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Strzelał w stronę migrantów na granicy z Białorusią. Sąd uchylił uniewinnienie Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak W opinii sądu odwoławczego Karol S., 25-letni żołnierz, który oddał 12 strzałów stronę migrantów i funkcjonariuszy, naraził ich na utratę zdrowia i życia, czym zrealizował znamiona zarzucanego mu przestępstwa — mówił w uzasadnieniu piątkowego orzeczenia sędzia płk Paweł Więcek.

Co się wydarzyło

W maju 2026 Wojskowy Sąd Garnizonowy uniewinnił Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień i narażenia osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jednak 20 listopada sąd odwoławczy zwrócił sprawę ponownego rozpatrzenia.

Jak stwierdził sędzia płk Paweł Więcek, co najmniej 3 z 12 strzałów, które tego dnia oddał szeregowy, naraziły nie tylko migrantów, ale i biorących udział w akcji strażników i żołnierzy, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W sądzie pierwszej instancji Karol S. pojawił się w koszulce grupy Honor, znanej z piosenek gloryfikujących nazizm, Adolfa Hitlera i innych zbrodniarzy. Jak twierdziła obrona, nie była to prowokacja, ani prezentacja poglądów oskarżonego – tylko prezent od znajomego.

Jaki jest kontekst

Jak wynika z akt sprawy, 25 marca 2024 roku, około południa, niedaleko miejscowości Dubicze Cerkiewne grupa migrantów, używając lewarka samochodowego, rozgięła słupy zapory na granicy z Białorusią. Gdy cudzoziemcy przedostali się na polską stronę, w ich stronę ruszyli funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze. Większość z nich, zgodnie z przepisami, oddawała strzały ostrzegawcze, celując w powietrze.

Jak ustaliła prokuratura, Karol S – który wówczas pełnił wówczas służbę w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej (Batalion Zmechanizowany w Białej Podlaskiej) – oddał 12 strzałów z broni służbowej w kierunku migrantów, a także dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej i dwóch żołnierzy. Linia jego strzałów przebiegała wzdłuż drogi na granicy między Polską i Białorusią.

Mężczyzna szczęśliwie w nikogo nie trafił. Jednak po całej akcji Żandarmeria Wojskowa zatrzymała dwóch żołnierzy uczestniczących w wydarzeniach – wśród nich był Karol S. A Straż Graniczna utrzymywała, że jej funkcjonariusze byli zagrożeni strzałami ze strony wspierających ich w akcji kolegów z armii.