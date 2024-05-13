0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Ilustracja: Iga Kucharska / OKO.pressIlustracja: Iga Kuch...

Krótko i na temat: najnowsze wiadomości z Polski i ze świata

Witaj w sekcji depeszowej OKO.press. W krótkiej formie przeczytasz tutaj o najnowszych i najważniejszych informacjach z Polski i ze świata, wybranych i opisanych przez zespół redakcyjny

Google News

15:06 15-09-2026

Prawa autorskie: 09.09.2026 Sokolniki Suche , okolo poludnia na przejezdzie kolejowym w Sokolnikach Suchych , w gminie Wieniawa , doszlo do zderzenia pociagu PKP Intercity Koziolek relacji Lublin Glowny–Szczecin Glowny z samochodem ciezarowym, w wyniku ktorego pociag wykoleil sie . Wedlug najnowszych informacji w wypadku rannych zostalo 20 osob , w tym cztery ciezko . Jedna osoba zginela . Fot. Marcin Kucewicz / Agencja Wyborcza09.09.2026 Sokolniki...

Trzy miesiące utraty prawa jazdy. Uważaj na przejazdach kolejowych

Po serii niebezpiecznych i tragicznych zdarzeń na przejazdach kolejowych rząd chce zaostrzyć kary dla kierowców.

Co się wydarzyło

Rząd przyjął we wtorek 15 września 2026 projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Zaostrza on odpowiedzialność za incydenty na przejazdach kolejowych.

Ostrzejsze sankcje miałyby dotyczyć w szczególności następujących przypadków:

  • wyprzedzanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub bezpośrednio przed nim,
  • wjazd na przejazd kolejowy przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym albo dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych (lub innym urządzeniu nadającym te sygnały)
  • wjazd na przejazd, jeżeli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Proponowane kary:

  • zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące za najpoważniejsze wykroczenia na przejazdach kolejowych,
  • zakaz prowadzenia pojazdu w razie skazania za spowodowanie katastrofy w komunikacji albo spowodowanie wypadku komunikacyjnego, gdy doszło do tego na przejeździe kolejowym na okres nie krótszy niż trzy lata. A w razie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji – na nie krócej niż jeden rok.

Jaki jest kontekst

Propozycja jest związana z ostatnimi głośnymi przypadkami spowodowania przez kierowców śmierci na przejazdach kolejowych.

9 września 2026 w Sokolnikach Suchych na Mazowszu uderzył w bok pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin. Zginęła jedna osoba, około 20 zostało rannych. Siedem osób trafiło do szpitala.

Kilka dni później kierowca autobusu miejskiego w Łodzi wjechał na przejazd kolejowy, prosto pod opadające rogatki.

Dziś, 15 września 2026, Kkierowca tira wjechał na tory w Łomży mimo opadających rogatek i musiał wyłamać szlaban, aby uniknąć katastrofy.

11 września 2026 Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce przeprowadził protest: „maszyniści prowadzili pociągi przez wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe, niezależnie od ich kategorii, z prędkością bezpieczną, tj. do 20 km/h”.

Portal PolskieRadio24 sprawdził, jakie kary za spowodowanie niebezpieczeństwa na przejeździe kolejowym grozi kierowcom w innych krajach. Zwykle kara to mandaty.

W Niemczech za przejazd mimo zamkniętych zapór (lub półzapór) grozi kara 738,50 euro i 2 punkty karne. W Austrii wysokość mandatów za złamanie przepisów w miejscach, gdzie tory przecinają się z drogą, „waha się od 72 do 726 euro”. Jednak „w niektórych przypadkach, gdy zachowanie kierowcy na przejeździe kolejowym w Austrii stwarza bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu, może zostać wszczęte postępowanie administracyjne. Wówczas górne widełki wynoszą 2,18 tys. euro. To najwyższa kara w tym zestawieniu”.

W Czechach „za wjazd na tory na czerwonym można otrzymać mandat w wysokości od 4,5 do 5,5 tys. koron czeskich (od ok. 800 do 980 zł) i 6 punktów karnych”.

„We Francji standardowa kara za opisywane wykroczenie wynosi 90 euro, jeśli zostanie opłacona szybko (w 15 dni), po wyznaczonym terminie – 135 euro, a po upływie 45 dni – bez dokonania wpłaty – 375 euro. Jeśli sprawa trafi do sądu, kara może być dwukrotnie wyższa. Policja nakłada do tego 4 punkty karne.

Możliwe jest także zawieszenie prawa jazdy (do 3 lat)”.