Prawa autorskie: 10.04.2026 Warszawa , Aleja Jana Chrystiana Szucha 12A , Trybunal Konstytucyjny . Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl 10.04.2026 Warszawa ...

Trybunał Konstytucyjny bez pieniędzy. NBP wstrzymuje wypłaty Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak „Narodowy Bank Polski powinien dbać o swoją niezależność polityczną i nie wchodzić w konflikt polityczny. Trybunał Konstytucyjny działa” – odpowiedział na decyzję NBP minister finansów Andrzej Domański

Co się wydarzyło

W poniedziałek 16 listopada 2026 rzecznik Narodowego Banku Polskiego Maciej Antes poinformował, że wszelkie zlecenia płatnicze dotyczące środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach Trybunału Konstytucyjnego zostają wstrzymane.

„Oznacza to, że nie są realizowane zlecenia płatnicze niezależnie od tego, przez kogo są one zlecane” – dodał.

„W związku z sytuacją zaistniałą w wyniku wydania 30 października 2026 r. przez Annę Korwin-Piotrowską zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziego TK Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego pojawiło się zagadnienie związane z właściwą reprezentacją Trybunału” – napisał w komunikacie departament prawny banku narodowego.

Jaki jest kontekst

NBP twierdzi, że nie jest w stanie zdecydować, kto zarządza Trybunałem Konstytucyjnym.

Oświadczenie o tym, że to on reprezentuje Trybunał w relacjach z NBP złożył 2 listopada Bogdan Święczkowski. Jednak Święczkowski został na miesiąc zawieszony. Od 30 października obowiązuje zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych pełnionych przez Święczkowskiego.

„Doszło więc do sytuacji, w której w NBP złożone zostały wzajemnie znoszące się zestawy dokumentów potwierdzających uprawnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach TK” – wskazał bank centralny.

Tymczasem prezes TK Anna Korwin-Piotrowska wezwała pracowników Trybunału Konstytucyjnego do powrotu do pracy stacjonarnej od 17 listopada. Natomiast 19 i 20 listopada sąd dyscyplinarny TK ma się zająć sprawą Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.