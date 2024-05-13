Prawa autorskie: US President Donald Trump speaks during a campaign rally at the Choctaw Event Center in Durant, Oklahoma on October 1, 2026. (Photo by Kent NISHIMURA / AFP) US President Donald ...

Trump znalazł nowe uzasadnienie dla wojny: „Iran produkował narkotyki” Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Osiem miesięcy po rozpoczęciu operacji „Epicka Furia” w Iranie Donald Trump przypomniał sobie, że jej powodem byłī narkotyki.

Co się wydarzyło

Przemawiając w czwartek wieczorem 1 października 2026 na wiecu w Durant w stanie Oklahoma, Donald Trump nagle oświadczył, że jednym z powodów ataku na Iran w lutym 2026 było to, że Iran „produkował narkotyki” w „fabrykach narkotyków”.

Do tej pory Trump twierdził, że Stany Zjednoczone zostały zmuszone do wojny przez Iran, który dążył do wyprodukowania broni jądrowej.

W Durant Trump opowiadał, jak rzekomo wyglądało niszczenie fabryk narkotyków:

„Wylecieli z Missouri i o pierwszej w nocy, bez księżyca, w ciemnościach, te niesamowite maszyny dowodzone przez najbardziej niesamowitych pilotów na świecie, zrzuciły wszystkie możliwe bomby, zjechały spadochronami wprost do fabryk narkotyków” – powiedział Trump.

„Właśnie to robili. Zajmowali się energią jądrową i narkotykami. Zajmowali się narkotykami, ale robili to w sposób nuklearny. Te fabryki narkotyków, atomu zostały bardzo mocno dotknięte” – mówił dalej.

Jaki jest kontekst

Wojna, która być może ma też inne powody, z politycznej perspektywy miała pomóc Trumpowi odbudować poparcie społeczne. To się jednak nie udało. Sondaże pokazują, że Amerykanem nie podoba się to, jak Trump prowadzi wojnę z Iranem.

Według najnowszego sondażu CNN/SSRS aż 73 procent wyborców nie pochwala sposobu, w jaki prezydent radzi sobie z konfliktem. „Około 75 procent respondentów stwierdziło, że Trump nie ma jasnego planu w tej wojnie, w porównaniu z zaledwie 25 procentami, które uważały, że ma”.

Wojna z narkotykami to jedno z ulubionych uzasadnień Trumpa dla działań zbrojnych.

Jak przypomina dziennik „Independent”, administracja Trumpa przeprowadziła dziesiątki ataków na statki na wschodnim Pacyfiku i na Karaibach, które rzekomo przewoziły narkotyki do Stanów Zjednoczonych.

W styczniu Stany Zjednoczone porwały ówczesnego prezydenta Wenezueli, Nicolása Maduro, któremu obecnie postawiono zarzuty m.in. narkotykowego terroryzmu i spisku mającego na celu import kokainy do Stanów Zjednoczonych – wszystkiemu jednak zaprzecza”.