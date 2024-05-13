Socjalista Seguro wygrywa wybory w Portugalii

Witaj w sekcji depeszowej OKO.press. W krótkiej formie przeczytasz tutaj o najnowszych i najważniejszych informacjach z Polski i ze świata, wybranych i opisanych przez zespół redakcyjny
Uczelnie się podzieliły: część odmawia politykom możliwości zorganizowania debat, część się zgadza.
Europoseł PiS Patryk Jaki ogłosił, że jeszcze w lutym partia rozpoczyna zapowiadaną wcześniej serię debat pod hasłem „Zmień nasze zdanie”. Pierwsza odbędzie się 24 lutego 2026 na Uniwersytecie Wrocławskim.
Debaty zainicjowała część polityków PiS-u skupiona wokół Jacka Sasina. Ich głównymi organizatorami są Patryk Jaki (40 l.) i Tobiasz Bocheński (38 l.). W dyskusjach ma uczestniczyć też Przemysław Czarnek (48 l).
Politycy PiS wystąpili z propozycją organizacji debat do kół naukowych na wszystkich polskich uczelniach. Według Patryka Jakiego studenci odpowiedzieli entuzjastycznie, jednak kiedy zwrócili się o zgodę do władz uczelni „te podzieliły się mniej więcej po połowie. Połowa zgodziła się od razu, połowa nie”. Jaki twierdzi, że większość uczelni się wycofała z powodu „telefonów od mainstreamowych mediów”.
„My jednak się nie poddaliśmy. Komercyjnie wynajmiemy więc na kampusach sale w klubach studenckich, a tam, gdzie również odmówiono – wynajmiemy powierzchnie na chodnikach miejskich” – pisze Jaki.
Decyzji nie ogłosił jeszcze Uniwersytet Warszawski.
Na początku grudnia 2025 Jarosław Kaczyński ogłosił, że partia spróbuje powtórzyć akcję zastrzelonego we wrześniu Charliego Kirka. Amerykański aktywista jeździł po campusach pod hasłem „Prove me wrong” (Udowodnij, że się mylę). Jego działalność jest uznawana za jeden z powodów wzrostu poparcia dla Donalda Trumpa wśród młodych mężczyzn.
Pomysł PiS-u szczegółowo omawiały w jednym z odcinków „Programu Politycznego” Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak.
PiS chce dzięki tej akcji zbudować poparcie w młodszych grupach wyborców i rywalizować o nich z Konfederacją.
Według ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (art. 52) „Członkowie wspólnoty uczelni mają prawo organizowania zgromadzeń na terenie uczelni. Zorganizowanie zgromadzenia w lokalu uczelni wymaga zgody rektora”.
Podobne zapisy są w statutach uniwersytetów. Na przykład statut Uniwersytetu Warszawskiego (art. 159) stanowi:
We wszystkich tych zapisach mowa jest o tym, że zgromadzenia organizują osoby należące do wspólnoty uniwersytetu. Chodzi tu o promowanie oddolnej działalności studentów i pracowników naukowych.
Tymczasem akcja „Zmień nasze zdanie” to akcja konkretnej partii politycznej – ogłaszana przez jej czołowych polityków na konferencjach prasowych tej partii. Również jej tematyka została z góry określona przez polityków PiS: „Chcemy zachęcić ją do poważnej dyskusji o przyszłości naszej ojczyzny w UE oraz wobec globalnych wyzwań”.
Obecnie średnie sondażowe poparcie dla PiS to ok. 24 proc. O ponad 10 pkt proc. mniej niż w październiku 2023, gdy PiS oddawał władzę.
Jednak skrajna prawica rośnie w Portugalii w siłę
Umiarkowany socjalista Antonio José Seguro odniósł miażdżące zwycięstwo i zapewnił sobie pięcioletnią kadencję na stanowisku prezydenta Portugalii w drugiej turze wyborów, która odbyła się w niedzielę 8 lutego 2026. Pokonał skrajnie prawicowego, antysystemowego rywala André Venturę.
Część czołowych polityków portugalskiej prawicy wsparła kandydata centrolewicy, by nie dopuścić Ventury do objęcia urzędu prezydenta. Zastąpi on konserwatystę Marcela Rebelo de Sousę, który sprawował urząd przez dwie kadencje.
Według niepełnych jeszcze wyników (brakuje ostatecznych danych z Lizbony i Porto) Seguro zdobył 66,8 proc. głosów, a Ventura 33,2 proc.
43-letni André Ventura to były telewizyjny komentator piłkarski, publicysta i powieściopisarz. Siedem lat temu założył Chegę. Antysystemowa partia uczyniła imigrację jednym z głównych punktów swojego przekazu. W całym kraju roziwesiła billboardy z hasłami: „To nie jest Bangladesz”, „Imigranci nie powinni żyć z zasiłków”.
Po ogłoszeniu exit polli w niedzielę Ventura stwierdził, że wynik wyborów pokazuje, iż „przekaz ze strony Portugalczyków jest jasny”. Dodał, że Chega jest dziś główną siłą po prawej stronie sceny politycznej i „wkrótce będzie rządzić Portugalią”. Wcześniej w niedzielę oskarżał „cały system polityczny” o zjednoczenie się przeciwko niemu.
Niedzielny wynik Chegi znacznie przewyższa 22,8 proc., które partia uzyskała w majowych wyborach parlamentarnych w ubiegłym roku.
„Cały system polityczny, zarówno prawica, jak i lewica, zjednoczył się przeciwko mnie” — powiedział Ventura dziennikarzom. — „Mimo to wierzę, że dziś wyłoniło się i zostało ugruntowane przywództwo po prawej stronie sceny politycznej. Od tej chwili zamierzam przewodzić temu obozowi”.
Białoruś testuje polską granicę
„W nocy z 8 na 9 lutego wojskowe systemy radiolokacyjne odnotowały kolejne wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów” – poinformowało w poniedziałek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych we wpisie na portalu X (dawniej Twitter).
„Obiekty były na bieżąco identyfikowane i pozostawały pod nadzorem wojskowych systemów rozpoznania. Sytuacja była w pełni kontrolowana i nie stwarzała zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli RP” – pisze DORSZ.
DORSZ uspokaja: „Wojsko, działając zgodnie z obowiązującymi procedurami, współpracuje ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa, na bieżąco przekazując niezbędne informacje umożliwiające szybką reakcję, w tym przejęcie obiektów oraz zatrzymanie osób podejrzanych o udział w tych incydentach”.
To kolejny taki incydent w polskiej przestrzeni powietrznej. Ledwo tydzień temu, w nocy z 3 na 4 lutego balony z Białorusi również wleciały do Polski. Na razie żadne z tych wydarzeń nie mają tej skali, co wtargnięcie rosyjskich dronów w Polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września 2025 r.
Białoruś wykorzystuje drony do przemytu, ale też rozpoznania sposobu ochrony granicy RP.
„Warunki pogodowe, w tym częste tej zimy wschodnie wiatry, sprzyjają napływowi balonów. Za ich pomocą strona białoruska utrzymuje presję na polską granicę, mimo że ze względu na zimowe warunki ustały próby przekraczania jej wbrew przepisom. Duża liczba balonów zmusza wojsko i Straż Graniczną do reagowania, a tym samym daje stronie białoruskiej możliwość testowania polskich procedur, co w sprzyjających warunkach pogodowych będzie zapewne częściej przez nią wykorzystywane. Dlatego też coraz ważniejsza staje się współpraca z innymi państwami wschodniej flanki NATO w zwalczaniu takich zagrożeń” – pisała ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Anna Maria Dyner.
Reportaż Marii Wiernikowskiej o Rosji, który ukazał się w Kanale Zero, wywołał reakcję Ambasady Ukrainy w Polsce.
„Granice państw nie są kwestią „opinii” ani próbą przypodobania się komukolwiek, lecz jednoznacznym faktem prawnym. Wzywamy do wprowadzenia stosownych korekt”, pisze w swoich mediach społecznościowych Ambasada Ukrainy w Polsce.
Na zdj. ambasador Ukrainy w Polsce, Vasyl Bodnar.
Chodzi o reportaż Marii Wiernikowskiej, wyemitowany w Kanale Zero. W materiale pojawia się mapa Europy, na której Krym został pokazany jako terytorium rosyjskie:
Materiał Marii Wiernikowskiej, a konkretnie jego pierwsza część, ukazał się w Kanale Zero 4 lutego. I od razu wywołał kontrowersje i dużo negatywnych reakcji, szczególnie w środowisku dziennikarskim. Reportaż miał pokazać Rosję od strony zwykłych ludzi, czyli „prawdziwe” życie w Rosji, różne od tego, co na codzień pokazują media europejskie. Szczególną uwagę zwraca fakt, że Wiernikowska, jak sama twierdzi, wjeżdża do Rosji bez dziennikarskiej wizy, a jednocześnie z kamerą i nie ukrywając, że tworzy materiał dziennikarski.
„Nie – wyjazd do Rosji jako dziennikarz, zwłaszcza jako dziennikarz, nie jest dobrym pomysłem. MSZ W DALSZYM CIĄGU odradza wszelkie podróże do Rosji, która uznaje nasz kraj za 'nieprzyjazny” – napisał w mediach społecznościowych Maciej Wiewiór, rzecznik MSZ.
„Rosja to państwo totalitarne, które stosuje przemoc nie tylko wobec innych państw, ale także wobec własnych obywateli. Władze Rosji nie cofną się przed niczym, nawet przed zleceniem zabójstwa, byle tylko zachować kontrolę i stanowiska. Tego, o czym tutaj piszemy, nie znajdziecie u internetowych vlogerów ani w głośnym w ostatnich dniach reportażu Marii Wiernikowskiej na Kanale Zero” – pisze w OKO.press Anna Mierzyńska.
Dziennikarka Polsatu twierdziła, że Czarzasty swoją wypowiedź o tym, że Trump nie zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla konsultował z MSZ
„Włodzimierz Czarzasty konsultował swoją wypowiedź w sprawie Trumpa z MSZ Radosława Sikorskiego” – powiedziała 7 lutego w programie „Kalejdoskop Wydarzeń” w Polsat News Dorota Gawryluk.
Przypomnijmy: na koniec stycznia do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego przyszło pismo w sprawie poparcia kandydatury Donalda Trumpa do pokojowej nagrody Nobla. 2 lutego Czarzasty ogłosił oficjalnie podczas konferencji prasowej, że wniosku nie poprze i nie wyśle dalej pisma. Stwierdził wprost, że Trump na Nobla nie zasługuje i obszernie skrytykował działania prezydenta USA.
Słowa Gawryluk skomentował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór:
„Prawie prawda. A „prawie” czyni wielką różnicę. Minister Radosław Sikorski i marszałek Włodzimierz Czarzasty rozmawiali o odpowiedzi… ale po wpisie ambasadora USA” – napisał rzecznik w mediach społecznościowych.
Wypowiedź Czarzastego wywołała ostrą reakcję ambasadora USA w Polsce Toma Rose'a. Po słowach Czarzastego o Trumie Rose 5 lutego napisał w mediach społecznościowych:
"Od dziś nie będziemy już utrzymywać kontaktów ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem. Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego”.
