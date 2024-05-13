Prawa autorskie: 07.11.2025 Warszawa , ulica Wspolna 30 , Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi . Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podczas konferencji prasowej nt . pierwsze wyniki kontroli w KOWR . Fot . Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl 07.11.2025 Warszawa ...

Sypią się głowy w ministerstwie rolnictwa. W tle kontrowersyjne spłacanie długów Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej Michał Zarzecki, szef gabinetu politycznego ministra rolnictwa i rozwoju wsi złożył rezygnację we wtorek 17 listopada. W tle są doniesienia mediów o tym, jak Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa spłacił za niego długi

Co się wydarzyło?

„Michał Zarzecki złożył rezygnację z pełnionej funkcji, którą przyjąłem. Chcę jasno podkreślić, że w przedstawionej sprawie nie wykazano naruszenia prawa. Rozwiązania, z których skorzystał Michał Zarzecki, zostały stworzone po to, aby pomagać rolnikom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej” – napisał we wtorek na platformie X minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.

Rozwiązania, o których mówi minister, to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W poniedziałek 16 listopada Wirtualna Polska opisała, jak w 2025 roku KOWR spłacił za Michała Zarzeckiego zobowiązania o wartości 2,24 mln zł, a w zamian państwo przejęło 18,96 ha jego ziemi wraz z zabudowaniami gospodarczymi o podobnej wartości.

Rzecz w tym, że Michał Zarzecki był doradcą wiceministra rolnictwa Stefana Krajewskiego z PSL. Odszedł w październiku 2024 r. Cztery miesiące później KOWR spłacił jego długi i przejął gospodarstwo, które następnie mu wydzierżawił. Jednak osiem tygodni później Stefan Krajewski, już jako minister, przyjął Zarzeckiego z powrotem do pracy, dając stanowisko szefa gabinetu politycznego.

Nie wiadomo, jaki był powód tego, że Zarzecki w międzyczasie przestał pracować w ministerstwie rolnictwa. Właśnie wtedy, gdy wystąpił do KOWR z wnioskiem o wsparcie.

Wiadomo za to – wyliczyła to Wirtualna Polska – że Zarzecki za dzierżawę gospodarstwa płaci ok. 13,7 tys. zł rocznie, natomiast z samych dopłat unijnych w 2025 r. otrzymał 125 tys. zł.

Portal donosi we wtorek, że poza rezygnacją Zarzeckiego, którą przyjął minister Krajewski, z funkcji zrezygnował również Marek Cieśliński, dyrektor generalny w resorcie rolnictwa. Informację o dymisji dyrektora Cieślińskiego potwierdziła Wirtualnej Polsce rzeczniczka ministra rolnictwa.

Z niefacjalnych informacji wynika, że we wtorek późnym popołudniem ma zebrać się kierownictwo resortu rolnictwa.

Jaki jest kontekst?

Ministerstwo rolnictwa, jeszcze przed podaniem informacji o dymisjach, wydało komunikat, w którym poinformowało, że postępowanie restrukturyzacyjne dotyczące gospodarstwa Michała Zarzeckiego zostało przeprowadzone prawidłowo.

„Przypominamy, że przejęcie długu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jest rozwiązaniem dostępnym dla wszystkich rolników spełniających ustawowe warunki. Mechanizm ten ma wspierać gospodarstwa znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i chronić je przed utratą ziemi oraz majątku niezbędnego do prowadzenia produkcji rolnej” – przekazano w oświadczeniu.

Wp.pl jednak podkreśla, że kwota, jaką wparto Zarzeckiego, to ponad jedna piąta pieniędzy, które KOWR wydał w 2025 r. na oddłużanie rolników w całej Polsce.