Śmierć posła Litewki. Prokuratura podaje godzinę

Rosja zaostrza groźby: zniszczy centrum Kijowa za każdą próbę naruszenia rozejmu Putina Zaloguj się, aby zapisać na później Agnieszka Jędrzejczyk Rosyjski MON ogłosił, że zaatakuje centrum Kijowa rakietami nie tylko w odwecie za próbę zakłócenia 9 maja defilady Putinowi, ale za każde naruszenie zawieszenia broni, które Putin ogłasza na 8 i 9 maja. Tymczasem Ukraina trafia w państwo Putina coraz celniej.

Co się stało?

Po południu 7 maja rosyjski MON ostrzegł: „Jeśli Siły Zbrojne Ukrainy naruszą zawieszenie broni w strefie SWO lub podejmą próbę ataku na obszary zamieszkane i obiekty w regionach Rosji, Siły Zbrojne zapewnią odpowiednią odpowiedź”.

Na 8 i 9 maja Putin ogłosił rozejm z okazji defilad na „dzień zwycięstwa”.

Już 4 maja Rosja zapowiedziała „zmasowany atak rakietowy” na centrum Kijowa, jeśli Ukraińcy zepsują Putinowi obchody 9 maja. Początkowo mowa była o defiladzie w Moskwie. Potem — o wszystkich uroczystościach w Rosji. Teraz — o jakimkolwiek naruszeniu rozejmu ogłoszonego jednostronnie przez Putina.

Rosyjska telewizja ozdabia teraz programy czerwonym paskiem z wezwaniem do mieszkańców Kijowa, by opuścili miasto.

Propagandyści w programach „publicystycznych” w telewizji pokazują mapki Kijowa ze wskazaniem, gdzie uderzy Rosja (to budynki rządowe). Martwią się, że w sąsiedztwie tych budynków od czasów sowieckich mieszkają „weterani” – ale, niestety, jeśli zginą, to wina Ukrainy. Powtarzają, że w „obecnej sytuacji” władze muszą mieć przygotowany plan zniszczenia centrum Kijowa.

Rano zaapelowała o to rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Polskie MSZ ogłosiło, że nasi dyplomaci w Kijowie zostają.

Jaki jest kontekst?

Putin odrzucił ukraińską propozycję rozejmu 6 maja. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekonywał wtedy, że wojnę trzeba przerwać, a nie zajmować się umilaniem Putinowi defilady.

6 maja Rosja cały czas ostrzeliwała (i nadal ostrzeliwuje) Ukrainę. Tymczasem Ukraińcy — co widać z oficjalnego rosyjskiego przekazu — wstrzymali swoje ataki. Ale ponieważ Rosja się nie zatrzymała, 7 maja wznowili ataki na europejską część Rosji. Od razu trafili w:

magazyny FSB pod Moskwą,

rafinerię w Permie,

okręt wojenny w Dagestanie,

instalacje wojskowe na polach okupowanego Donbasu i obwodu ługańskiego.

Rosjanie zestrzelili też jednego dnia ponad 50 dronów zmierzających nad Moskwę (w każdym razie tak twierdzą).

Alarmy dronowe i rakietowe ogłaszane były w wielu regionach — a po dniu przerwy było to bardziej widoczne.

Stało się więc jasne, że Ukraina nie musi atakować rosyjskich defilad, ani miejscowości, w których są one organizowane — i tak jest w stanie zadać bolesne ciosy Putinowi. Z tego powodu zapewne Moskwa zaostrzyła retorykę.

Czerwone paski w telewizji nie są oczywiście skierowane dla Kijowian, bo oni tego nie oglądają. Przerażony Putin pręży muskuły przed swoimi.

Problem w tym, że forma komunikatu oznacza, że Rosja będzie w zasadzie musiała zaatakować Kijów. Na wojnie, takiej jak obecna, nie da się całkowicie wstrzymać operacji. Rosyjska propaganda opisała ten problem kilka dni temu, zanim Kreml wpadł w desperację: wszystkie rozejmy były naruszane. Rosja twierdzi, że przez Ukrainę, Ukraina ma dowody — że przez Rosję.

Także w czasie trwającego dzień zawieszenia broni ze strony Ukrainy Rosja oskarżała ją o łamanie rozejmu.

„Niezdolność Ukrainy do zatrzymania wojny” – to obelga, która jest po prostu częścią rosyjskiej propagandy.

Dowody podawane 6 maja były słabe, nieudokumentowane, nie wiadomo nie tylko, czy opisywane przez Rosję wypadki naprawdę się zdarzyły, ani kiedy. Ale jakie to ma znaczenie?