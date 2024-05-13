Prawa autorskie: 30.10.2026 Warszawa , al. Jana Chrystiana Szucha 12A . Trybunal Konstytucyjny . Bogdan Swieczkowski przed siedziba Trybunalu Konstytucyjnego . Dzisiaj wieczorem na stronie internetowej TK pojawila sie informacja ws. zarzadzenia przerwy w czynnosciach sluzbowych prezesa Bogdana Swieczkowskiego i wiceprezesa Bartlomieja Sochanskiego . Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl 30.10.2026 Warszawa ...

Tłum wyłamuje bramę Trybunału Konstytucyjnego Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Protestujący pod Trybunałem Konstytucyjnym próbują przedostać się przez ogrodzenie na teren Trybunału Konstytucyjnego. Na polecenie Święczkowskiego ślusarz przeciął łańcuch na bramie

Co się wydarzyło

Przed godz. 21 w piątek 30 października 2026 do Trybunału Konstytucyjnego przyjechał zawieszony prezes Bogdan Święczkowski. Zaraz po jego przyjeździe zabrany pod ogrodzeniem tłum zaczął forsować bramę. Tłum skanduje: „Wpuśćcie prezesa!”, a także: „Raz sierpem, raz motem, czerwoną hołotę!” Śpiewają: „Jezu, ufam tobie” i hymn Polski.

Wśród protestujących są Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i inni posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Wśród protestujących był ślusarz, który przeciął łańcuch na bramie i umożliwił Bogdanowi Święczkowskiemu wejście na teren TK. Tam jednak policja zatrzymała zawieszonego prezesa TK.

W budynku Trybunału przebywa siedmiu sędziów, nie ma tam policji.

Wcześniej na konferencji prasowej wystąpił prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zabrał głos w sprawie wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym.

W prawie wniosków o uchylenie immunitetu prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu i jego zastępcy Bartłomiejowi Sochańskiemu Żurek powiedział: „Jeden z wątków dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Święczkowskiego w związku z niedopuszczaniem sędziów do pracy”. Według ministra Żurka Bogdan Święczkowski „miał obowiązek dopuścić tych sędziów do pracy, nie uczynił tego. Te same obowiązki miał jego zastępca podczas jego nieobecności. Również on dokładnie tak samo postępował”. Dodał: „Mogę państwu tylko powiedzieć, że są to poważne sprawy karne”. Nie chciał jednak ujawnić więcej szczegółów.

Wyjaśniając powody, dlaczego dziś policja pojawiła się pod TK, Żurek mówił: „od kilku miesięcy obserwujemy sytuację niespotykaną w demokratycznym państwie prawa”, która polega na tym, że „legalnie wybrani sędziowie Trybunału nie mogą objąć swoich funkcji”. Jednocześnie pod budynkiem TK trwają demonstracje, co „uniemożliwia się wejście do budynku TK wybranym przez Sejm tej kadencji sędziom”.

„Ta sytuacja była niebezpieczna, więc wydaje się, że działania państwa są tutaj adekwatne do tej sytuacji. My musimy wykonywać rozstrzygnięcia sądów, które wiążą Polskę – powiedział prokurator generalny.

Zaznaczył, że na Polskę „nałożone zostały obowiązki z zabezpieczenia” ETPC, a kraj jest „zobligowany do tego, żeby zapewnić możliwość pracy tym sędziom i funkcjonowania Trybunału”.

Żurek dodał, iż „musimy mieć świadomość, że niewykonywanie takich rozstrzygnięć spowoduje, że Polska utraci wiarygodność, a podatnicy zapłacą”. Komentując słowa polityków opozycji (m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Przemysława Czarnka i Zbigniewa Ziobry), którzy określają wydarzenia w TK mianem zamachu stanu, Żurek powiedział:

„Zamach na Trybunał został dokonany wiele lat temu, wtedy kiedy pod osłoną nocy zaprzysiężono trzech dublerów”.

Jaki jest kontekst

W piątek 30 października 2026 prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i wiceprezes TK Bartłomiej Sochański zostali na miesiąc odsunięci od wykonywania obowiązków służbowych. Zawiesiła ich sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Prokuratura złożyła też cztery wnioski o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu.

Pod budynkiem Trybunału pojawiła się policja. Przyjechali tam politycy opozycji.

Jak pisze w OKO.press Mariusz Jałoszewski,

„Można spodziewać się, że dzisiejsze wydarzenia to początek zmian w Trybunale. Bo w piątek prokuratura złożyła cztery wnioski o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu i jeden wobec wiceprezesa Sochańskiego.