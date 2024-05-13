Prawa autorskie: Foto Jonathan Ernst / POOL/ AFP Foto Jonathan Ernst ...

Trybunał. Odezwał się Orbán. Szef Kancelarii Prezydenta reaguje na orędzie Tuska. Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak „Tusk przeprowadził zamach przeciwko własnym obywatelom” – napisał Viktor Orbán, komentując kryzys w Trybunale Konstytucyjnym

Co się wydarzyło

Głos w sprawie kryzysu zabrał były premier Węgier Viktor Orbán

„To, czego wczoraj byliśmy świadkami w Warszawie, stanowiło rażące naruszenie polskiej konstytucji. Nigdy nie przypuszczałem, że Donald Tusk posunie się tak daleko, by przeprowadzić zamach stanu wymierzony we własny naród. Mam szczerą nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki odniesie sukces w swoich działaniach na rzecz ochrony porządku konstytucyjnego w Polsce. Jesteśmy całym sercem z Polakami” – napisał na platformie X Orbán.

Jaki jest kontekst

W sobotę 31 października 2026 wieczorem w Telewizji Republika wystąpił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Skomentował orędzie Donalda Tuska: „Donald Tusk jako patologiczny kłamca przez całe to orędzie kłamał”.

Przeczytaj także:

Według Boguckiego „Bogdan Święczkowski jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, nie ma innego prezesa, nie ma przepisów, które by umożliwiało zawieszenie prezesa. (...) Trybunał Konstytucyjny został przejęty siłą poprzez kordony policji, które zostały tam wprowadzone. To jest bezprawie”. Szef Kancelarii Prezydenta stwierdził, że jedyne, co zostało obozowi władzy „to siła służb i rozkazów”. Dodał, że funkcjonariusze stojący pod budynkiem TK tylko wykonują rozkazy.

Wraz z prowadzącą rozmowę Danutą Holecką Bogucki wyśmiewał Annę Korwin-Piotrowską, która kieruje obecnie TK jako najstarsza stażem sędzia.

Prezydencki minister tłumaczył też, dlaczego Karol Nawrocki wszedł do budynku TK:

„Celem prezydenta było wprowadzenie organu konstytucyjnego, legalnie wybranego prezesa. To jest partner dla pana prezydenta”. Bogucki mówił, że prezydent musi rozmawiać z innym organem konstytucyjnym. Jego partnerem nie są „ludzie, którzy nigdy nie złożyli ślubowania, którzy nie są konstytucyjnymi sędziami”.