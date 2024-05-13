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Trump łagodzi sankcje i cła wobec Rosji Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Miały być „piekielne sankcje”, a jest wstrzymanie bata na rosyjską gospodarkę. Jak przekonuje Donald Trump, taki ruch „leży w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych”

Co się wydarzyło

W piątek 16 września prezydent Donald Trump poinformował amerykański Kongres, że wstrzymuje ustawę nakładającą sankcje na rosyjską gospodarkę. Chodzi o ustawę Grahama, nazywaną tak od nazwiska jej pomysłodawcy, nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama. Trump podpisał ją w połowie września. Na wdrożenie nowych sankcji USA miało 30 dni, ale prezydent postanowił złagodzić przepisy.

„Wydanie takiego zwolnienia w obecnym czasie leży w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych” – stwierdził prezydent USA w specjalnym dekrecie. Jak ogłosił, nie będą już obowiązywać cła na importerów rosyjskiej ropy. Uchylone zostaną też cła na towary importowane z Rosji do USA, w tym ropę, gaz i produkty naftowe. A przypomnijmy, że miały one zostać podwyższone do poziomu 500 proc.

„Zawieszenie ustawy Grahama przez administrację Trumpa to ważny i prawdziwie historyczny moment” – napisał w sobotę na platformie X Kiriłł Dmitrijew, doradca Władimira Putina.

Jaki jest kontekst

Zmiana kursu w amerykańskiej polityce zaczęła się od próby wymuszenia na Ukrainie zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie naftowe. Donald Trump, bez porozumienia z Kijowem, ogłosił rozejm, który byłby korzystny jedynie dla Rosji. Ukraina ma bowiem tylko jedną rafinerię, zniszczoną przez Kreml. Natomiast ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie naftowe to jedyny sposób na osłabienie możliwości prowadzenia przez Rosję wojny. Mimo to Ukraina na trzy dni wstrzymała swoje ataki. W tym czasie Moskwa zawzięcie bombardowała ukraińską infrastrukturę energetyczną. Dlatego prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że na taki rozejm nie może sobie pozwolić.

Waszyngton ogłosił za to porozumienie handlowe z Moskwą ws. zakupu rosyjskiego oleju napędowego (diesla), co stanowiło pierwsze wyłamanie z polityki sankcyjnej na Rosję.

Trump wyraźnie zaostrzył też retorykę wobec Ukrainy. W niedzielę 11 października w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, żeUkraina „powinna mieć już nowego prezydenta”, a podczas czwartkowego wywiadu z telewizją Newsmax powiedział, że „Wołodymyr Zełenski jest trudniejszym partnerem do rozmów niż Władimir Putin”. Trump wprost też oskarża Ukrainę o wywoływanie wzrostu cen paliw na światowych rynkach.

Ukraina informowała też w tym tygodniu, że doświadczyła przerw w dostawach internetu, który dostarczają Amerykanie, oraz wstrzymane było dzielenie się z Ukrainą informacjami wywiadowczyni niezbędnymi do zestrzeliwania rosyjskich rakiet balistycznych. „Financial Times” donosił, że w ten sposób USA miały wywierać naciski na Ukrainę celem przestrzegania przez nią „rozejmu”.