiej infosferze”.

„W tym kontekście formułowane są zarzuty o łagodniejsze traktowanie obywateli Ukrainy przez służby i wymiar sprawiedliwości oraz o celowe przemilczanie przez media informacji o przestępstwach z ich udziałem. W rezultacie niechęć wobec Ukraińców zostaje powiązana z podważaniem zaufania do państwa i przekonaniem, że nie zapewnia ono Polakom odpowiedniej ochrony”.

Jako przykład podała zmanipulowane zdjęcia, na których Ihor M. ma zabandażowane ręce i nie widać kajdanek, zestawiane ze zdjęciami Polaków, którym policja nakłada kajdanki.

Według ustaleń prokuratury mężczyzna wjechał do Polski z Niemiec w nocy 23 września przez przejście w Świecku. Zamierzał przekroczyć granicę z Ukrainą w Korczowej. Jego samochód nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ihor M. zostawił go więc w Korczowej, a do Jarosławia został podwieziony prywatnym samochodem przez przypadkowe osoby. Auto poddano oględzinom i zabezpieczono na potrzeby śledztwa. Prokuratura nie ma informacji, by osoby, które przewiozły podejrzanego, zostały już przesłuchane.