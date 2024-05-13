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Święczkowski i Sochański poszli po pomoc do ETPCz. Trybunał im odmówił Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej To chichot losu. W związku ze sporem o Trybunał Konstytucyjny zawieszony prezes i wiceprezes TK zawnioskowali o pomoc do ETPCz – instytucji, której wcześniej odmawiali prawa do mieszkania się w wewnętrzne sprawy polskiego trybunału i ignorowali jej postanowienia. Trybunał w Strasburgu odrzucił ich wnioski

Co się wydarzyło?

Zawieszeni w pełnieniu funkcji prezes TK Bogdan Święczkowski i wiceprezes TK Bartłomiej Sochański próbowali uzyskać zabezpieczenie ETPCz w związku z trwającym patem w Trybunale Konstytucyjnym – dowiedziała się nieoficjalnie Wirtualna Polska.

„Wnioskowali o wiele rzeczy, m.in. żeby zawiesić trwające postępowania” – mówi portalowi jeden z rozmówców z TK, znający kulisy sprawy.

Trybunał w Strasburgu im odmówił i odrzucił ich wniosek o wydanie zabezpieczenia – dowiaduje się nieoficjalnie wp.pl.

Zawieszony wiceprezes TK Bartłomiej Sochański nie chciał dziennikarzom ani potwierdzić, ani zaprzeczyć informacji dotyczącej ich interwencji w ETPCz. Natomiast z Bogdanem Świeczkowskim nie udało im się skontaktować.

Jaki jest kontekst?

Ten ruch zawieszonych członków Trybunału Konstytucyjnego jest o tyle ciekawy, że wcześniej sam Bogdan Święczkowski ignorował zabezpieczenia Trybunału, do którego teraz zgłosił się z wnioskiem o pomoc, a nawet twierdził, że ETPCz nie jest instytucją niezależną. Twierdził również, że ETPCz nie jest władny, by ingerować w sprawy wewnętrzne polskiego trybunału.

„Pamiętajcie państwo, że byłem szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która także dysponowała różnego rodzaju środkami, informacjami pochodzącymi z wnętrza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Więc mogę powiedzieć, że ten organ na pewno nie zasługuje na miano sądu jako niezależnego organu i że urzędują tam niezawiśli sędziowie. Ale że obowiązuje mnie tajemnica państwowa, to nic nie mogę powiedzieć” – powiedział w sierpniu 2026 roku Bogdan Święczkowski, co wypomina mu teraz WP.

Kiedy będąc prezesem TK Święczkowski otrzymał ze strony ETPCz zabezpieczenie, nakazujące mu nawiązanie stosunku służbowego z czwórką sędziów, od których ślubowania nie przyjął Karol Nawrocki, Święczkowski zignorował to zabezpieczenie. Było to jeszcze zanim Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego TK, od którego prezydent również nie chce odebrać ślubowania.

We wtorek 17 listopada zwołane zostało Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które ma głosować nad wnioskami o uchylenie immunitetów zawieszonemu prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu i wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu.