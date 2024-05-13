Prawa autorskie: 31.10.2026 Warszawa . Trybunal Konstytucyjny . Sytuacja pod TK rano 31.10 . Fot. Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl 31.10.2026 Warszawa ...

Trybunał Konstytucyjny. „Zawieszam wykonywanie obowiązków pracowniczych” Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Sędzia Korwin-Piotrowska podjęła decyzje, które mają powstrzymać sędziów wybranych przez PiS przed wejściem do budynku TK. Jakie mogą być kolejne kroki?

Co się wydarzyło

W sobotę 31 października 2026 sędzia Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie w sprawie organizacji pracy Trybunału Konstytucyjnego. W opublikowanym na stronie TK zarządzeniu sędzia uchyla wydane dotychczas upoważnienia, zaleca sędziom TK wykonywać pracę poza siedzibą TK. Zawiesza też wykonywanie obowiązków pracownikom TK z zachowaniem wynagrodzenia.

Te decyzje skutkują tym, że do budynku nie będą mogli wejść sędziowie, których zbiera Bogdan Święczkowski.

Oto treść zarządzenia:

„zarządzam, do odwołania, co następuje:

a) wykonywanie zadań przez Kancelarię Trybunału Konstytucyjnego i Biuro Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego ograniczam do realizacji zadań wskazanych przeze mnie;

b) zawieszam wykonywanie obowiązków pracowniczych, w tym stawianie się do pracy w siedzibie Trybunału, z wyłączeniem pracowników, którzy zostaną przeze mnie poinformowani o konieczności stawiennictwa w siedzibie Trybunału; zawieszenie wykonywania obowiązków pracowniczych następuje z zachowaniem prawa do wynagrodzenia;

c) ze względu na podwyższone ryzyko zakłóceń porządku publicznego w pobliżu siedziby Trybunału, zalecam sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywanie ich zadań poza siedzibą Trybunału;

d) wezwani do siedziby Trybunału pracownicy Trybunału oraz sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zamierzający wykonywać zadania w siedzibie Trybunału – korzystają z dostępnych wejść wskazanych w komunikatach ogłaszanych na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego;

e) czas pracy pracowników Trybunału wezwanych do siedziby Trybunału może być ustalany, z zachowaniem przepisów ustawowych, w wymiarze innym niż dotychczas obowiązujący;

f) uchylam wszelkie udzielone do dziś upoważnienia do wykonywania czynności w imieniu pracodawcy; do dnia przekazania pracownikom informacji o udzieleniu przeze mnie upoważnień w tym zakresie, czynności z zakresu prawa pracy, w tym wydawanie poleceń dotyczących organizacji i czasu pracy, wykonywane są przeze mnie;

g) zawieszam funkcjonowanie biura podawczego Trybunału Konstytucyjnego – korespondencję do Trybunału Konstytucyjnego należy kierować za pośrednictwem operatora pocztowego”.

Jaki jest kontekst

Nocą 31 października 2026 do budynku TK, gdzie przebywało siedmioro sędziów, siłowo wdarł się prezydent Karol Nawrocki ze współpracownikami z Kancelarii Prezydenta. Zawieszony w wykonywaniu obowiązków prezesa TK Bogdan Święczkowski zapowiedział spotkanie wybranych przez PiS sędziów TK.

W sprawie rozwiązania kryzysu wokół TK wypowiedział się niedawno na portalu prawo.pl prof. Piotr Tuleja, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

„Oczekiwanie, że prawnicy zajmujący się prawem konstytucyjnym znajdą jednoznaczne rozwiązanie tego pata, jest oczekiwaniem daremnym. Bo takiego sposobu nie ma. (…) A kolejne apele do polityków o kompromis, o jakieś resety, już raczej nie mają sensu. To sędziowie Trybunału, jako zgromadzenie ogólne, mogą zdecydować o dopuszczeniu wybranych przez Sejm sędziów do orzekania. To niewątpliwie pierwszy i konieczny krok w odbudowie Trybunału”.

Prof. Tuleja nie podaje konkretnego rozwiązania, jak sędziowie mogliby to zrobić. Takie rozwiązanie podaje cytująca jego opinię dziennikarka Ewa Siedlecka: