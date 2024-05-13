To nie USA są najważniejszym partnerem Ukrainy

Putin pyta ministrów: dlaczego jest gorzej niż planowano Agnieszka Jędrzejczyk Dlaczego wskaźniki makroekonomiczne są obecnie niższe od oczekiwań? – zapytał dziś Putin członków swego rządu.

„Rosyjska gospodarka kurczy się od dwóch miesięcy, spadając o 1,8% w styczniu i lutym” – ogłosił Putin na spotkaniu z rządem 15 kwietnia. Dodał, że „spadł również wzrost w przemyśle wytwórczym i budowlanym”.

"Spodziewam się, że dziś usłyszę szczegółowe raporty na temat bieżącej sytuacji gospodarczej i tego, dlaczego trajektoria wskaźników makroekonomicznych jest obecnie poniżej oczekiwań. Nie tylko poniżej oczekiwań ekspertów i analityków, ale także prognoz rządu i banku centralnego” – powiedział na spotkaniu poświęconym kwestiom gospodarczym (w części transmitowanej w mediach). „Oczekuję na propozycje dodatkowych działań, których celem będzie przywrócenie wzrostu gospodarczego w kraju, wsparcie inicjatyw biznesowych i poprawa struktury zatrudnienia na korzyść branż, które zapewniają bardziej wydajne miejsca pracy generujące wysoką wartość dodaną”.

„Tak, eksperci wymieniają czynniki kalendarzowe, pogodowe i tzw. czynniki sezonowe jako jedne z przyczyn negatywnej dynamiki. Wspominałem o tym już na ostatnim spotkaniu – jesteśmy tego świadomi – że w styczniu tego roku było o dwa dni robocze mniej niż w roku ubiegłym, a w lutym o jeden dzień roboczy mniej. Są to oczywiście okoliczności obiektywne, ale oczywiste jest, że nie są to jedyne czynniki determinujące działalność gospodarczą i inwestycyjną w kraju” – mówil Putin.

Jaki jest kontekst?

Oczywiście taki, że Rosja piąty rok prowadzi wyniszczającą wojnę w Ukrainie. Publiczne pytanie do podwładnych o przyczyny kryzysu ma na celu zwyczajne znalezienie winnych. W taki sam sposób Putin szuka winnych tego, że na froncie w Ukrainie postępów brak:

Putin przez te lata zapewniał Rosjan, że nie staną przed wyborem „armaty zamiast masła”. Potem obiecywał, że państwo wypłaci wszystkie świadczenia i odbuduje „wszystko, co zostało zniszczone” na rosyjskim pograniczu.

Na początku gospodarka Rosji formalnie rosła, ale to dlatego, że do PKB liczył się przemysł militarny. Jednak jego wytwory niszczone były następnie w Ukrainie. Teraz sytuacja gospodarcza Rosji pogarsza się nawet w statystykach. Już w zeszłym roku ministrowie Putina zaczęli podawać wyniki gospodarcze w uśrednieniu za trzy lata — by były dodatnie. Część danych gosppodarczych od dawna jest utajnionych.

Od tego roku wzrosły podatki, ceny też (nie tylko w sklepach, ale za usługi komunalne i czynsze). Władze blokują internet, by uniemożliwić rozprzestrzenianie się negatywnych nastrojów. Ale to nie ułatwia życia gospodarczego.

"Rosja daleka jest od kapitulacji i wciąż ma potencjał na prowadzenie wojny, ale wojna ta to z wolna zaciskająca się garota na szyi Kremla” – pisał w styczniu 2026 dla OKO.press Tomasz Makarewicz:

Poprawę sytuacji Rosji może przynieść wojna Trumpa w Iranie, bo dzięki niej ceny ropy poszybowały w górę. Rosja cały czas spodziewa się, że kraje, które do tej pory korzystały z zasobów ropy z Zatoki Perskiej, zwrócą się do Rosji, a sankcje na rosyjską ropę zostaną zdjęte. To się nie zmieniło. Rosja sprzedaje więc ropę tam, gdzie sprzedać ją może, tyle że drożej.

Na razie — z powodu sposobu rozliczania wpływów do budżetu — nie widać tego we wskaźnikach. Z drugiej strony Ukraina od marca zintensyfikowała ostrzał Rosji i celuje teraz w infrastrukturę służącą do eksportu ropy. Uszkodzony został czarnomorski port w Noworosyjsku oraz bałtyckie porty w Ust-Łudze i Primorsku. Nad samym obwodem leningradzkim w ciągu trzech miesięcy armia rosyjska zestrzeliła 250 ukraińskich dronów (te dane nie muszą być prawdziwe, warto jednak zwrócić uwagę, że władza przyznaje się publicznie do takich liczb).