Trybunał Konstytucyjny. „Zawieszam wykonywanie obowiązków pracowniczych”

Witaj w sekcji depeszowej OKO.press. W krótkiej formie przeczytasz tutaj o najnowszych i najważniejszych informacjach z Polski i ze świata, wybranych i opisanych przez zespół redakcyjny
Sędzia Korwin-Piotrowska podjęła decyzje, które mają powstrzymać sędziów wybranych przez PiS przed wejściem do budynku TK. Jakie mogą być kolejne kroki?
W sobotę 31 października 2026 sędzia Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie w sprawie organizacji pracy Trybunału Konstytucyjnego. W opublikowanym na stronie TK zarządzeniu sędzia uchyla wydane dotychczas upoważnienia, zaleca sędziom TK wykonywać pracę poza siedzibą TK. Zawiesza też wykonywanie obowiązków pracownikom TK z zachowaniem wynagrodzenia.
Te decyzje skutkują tym, że do budynku nie będą mogli wejść sędziowie, których zbiera Bogdan Święczkowski.
Oto treść zarządzenia:
„zarządzam, do odwołania, co następuje:
a) wykonywanie zadań przez Kancelarię Trybunału Konstytucyjnego i Biuro Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego ograniczam do realizacji zadań wskazanych przeze mnie;
b) zawieszam wykonywanie obowiązków pracowniczych, w tym stawianie się do pracy w siedzibie Trybunału, z wyłączeniem pracowników, którzy zostaną przeze mnie poinformowani o konieczności stawiennictwa w siedzibie Trybunału; zawieszenie wykonywania obowiązków pracowniczych następuje z zachowaniem prawa do wynagrodzenia;
c) ze względu na podwyższone ryzyko zakłóceń porządku publicznego w pobliżu siedziby Trybunału, zalecam sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywanie ich zadań poza siedzibą Trybunału;
d) wezwani do siedziby Trybunału pracownicy Trybunału oraz sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zamierzający wykonywać zadania w siedzibie Trybunału – korzystają z dostępnych wejść wskazanych w komunikatach ogłaszanych na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego;
e) czas pracy pracowników Trybunału wezwanych do siedziby Trybunału może być ustalany, z zachowaniem przepisów ustawowych, w wymiarze innym niż dotychczas obowiązujący;
f) uchylam wszelkie udzielone do dziś upoważnienia do wykonywania czynności w imieniu pracodawcy; do dnia przekazania pracownikom informacji o udzieleniu przeze mnie upoważnień w tym zakresie, czynności z zakresu prawa pracy, w tym wydawanie poleceń dotyczących organizacji i czasu pracy, wykonywane są przeze mnie;
g) zawieszam funkcjonowanie biura podawczego Trybunału Konstytucyjnego – korespondencję do Trybunału Konstytucyjnego należy kierować za pośrednictwem operatora pocztowego”.
Nocą 31 października 2026 do budynku TK, gdzie przebywało siedmioro sędziów, siłowo wdarł się prezydent Karol Nawrocki ze współpracownikami z Kancelarii Prezydenta. Zawieszony w wykonywaniu obowiązków prezesa TK Bogdan Święczkowski zapowiedział spotkanie wybranych przez PiS sędziów TK.
W sprawie rozwiązania kryzysu wokół TK wypowiedział się niedawno na portalu prawo.pl prof. Piotr Tuleja, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.
„Oczekiwanie, że prawnicy zajmujący się prawem konstytucyjnym znajdą jednoznaczne rozwiązanie tego pata, jest oczekiwaniem daremnym. Bo takiego sposobu nie ma. (…) A kolejne apele do polityków o kompromis, o jakieś resety, już raczej nie mają sensu. To sędziowie Trybunału, jako zgromadzenie ogólne, mogą zdecydować o dopuszczeniu wybranych przez Sejm sędziów do orzekania. To niewątpliwie pierwszy i konieczny krok w odbudowie Trybunału”.
Prof. Tuleja nie podaje konkretnego rozwiązania, jak sędziowie mogliby to zrobić. Takie rozwiązanie podaje cytująca jego opinię dziennikarka Ewa Siedlecka:
„Aby umożliwić sobie działanie, zgromadzenie powinno podjąć uchwałę stwierdzającą, że ośmioro nowych sędziów jest pełnoprawnymi sędziami TK”.