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Stambuł sparaliżowany przez potężną powódź Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej W 16-milionowym największym mieście Turcji jest chaos, 90 proc. miasta jest nieprzejezdne, zajęcia w szkołach odwołano, pracownicy masowo kierowani są na urlop – to wszystko z powodu ogromnych ulew, które wywołały powodzie błyskawiczne w różnych częściach miasta i doprowadziły dotąd do śmierci dwóch osób

Co się wydarzyło?

Potężne ulewy niewidziane od dekad, które zaczęły się we wtorek 13 października, zalały Stambuł. W wielu częściach miasta nawałnice wywołały również tzw. powodzie błyskawiczne. Miasto jest dosłownie pod wodą, a samochody płyną ulicami porywane przez nurt wody.

Dotąd wiadomo o dwóch ofiarach śmiertelnych. Jedną z nich jest 14-latek, który szedł boso przez park, trzymając buty w rękach. W pewnym momencie wszedł w kałużę i upadł. Został porażony przez prąd. Nie udało się go uratować.

Drugą ofiara jest 34-latek, który próbując przejść przez ulicę podczas powodzi błyskawicznej został porwany przez nurt wody, stracił równowagę, upadł i uderzył głową o chodnik.

Już w środę wieczorem 14 października wydano zakaz poruszania się pojazdami dwukołowymi, a w czwartek 15 października zawieszono zajęcia w szkołach. Uniwersytety przeszły w tryb nauki zdalnej, a pracownicy sfery budżetowej są częściowo wysyłani na urlop – przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami i matki małych dzieci.

Gubernator Davut Gül zaleca mieszkańcom pozostanie w domach, a tym, którzy mieszkają w suterenach i piwnicach, opuszczenie domów, bo sytuacja wciąż jest bardzo trudna.

Biuro gubernatora poinformowało, że do akcji zaangażowano łącznie około 8 tys. ratowników oraz 2 tys. pojazdów i maszyn roboczych. Uszkodzonych zostały setki budynków, oficjalne informacje mówią o 808 zalanych domach, 280 firmach i 76 pojazdach, dane te są jednak zupełnie wstępne i z pewnością niedoszacowane.

Woda wtargnęła między innymi do historycznego meczetu Sadabad.

Również dwa lotniska obsługujące Stambuł zostały sparaliżowane z powodu pogody. Na jednym z nich – Sabiha Gokcen – loty zostały całkowicie wstrzymane. Drugie częściowo operowało, ale 43 samoloty nie mogły na nim wylądować i zostały przekierowane.

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Jaki jest kontekst?

Ulewy zaczęły się w Stambule we wtorek, jednak w środę nastąpiło nasilenie opadów, szczególnie w rejonie cieśniny Bosfor i w północnych i centralnym rejonie europejskiej części miasta.

Nuri Aslan, pełniący obowiązki burmistrza Stambułu, poinformował, że od godziny 22:00 we wtorek do godziny 10:00 w środę – na miasto spadło prawie 100 milimetrów deszczu. To oznacza, że w ciągu 12 godzin spadło tyle deszczu, ile spada w ciągu 24 godzin w trakcie opadów uznawanych za ekstremalne.

Takich opadów Stambuł nie widział od dekad, w wielu częściach miasta suma opadów przekroczyła 240 litrów wody na metr kwadratowy. Serwis Hurriyet podaje, że takich wartości nie notowano od 1985 roku.

W czwartek deszcz nadal intensywnie pada i według prognoz stambulskiego centrum do spraw katastrof AKOM nie przestanie, zwłaszcza wokół Bosforu i w azjatyckiej części miasta.

AKOM prognozuje, że w czwartek utrzyma się również bardzo silny wiatr, dochodzący w porywach do 80 km/h.