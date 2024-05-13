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„Toksyczne pustkowie”. Oxfam o zniszczeniu Strefy Gazy przez Izrael Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Według ekspertów skażenie w Strefie Gazy stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego nie tylko dzis, ale „na całe pokolenia”.

Co się wydarzyło

Izraelska ofensywa pozostawiła w Strefie Gazy katastrofalne skutki dla środowiska – wynika z ustaleń organizacji Oxfam oraz Obserwatorium ds. Konfliktów i Środowiska (Ceobs). Zatruta woda, skażona gleba i toksyczne powietrze zagrażają przetrwaniu ludności cywilnej – wskazują eksperci.

Działania zbrojne, prowadzone przez Izrael, doprowadziły do skażenia całej enklawy. Zagrożenie stanowią m.in. metale ciężkie, pozostałości po materiałach wybuchowych, azbest ze zburzonych budynków oraz nieoczyszczone ścieki.

– Trwające w Strefie Gazy ludobójstwo obejmuje także niszczenie środowiska. To zbrodnie wojenne wymierzone w przyrodę, które zagrażają ludzkiemu życiu zarówno dziś, jak i przez wiele przyszłych pokoleń – stwierdził Amitabh Behar, dyrektor wykonawczy Oxfam International.

Autorzy raportu odtworzyli sytuację Palestyńczyków zamieszkujących enklawę na podstawie zdjęć satelitarnych, teledetekcji, analiz naukowych i materiałów OSINT-owych. Stwierdzili, że skala skażenia jest tak ogromna, że cały obszar nazwali „toksycznym pustkowiem”.

– Przerażająca jest już sama próba pojęcia skali toksycznego skażenia, z jakim mierzy się tamtejsza ludność, która nie może ani uciec, ani odpowiednio zabezpieczyć się przed zagrożeniem. Na tak niewielkim i gęsto zaludnionym obszarze jak Strefa Gazy nieustanny kontakt z truciznami jest nieunikniony. Ludzie żyją w otoczeniu odpadów i ścieków, co sprzyja pladze szkodników i zwiększa ryzyko wybuchu epidemii – ocenił Behar. – Nieoczyszczone ścieki wlewają się do morza i wsiąkają w glebę, a zniszczenie sieci kanalizacyjnej sprawia, że mieszkańcy są niemal całkowicie bezbronni wobec otaczającego ich skażenia – dodał.

Jaki jest kontekst

W ofensywie na Strefę Gazy zginęło co najmniej 74 tys. Palestyńczyków, a 175 tys. zostało rannych. Niezależni eksperci na zlecenie Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych uznali, że Izrael dopuścił się w Strefie Gazy ludobójstwa, a izraelscy przywódcy – w tym premier Benjamin Netanjahu – podżegali do tych czynów.

Raport opublikowany we wrześniu 2025 roku pełen jest udokumentowanych przykładów zbrodni: pojedynczych morderstw, świadomego uderzania w miejsca schronienia, wykorzystania głodu jako broni w wojnie.

W konkluzji autorzy stwierdzają:

„Komisja stwierdza z uzasadnionych powodów, że władze izraelskie oraz izraelskie siły bezpieczeństwa popełniły i nadal popełniają następujące czyny zabronione (actus reus) ludobójstwa wobec Palestyńczyków w Strefie Gazy, a mianowicie:

zabijanie członków grupy;

powodowanie poważnych obrażeń ciała lub szkód psychicznych członkom grupy;

celowe tworzenie dla grupy warunków życia mających na celu doprowadzenie do jej fizycznego zniszczenia w całości lub w części;

oraz wprowadzanie środków mających na celu zapobieganie narodzinom w obrębie grupy”.

Izraelska misja dyplomatyczna w Genewie stanowczo odrzuciła ustalenia komisji, nazywając je „oszczerczą farsą”.