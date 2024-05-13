Saudyjczycy uruchamiają kluczowy rurociąg. Teheran gotowy do odblokowania cieśniny Ormuz

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Wtorek przynosi dwie uspokajające informacje dla rynku paliw. Saudyjczycy wznawiają transport ropy rurociągiem Wschód-Zachód, który pozwala omijać zablokowaną Cieśninę Ormuz. Za to Iran wyraża gotowość odblokowania głównego szlaku handlowego w Zatoce Perskiej w ciągu 7 dni
Arabia Saudyjska wznowiła działanie strategicznego rurociągu Wschód-Zachód – przekazała we wtorek 22 września agencja Reutera, powołując się na trzy anonimowe źródła.
Rijad nie potwierdził tych doniesień, ale sama informacja o planach uruchomienia saudyjskiego rurociągu zadziałała uspokajająco na rynek paliw. We wtorek ceny surowca spadły – i to zdecydowanie. Baryłka europejskiej ropy naftowej Brent kosztuje dziś 98,2 dol., ponad 10 dolarów mniej niż pod koniec ubiegłego tygodnia.
Rurociąg Wschód-Zachód łączy saudyjskie pola naftowe na wschodzie kraju z portem Janbu nad Morzem Czerwonym. Transport ropy tym szlakiem został wstrzymany 11 września, po ataku dronowym, którego dopuściły się irackie bojówki sprzymierzone z Iranem. A to pozbawiło Arabię Saudyjską możliwości eksportu ropy z pominięciem Cieśniny Ormuz, czyli kluczowego szlaku żeglugowego Zatoki Perskiej. Dla reszty globu zamknięcie rurociągu oznaczało odcięcie od 4 proc. światowej podaży ropy.
Rozmówcy agencji Reutera podkreślali, że na razie rurociągiem popłyną niewielkie ilości surowca. W najbliższym czasie koncern Saudi Aramco chce zwiększyć transport rurociągiem do 4 mln baryłek dziennie. Nie wiadomo, kiedy miałoby to nastąpić. Maksymalna przepustowość rurociągu to 7 mln baryłek dziennie.
Pogłębiający się kryzys na rynku paliw rozpoczął się w marcu, po ataku USA na Iran i zablokowaniu Cieśniny Ormuz przez Iran. Ograniczając bezpieczną żeglugę popularnym szlakiem handlowym, Iran chciał wymusić na Amerykanach najpierw wycofanie się z działań zbrojnych, a potem podpisanie jak najkorzystniejszego dla Teheranu porozumienia pokojowego. Jak donosi Reuters, po wielu miesiącach amerykańsko-irańskich działań odwetowych, Iran miał w końcu zadeklarować, że jest gotowy w ciągu siedmiu dni odblokować Cieśninę Ormuz, jeśli USA zniosą blokadę irańskich portów i zmniejszą presję wojskową.
To mógłby być początek powrotu do negocjacji pokojowych. Okazją do spotkania prezydentów USA i Iranu jest rozpoczynająca się w Nowym Jorku sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
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