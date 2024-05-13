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Trump prze do pokoju w Ukrainie kosztem jej granic i zmian w Europie Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej „Wierzę, że ta wojna się skończy, i to wkrótce. A jedynym powodem, dla którego się skończy, jestem ja” – powiedział w wywiadzie dla stacji CBS News Donald Trump na kilka dni przed planowanymi rozmowami pokojowymi w Abu Zabi, Dodał, że zakończenie wojny w Ukrainie będzie wiązało się z tym, że „Ukraina będzie miała nieco inny kształt”

Co się wydarzyło?

Donald Trump w wywiadzie udzielonym stacji CBS News wyemitowanym w niedzielę 8 listopada wyraził przekonanie, że wojna w Ukrainie zostanie wkrótce zakończona. A słowa te padły tuż przed rozpoczęciem kolejnej tury negocjacji pokojowych w Abu Zabi, zaplanowanych na wtorek i środę 10 i 11 listopada.

„Myślę, że to się uda, że tak się stanie i że Ukraina będzie miała nieco inny kształt” – powiedział amerykański prezydent.

Dodał, że „to wojna, która nigdy nie powinna się wydarzyć” oraz: "gdybym był prezydentem, ta wojna nigdy by się nie wybuchła. Zero szans. Ale wybuchła. Więc odziedziczyłem tę wojnę.”

Wyjaśniał też, że przeszkodą na drodze do pokoju jest nienawiść między Zełenskim a Putinem. Ale wierzy, że jest już bardzo blisko zawarcia umowy pokojowej.

Zapytany, komu bardziej ufa – Putinowi czy Zełenskiemu, nie chciał udzielić odpowiedzi. Dodał jednak, że „nie sądzi, by Putin próbował do zwieść”.

Słowa o „innym kształcie Ukrainy” w niedzielę i poniedziałek obiegły światowe media, ale nie są jedyną kontrowersją, jaka w ostatnich dniach wyszła z ust Donalda Trumpa. Dwa dni wcześniej, w piątek 6 listopada, Donald Trump również zapowiadając domniemany przez niego sukces negocjacji pokojowych miedzy Ukrainą i Rosją, powiedział:

„Myślę, że to będzie bardzo duże porozumienie. Myślę, że obejmie całą Europę. To będzie bardzo duże.”

Dodajmy, że tego samego dnia Dawyd Arachamija, członek ukraińskiego zespołu negocjacyjnego wyjaśniał, że rzeczywiście amerykańscy negocjatorzy zmienili strategię, a ich nowe podejście polega na tym, by przestać skupiać się na „nierozwiązywalnej” kwestii Donbasu, a zamiast tego zająć się szerszą, powojenną architekturą bezpieczeństwa w Europie. To miałoby zachęcić Rosjan do ustępstw w sprawie samej Ukrainy.

Ale jednocześnie mogłoby odbyć się kosztem samej Europy. Rosja bowiem może chcieć zmniejszenia obecności wojsk NATO w Europie do poziomu z 1997 roku, jak informował „The Telegraph” pod koniec października. Mogłoby to potencjalnie oznaczać żądanie wycofania wojsk NATO z Polski, Estonii, Łotwy, Litwy i Finlandii.

Dodamy, że sekretarz stanu USA Marco Rubio na konferencji prasowej w niedzielę 8 listopada przyznał, że temat bezpieczeństwa europejskiego pojawia się za każdym razem, gdy mowa o konflikcie między Ukrainą a Rosją oraz że dla jego europejskich odpowiedników piątkowe ogłoszenie Donalda Trumpa o „wielkim porozumieniu”, które mogłoby „dotknąć nie tylko Ukrainy, ale całej Europy”, było całkowitym zaskoczeniem.

Z kolei rzecznik prasowy Władimira Putina, Dmitrij Pieskow, pytany w poniedziałek 9 listopada o reakcję na opinię prezydenta Donalda Trumpa, że Ukraina po zakończeniu wojny przybierze „nieco inną formę”, stwierdził, że „pod względem geograficznym jest to inny kraj”, mając najwyraźniej na myśli terytoria okupowane podczas rosyjskiej agresji – jak podawała rosyjska agencja TASS.

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Jaki jest kontekst?

Rozmowy pokojowe pomiędzy Rosja i Ukrainą, w których uczestniczyć będą również Stany Zjednoczone, mają rozpocząć się we wtorek 10 listopada w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

To powrót po wielomiesięcznej przerwie do rozmów przerwanych w lutym 2026 roku. Przeszkodą w dojściu do porozumienia są kwestie terytoriów oraz przyszłego bezpieczeństwa Ukrainy.

Putin żąda m.in. uznania aneksji Krymu oraz czterech ukraińskich obwodów – donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego – w tym terenów, których rosyjskie wojska wcale nie zdołały dotąd zająć.

Chce również „neutralności” Ukrainy i ograniczenia jej potencjału wojskowego.

Kijów natomiast nie chce się na to zgodzić, domaga się zawieszenia broni, wycofania rosyjskich wojsk z całego terytorium Ukrainy, uwolnienia jeńców wojennych i powrotu dzieci przymusowo wywiezionych do Rosji. Oczywiście odrzuca też uznanie uznanie aneksji Krymu i żąda wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa, które zapobiegłyby kolejnej rosyjskiej agresji.

Dodajmy, że zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner, ogłosił w zeszłym tygodniu, że Waszyngton przeprowadził „produktywne i merytoryczne” rozmowy z Ukrainą, NATO i partnerami europejskimi na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa i europejskiej architektury bezpieczeństwa. Stwierdził, że Waszyngton dąży do „opracowania praktycznych środków uwzględniających obawy wszystkich stron”, w tym „trwałych podstaw długoterminowego bezpieczeństwa i stabilności w Europie”.

Jeden z europejskich urzędników powiedział „Financial Times”, że oświadczenie Kouchnera było „całkowitym zaskoczeniem” dla krajów europejskich:

„Nie będzie równoległych negocjacji w sprawie bezpieczeństwa europejskiego, dopóki wojna z Ukrainą się nie zakończy. Poza tym wiemy, co Rosjanie mają na myśli, kiedy to mówią, i to się nie stanie”.

Potwierdzają to źródła Politico. Dyplomata z kraju NATO powiedział gazecie:

„Znaczenie oświadczenia Kouchnera jest nieco niejasne. W Europie przeważa pogląd, że wszelkie negocjacje z Rosją w sprawie przyszłej architektury zostaną na tym etapie po prostu wykorzystane przez Moskwę do legitymizacji jej argumentów… nie znajdzie to oddźwięku wśród europejskich sojuszników”.

Z kolei premier NorwegiiJonas Gahr Støre powiedział Politico:

„Wszelkie kwestie dotyczące europejskiej architektury bezpieczeństwa będą musiały zostać rozstrzygnięte po zakończeniu wojny. Rosja nadal przedstawia te same idee, które miała pod koniec [2021 r.], dotyczące tego, gdzie NATO może, a gdzie nie. Nie Rosja ma o tym decydować. Nie ma to nic wspólnego z obecnym etapem negocjacji.”