Prawa autorskie: Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Patryk Ogorzałe...

Trybunał Stanu dla Ziobry. Z wniosku zniknął główny zarzut Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej Zbigniew Ziobro – jeśli zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu – nie będzie odpowiadał za założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Ten zarzut nagle zniknął z wniosku o TS dla Ziobry. Ale nadal może za to odpowiadać przed prokuratorem na drodze karnej

Co się wydarzyło?

We wtorek 15 września w Sejmie został złożony nowy, poprawiony wstępny wniosek o postawienie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu, a więc o pociągnięcie Ziobry do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej.

Te wcześniej nieoficjalne informacje potwierdził w środę PAP Dyrektor Biura Informacyjnego Sejmu Lech Sołtys.

Dlaczego wniosek został zmieniony? Z nieoficjalnych informacji wynika, że z wniosku zniknął zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Jednak wcale nie dlatego, że tego się Ziobrze nie zarzuca. Rzecz w tym, że zostało to uznane za przestępstwo pospolite, więc były minister sprawiedliwości ma odpowiadać za nie przed prokuraturą na drodze karnej, a nie przed Trybunałem Stanu.

Pszczyną tej zmiany ma być opinia prawna prof. Huberta Izdebskiego, który wskazuje, że wspomniany zarzut nie stanowi naruszenia Konstytucji.

Przypomnijmy, że w związku z podejrzeniem popełnienia takich czynów Ziobro ma już uchylony immunitet.

Przeczytaj także:

Jaki jest kontekst?

Prokuratura już pod koniec 2025 roku wydała postanowienie o przedstawieniu Zbigniewowi Ziobrze zarzutów w związku ze sprawą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, a Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry. Byłemu ministrowi sprawiedliwości zarzuca się 26 przestępstw.

Wówczas również prokurator generalny Waldemar Żurek zawiadomił marszałka Sejmu o zarzutach dla Ziobry, a prokuratura zaznaczyła, że powiadomienie to może być podstawą, by Sejm rozważył, czy owe naruszenia prawa mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego. Innymi słowy, czy czy zachodzą przesłanki do postawienia Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.

W grudniu 2025 roku koalicja rządowa zdecydowała o zebraniu podpisów pod wstępnym wnioskiem w tej sprawie, a sam wniosek trafił do Sejmu w połowie kwietnia 2026 roku.

Wiadomo, że wniosek zawierał łącznie 51 zarzutów, w tym 25 dotyczących popełnienia deliktów konstytucyjnych oraz 26 związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstw pospolitych.

Dalsza procedura jest taka, że wniosek trafił do sejmowej komisji odpowiedzialności konstytucyjnej. Ta jednak poddała go dyskusji i w lipcu 2026 roku stwierdziła, że wniosek ten nie spełnia wymogów i konieczne jest jego uzupełnienie.

Zbigniew Ziobro był pytany w kwietniu o zamiar postawienia go przed TS, na co odpowiedział, że „nawet dzisiaj by przyjechał do Polski”, ale na warunkach, w których „będzie mógł walczyć, pokazując fakty”.

„Tylko ja wiem, że oni chcą mnie pozbawić prawa do tego, abym bronił prawdy, abym pokazywał, jak ona wygląda – mówił Ziobro.

Przebywał wówczas jeszcze na Węgrzech, pod ochroną Viktora Orbana. Obecnie, od ok. 10 maja pozbywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie ukrył się po zmianie władzy na Węgrzech.