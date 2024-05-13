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Saudyjczycy uruchamiają kluczowy rurociąg. Teheran gotowy do odblokowania cieśniny Ormuz Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Wtorek przynosi dwie uspokajające informacje dla rynku paliw. Saudyjczycy wznawiają transport ropy rurociągiem Wschód-Zachód, który pozwala omijać zablokowaną Cieśninę Ormuz. Za to Iran wyraża gotowość odblokowania głównego szlaku handlowego w Zatoce Perskiej w ciągu 7 dni

Co się wydarzyło

Arabia Saudyjska wznowiła działanie strategicznego rurociągu Wschód-Zachód – przekazała we wtorek 22 września agencja Reutera, powołując się na trzy anonimowe źródła.

Rijad nie potwierdził tych doniesień, ale sama informacja o planach uruchomienia saudyjskiego rurociągu zadziałała uspokajająco na rynek paliw. We wtorek ceny surowca spadły – i to zdecydowanie. Baryłka europejskiej ropy naftowej Brent kosztuje dziś 98,2 dol., ponad 10 dolarów mniej niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

Rurociąg Wschód-Zachód łączy saudyjskie pola naftowe na wschodzie kraju z portem Janbu nad Morzem Czerwonym. Transport ropy tym szlakiem został wstrzymany 11 września, po ataku dronowym, którego dopuściły się irackie bojówki sprzymierzone z Iranem. A to pozbawiło Arabię Saudyjską możliwości eksportu ropy z pominięciem Cieśniny Ormuz, czyli kluczowego szlaku żeglugowego Zatoki Perskiej. Dla reszty globu zamknięcie rurociągu oznaczało odcięcie od 4 proc. światowej podaży ropy.

Rozmówcy agencji Reutera podkreślali, że na razie rurociągiem popłyną niewielkie ilości surowca. W najbliższym czasie koncern Saudi Aramco chce zwiększyć transport rurociągiem do 4 mln baryłek dziennie. Nie wiadomo, kiedy miałoby to nastąpić. Maksymalna przepustowość rurociągu to 7 mln baryłek dziennie.

Jaki jest kontekst

Pogłębiający się kryzys na rynku paliw rozpoczął się w marcu, po ataku USA na Iran i zablokowaniu Cieśniny Ormuz przez Iran. Ograniczając bezpieczną żeglugę popularnym szlakiem handlowym, Iran chciał wymusić na Amerykanach najpierw wycofanie się z działań zbrojnych, a potem podpisanie jak najkorzystniejszego dla Teheranu porozumienia pokojowego. Jak donosi Reuters, po wielu miesiącach amerykańsko-irańskich działań odwetowych, Iran miał w końcu zadeklarować, że jest gotowy w ciągu siedmiu dni odblokować Cieśninę Ormuz, jeśli USA zniosą blokadę irańskich portów i zmniejszą presję wojskową.

To mógłby być początek powrotu do negocjacji pokojowych. Okazją do spotkania prezydentów USA i Iranu jest rozpoczynająca się w Nowym Jorku sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ.