Prawa autorskie: 09.09.2026 Sokolniki Suche , okolo poludnia na przejezdzie kolejowym w Sokolnikach Suchych , w gminie Wieniawa , doszlo do zderzenia pociagu PKP Intercity Koziolek relacji Lublin Glowny–Szczecin Glowny z samochodem ciezarowym, w wyniku ktorego pociag wykoleil sie . Wedlug najnowszych informacji w wypadku rannych zostalo 20 osob , w tym cztery ciezko . Jedna osoba zginela . Fot. Marcin Kucewicz / Agencja Wyborcza 09.09.2026 Sokolniki...

Trzy miesiące utraty prawa jazdy. Uważaj na przejazdach kolejowych Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Po serii niebezpiecznych i tragicznych zdarzeń na przejazdach kolejowych rząd chce zaostrzyć kary dla kierowców.

Co się wydarzyło

Rząd przyjął we wtorek 15 września 2026 projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Zaostrza on odpowiedzialność za incydenty na przejazdach kolejowych.

Ostrzejsze sankcje miałyby dotyczyć w szczególności następujących przypadków:

wyprzedzanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub bezpośrednio przed nim,

wjazd na przejazd kolejowy przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym albo dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych (lub innym urządzeniu nadającym te sygnały)

wjazd na przejazd, jeżeli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Proponowane kary:

zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące za najpoważniejsze wykroczenia na przejazdach kolejowych,

zakaz prowadzenia pojazdu w razie skazania za spowodowanie katastrofy w komunikacji albo spowodowanie wypadku komunikacyjnego, gdy doszło do tego na przejeździe kolejowym na okres nie krótszy niż trzy lata. A w razie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji – na nie krócej niż jeden rok.

Jaki jest kontekst

Propozycja jest związana z ostatnimi głośnymi przypadkami spowodowania przez kierowców śmierci na przejazdach kolejowych.

9 września 2026 w Sokolnikach Suchych na Mazowszu uderzył w bok pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin. Zginęła jedna osoba, około 20 zostało rannych. Siedem osób trafiło do szpitala.

Kilka dni później kierowca autobusu miejskiego w Łodzi wjechał na przejazd kolejowy, prosto pod opadające rogatki.

Dziś, 15 września 2026, Kkierowca tira wjechał na tory w Łomży mimo opadających rogatek i musiał wyłamać szlaban, aby uniknąć katastrofy.

11 września 2026 Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce przeprowadził protest: „maszyniści prowadzili pociągi przez wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe, niezależnie od ich kategorii, z prędkością bezpieczną, tj. do 20 km/h”.

Portal PolskieRadio24 sprawdził, jakie kary za spowodowanie niebezpieczeństwa na przejeździe kolejowym grozi kierowcom w innych krajach. Zwykle kara to mandaty.

W Niemczech za przejazd mimo zamkniętych zapór (lub półzapór) grozi kara 738,50 euro i 2 punkty karne. W Austrii wysokość mandatów za złamanie przepisów w miejscach, gdzie tory przecinają się z drogą, „waha się od 72 do 726 euro”. Jednak „w niektórych przypadkach, gdy zachowanie kierowcy na przejeździe kolejowym w Austrii stwarza bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu, może zostać wszczęte postępowanie administracyjne. Wówczas górne widełki wynoszą 2,18 tys. euro. To najwyższa kara w tym zestawieniu”.

W Czechach „za wjazd na tory na czerwonym można otrzymać mandat w wysokości od 4,5 do 5,5 tys. koron czeskich (od ok. 800 do 980 zł) i 6 punktów karnych”.

„We Francji standardowa kara za opisywane wykroczenie wynosi 90 euro, jeśli zostanie opłacona szybko (w 15 dni), po wyznaczonym terminie – 135 euro, a po upływie 45 dni – bez dokonania wpłaty – 375 euro. Jeśli sprawa trafi do sądu, kara może być dwukrotnie wyższa. Policja nakłada do tego 4 punkty karne.