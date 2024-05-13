Tragiczna śmierć Łukasza Litewki. Policja apeluje o niepublikowanie niesprawdzonych informacji

Witaj w sekcji depeszowej OKO.press. W krótkiej formie przeczytasz tutaj o najnowszych i najważniejszych informacjach z Polski i ze świata, wybranych i opisanych przez zespół redakcyjny
„Na chwilę obecną nie ma żadnych potwierdzonych ustaleń wskazujących, aby zdarzenie miało charakter celowy” – informuje Śląska Policja. Na miejscu wypadku trwają czynności, służby apelują do świadków zdarzenia o pomoc w śledztwie
Do wypadku doszło w czwartek 23 kwietnia na drodze leśnej pomiędzy Sosnowcem a Dąbrową Górniczą. Poseł Łukasz Litewka jechał rowerem, gdy czołowo uderzył w niego jadący z naprzeciwka kierowca pojazdu Mitsubishi Colt.
Według wstępnych informacji 57-letni mieszkaniec Sosnowca albo zasłabł, albo zasnął za kierownicą i nagle zjechał na przeciwległy pas, doprowadzając do zderzenia z rowerzystą. Badania alkomatem nie wykazały, aby był nietrzeźwy.
Jak przekazała prokuratura, „mężczyzna został zatrzymany celem wykonania niezbędnych badań i pobrania materiału do specjalistycznych analiz pod kątem zawartości alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych”.
W sieci pojawiały się informacje, że kierowca mógł jechać zbyt szybko, a stan nawierzchni drogi, na której doszło do wypadku, był wyjątkowo zły. Na kilka godzin przed śmiercią Łukasza Litewki samorząd Dąbrowy Górniczej poinformował o ogłoszeniu przetargu na przebudowę ulicy Kazimierzowskiej, na której zginął polityk.
Śląska policja apeluje, żeby zachować spokój i nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji.
„Na chwilę obecną nie ma żadnych potwierdzonych ustaleń wskazujących, aby zdarzenie miało charakter celowy. Trwają intensywne czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku. Prosimy o powstrzymanie się od publikowania i rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji, które mogą wprowadzać w błąd oraz niepotrzebnie potęgować emocje” – piszą służby.
Policja prosi też kierowców, którzy byli świadkami zdarzenia o kontakt oraz udostępnienie nagrań.
„Droga w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Służby ogłosiły czarny alert drogowy” – informuje Śląska Policja.
Łukasz Litewka był politykiem z Sosnowca. Karierę zaczął w 2014 roku od samorządu. W 2023 roku dostał się do Sejmu z ostatniego, 18. miejsca na liście Lewicy. Zdobył wówczas ponad 40 tys. głosów, dwa razy więcej niż otwierający listy Włodzimierz Czarzasty. Litewka był znany z głośnych akcji społecznych, a w Sejmie walczył o dobrostan zwierząt.
Trump potrzebuje porozumienia w Libanie, by móc prowadzić rozmowy z Iranem. Ale porozumienie obowiązuje głównie na papierze
W nocy polskiego czasu Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni w Libanie potrwa kolejne trzy tygodnie. Dotychczasowe zawieszenie broni miało potrwać do soboty. Amerykański prezydent zapowiedział też, że w najbliższym czasie w Waszyngtonie spotka się z premierem Libanu Josephem Aounem i premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.
„Będziemy pracować z Libanem, żeby wyprostować sprawy w tym kraju” – mówił Trump, ogłaszając przedłużenie zawieszenia broni – „Wspaniale będzie rozwikłać to w tym samym czasie z tym, co robimy w Libanie”.
Podczas ogłoszenia w Gabinecie Owalnym byli z Trumpem ambasadorzy Izraela i Libanu. Obaj chwalili amerykańskiego prezydenta za jego rolę w rozmowach między krajami.
Hezbollah ogłosił, że przyjmuje zawieszenie broni, jeśli nie będzie ono jednostronne. W praktyce wymiana ognia w ostatnich dniach miała miejsce, ale w mniej intensywnym wymiarze niż przed zawieszeniem broni.
Podstawowy problem w rozmowach między Libanem i Izraelem, w których pośredniczy Trump, polega na tym, że nie są one prowadzone przez strony konfliktu. Izrael prowadzi wojnę z Hezbollahem, a nie z państwem libańskim. Hezbollah to organizacja militarna i partia polityczna, która deklaruje, że reprezentuje libańskich szyitów. I jest blisko związana z Iranem.
M.in. dlatego wojna między Hezbollahem a Izraelem w ostatnich tygodniach powróciła do południowego Libanu. Hezbollah wystrzelił rakiety w stronę Izraela 2 marca, niedługo po zabiciu przez izraelsko-amerykańskie siły irańskiego przywódcy, Alego Chameneiego. Rząd libański podjął w marcu kroki, by ograniczyć wpływ Hezbollahu na libańską politykę, ale w praktyce zmieniło się niewiele, bo organizacja jest zbyt silna i prowadzi własną politykę zagraniczną.
Izrael prowadzi w południowym Libanie działania podobne do tych z wielu miejsc Strefy Gazy. W pasie przygranicznym niszczy całe miejscowości, by stworzyć „bufor bezpieczeństwa”, ponieważ, zdaniem Izraela, ze wsi tych Hezbollah przeprowadzał ataki na Izrael. I w wielu przypadkach to prawda. Jednocześnie jednak w miejscowościach tych mieszkały tysiące osób, które nie będą mogły wrócić do swoich domów. Walcząc z wrogą sobie organizacją, Izrael tworzy sobie jednocześnie nowych wrogów.
Iran stawiał warunek, że zawieszenie broni w Libanie jest konieczne, by mógł podjąć rozmowy z USA. Stąd inicjatywa Trumpa. Jednocześnie zawieszenie to jest bardzo kruche, i mało możliwe, by przez kolejne trzy tygodnie w południowym Libanie było spokojnie.
Putin pierwszy raz skomentował wyłączenia internetu w Rosji. Powodem są „względy bezpieczeństwa”. Dał jednak do zrozumienia, że podległe mu służby nie za dobrze zapewniają to bezpieczeństwo. Taka wypowiedź to wyraźny dowód narastającego kryzysu i napięć społecznych w Rosji.
Wyłączenia internetu trwają w Rosji wiele tygodni. Na prowincji i terenach przyfrontowych — od zeszłego roku. W Moskwie i Petersburgu zaczęły się w marcu. Władze starają się ograniczyć dostęp do niezależnych źródeł informacji i aplikacji. Rodzi to takie niezadowolenie, jakiego nie wywołała nawet trwająca piąty rok wojna w Ukrainie. Oficjalne sondażownie podają, że wyraźnie spada poparcie i zaufanie do Putina.
Do tej pory władza jednak problem bagatelizowała i komentowali go niżsi kremlowscy funkcjonariusze. 23 kwietnia głos zabrał sam Władimir Putin. I to na nagle, na spotkaniu z rządem poświęconym „strefie arktycznej”. W ten sposób temat internetu trafił pierwszy raz do telewizyjnych dzienników.
Putin przemówił do ministrów tak, jakby o problemach z internetem dopiero się dowiedział.
„Nie mogę nie zauważyć, że ludzie napotykają problemy również w dużych miastach. To rzadkie, ale niestety się zdarza. Mam na myśli problemy z internetem i przerwy w dostawie prądu w dużych aglomeracjach” – powiedział.
Jednocześnie przyznał, że internet jest odcinany ze względów „bezpieczeństwa” i „zagrożenia terrorystycznego”. I że stoją za tym podległe mu służby. Internet będzie nadal wyłączany, gdyż „życie ludzi jest ważniejsze”.
Putin podkreślił jednak „potrzebę informowania obywateli o możliwych ograniczeniach”, pouczając ministrów przy tym, że trzeba to robić właściwie. Gdyż „uprzedzanie o tym może również zaszkodzić działaniom mającym na celu zapobieganie atakom terrorystycznym i aktom przestępczym”.
Następnie „zarządził opracowanie mechanizmu, który zapewni nieprzerwane działanie podstawowych usług internetowych w czasie ograniczeń w dostępie do mobilnego internetu”.
Tu Putin, który sam internetu nie używa (co potwierdza jego rzecznik Pieskow: „Putin nie musi, gdyż i tak jego przesłanie dociera”), objaśnił swoim ministrom: „Dziś, jak wiemy, nawet telefony komórkowe bez środków na koncie nadal umożliwiają wykonywanie połączeń alarmowych. Mobilne usługi internetowe muszą być zorganizowane w podobny sposób. Portal Służb Państwowych, systemy płatności i usługi umawiania wizyt lekarskich muszą działać nawet w okresach ogólnych ograniczeń, zwłaszcza że istnieją takie możliwości technologiczne” – powiedział.
A następnie poinstruował: „Musimy zapewnić ścisłą współpracę między organami ścigania a czysto cywilnymi strukturami rządowymi, aby znaleźć optymalne rozwiązania w kwestii wprowadzenia ograniczeń w internecie”.
W Rosji narasta kryzys gospodarczy wywołany wojną najeźdźczą na Ukrainę. Władze najwyraźniej zaczynają się bać niezadowolenia społecznego, stąd coraz bardziej powszechne blokowanie internetu. Putin chce przejść na chiński model, w którym z sieci można korzystać pod kontrolą państwa, a niezależna komunikacja i usługi nie są dostępne.
Próby blokowania internetu i wprowadzanie tzw. białych list odcięły jednak ludzi od mnóstwa usług, do których się przyzwyczaili. Putin to lekceważył. Jeszcze na grudniowej „konferencji prasowej i pytaniach od narodu”, gdy pytany był o wyłączenia internetu, które uniemożliwiają korzystanie z aplikacji monitorujących poziom cukru u dzieci chorujących na cukrzycę, odpowiadał bez cienia współczucia: „Trzeba było korzystać z rosyjskich aplikacji”.
Teraz odkrywa potrzebę takich usług, bo prewencyjne blokowanie internetu najwyraźniej budzi wściekłość. Putin zauważa nawet potrzebę komunikacji mobilnej w sytuacjach kryzysowych – wspomina pustoszące Rosję powodzie („Ale biorąc pod uwagę obecne wydarzenia, mam na myśli powodzie i tak dalej, jest to niezwykle ważne. Zwłaszcza gdy ludzie są odcięci od — że tak powiem — kontynentu”).
Nie mówi jednak o ukraińskim ostrzale (chyba że do tego odnosi się stwierdzenie: „i tak dalej”). Ostrzał ten jest coraz bardziej dotkliwy. Lokalne władze próbowały tworzyć aplikacje z informacjami, gdzie jest najbliższe bezpieczne miejsce na wypadek alarmu. Ale to nie działa, kiedy nie ma internetu.
Wystąpienie Putina wyglądało na akcję ratunkową. Putin odgrywał rolę dobrego cara, przed którym urzędnicy ukrywają problemy. Objaśniał im przed kamerami, jak ważny jest dla ludzi internet oraz że „trzeba zapewnić działanie podstawowych usług” – jakby sami ministrowie na to nie mogli wpaść.
W końcu nawet wystąpił w tradycyjnej roli cara-ojca narodu:. „Jeśli chodzi o dostęp do internetu w miejscowościach liczących od 100 do 1000 mieszkańców, pracujemy nad tym osobno i chciałbym wiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja” – zapytał (choć, przypomnijmy, tematem spotkania miała być Arktyka).
Swoje uwagi Putin odczytywał z zapisanych ręcznie kartki, co propaganda wyraźnie pokazała (patrz zdjęcie główne). Jego opowieści o internecie dowodziły też cyfrowego analfabetyzmu. Opowiadał bowiem o sieci jak o czymś, o czym słyszał, ale czego nie zna.
Tak więc zarówno treść, jak i forma wystąpienia świadczy o tym, że operacja usprawiedliwienia Putina z problemu z internetem musiała być przygotowywana pospiesznie.
36-letni poseł Lewicy z Sosnowca zginął podczas jazdy na rowerze. Wjechał w niego jadący z naprzeciwka kierowca
Łukasz Litewka zginął w wypadku drogowym. Z informacji podanych przez Śląską Policję wynika, że poseł Lewicy jechał na rowerze, gdy wjechał w niego kierowca pojazdu Mitsubishi Colt. Mężyczyzna miał nagle zjechać na przeciwległy pas, doprowadzając do czołowego zderzenia z rowerzystą.
Niektóre relacje mówią o tym, że kierowca zasłabł, inne – że zasnął. Śląska policja w rozmowie z portalem Onet poinformowała, że na miejscu wypadku wciąż trwają czynności, ale kierowca auta był trzeźwy.
Do zdarzenia doszło w czwartek 23 kwietnia ok. godz. 13:20 na ul. Kazimierzowskiej w Sosnowcu. Pomimo reanimacji Łukasza Litewki nie udało się uratować. Zgon stwierdzono o godz. 14:25.
„Nie jestem w stanie w to uwierzyć. Jak informują oficjalne profile odszedł od nas Łukasz Litewka, poseł, były sosnowiecki radny, a dla wielu przede wszystkim społecznik, który niósł pomoc potrzebującym. Serdeczne kondolencje dla bliskich i rodziny. Łączę się w bólu” – napisał na Facebooku prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
Posła żegnają też koledzy i koleżanki z klubu Lewicy.
"Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny.
Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo. Łączymy się w ogromnym bólu z Twoją rodziną oraz wszystkimi Bliskimi. Jesteśmy z Wami w tym niewyobrażalnie trudnym czasie" – napisali w oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych.
W 2023 roku Łukasz Litewka dostał się do Sejmu hitem, bo z ostatniego miejsca na liście Lewicy. Wówczas 34-radny Sosnowca dostał 40 579 głosów, dwa razy więcej niż otwierający listy w okręgu Włodzimierz Czarzasty.
Głośno było wówczas o nietypowej kampanii Litewki – na plakatach wyborczych zamieszczał zdjęcia psów do adopcji z lokalnych schronisk. A jego hasłem było: „Ostatni na liście. Pierwszy w działaniu”. Litewka nie wydrukował w kampanii żadnej ulotki, nie organizował też spotkań. Pytany o swój program, upominał się o los koni pracujących przy szlaku na Morskie Oko.
Litewka, rocznik 1989, wychował się na Zagórzu, największym blokowisku w Sosnowcu. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, jego ojciec był górnikiem, mama sprzedawała warzywa na targowisku. Litewka wszedł do polityki – najpierw lokalnej – nagle, ku zaskoczeniu własnego otoczenia, które nigdy nie było rozpolitykowane.
Swoją karierę zaczynał od samorządu. Był radnym Lewicy w Sosnowcu od 2014 roku. Mieszkańcy znali go głównie z akcji społecznych.
W czwartek Komisja Europejska poinformowała, że pozytywnie oceniła wniosek polski o kolejną transzę pieniędzy z KPO. Tym razem chodzi o 7,2 mld euro
Polski rząd złożył wniosek o uruchomienie czwartej transzy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy już w grudniu 2025. Jednak wypłata 7,2 mld euro, ponad 30 mld złotych, była uzależnione od realizacji jednego z tzw. kamieni milowych. Chodziło o reformę Państwowej Inspekcji Pracy. Pierwszy warunek dotyczył nadania PIP uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych zamieniających umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. Drugi zakładał strukturalne wsparcie insytucji – zwiększenie zatrudnienia i budżetu PIP. Prace nad reformą w rządzie były burzliwe, ale w obawie przed utratą unijnych środków zakończyły się sukcesem. Ustawę podpisał nawet prezydent Karol Nawrocki (choć skierował ją do TK w trybie następczym).
Dziś Bruksela potwierdziła, że daje zielone światło na wypłatę pieniędzy Polsce. Potrzebne jest jeszcze formalne zatwierdzenie decyzji przez przedstawicieli państw członkowskich UE.
Środki z tej transzy mają iść na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, cyfryzację, modernizację sieci energetycznych oraz rozbudowę systemów wodno‑kanalizacyjnych.
Był moment, gdy wydawało się, że wypłata kolejnych środków z KPO dla Polski jest zagrożona. Premier Donald Tusk uciął prace nad pierwszą wersją projektu reformy PIP przygotowanej przez resort Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Szef rządu tłumaczył, że przesadna władza dla urzędników wprowadzana reformą, byłaby destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy przez wielu ludzi.
Projekt nowelizacji ustawy o PIP nadaje jej kompetencje do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Zakłada, że odwołanie od decyzji inspektora będzie mogło być kierowane do okręgowego inspektora pracy, a następnie do powszechnego sądu pracy. Do czasu prawomocnego orzeczenia decyzja inspektora będzie wstrzymana. Projekt nie wprowadza więc rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji inspektora, jak zakładała pierwsza propozycja zmian w ustawie o PIP.
