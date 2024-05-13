Prawa autorskie: 16.11.2026 Warszawa . KPRM , Kancelaria Prezesa Rady Ministrow . al . Ujazdowskie 1 / 3 . Premier Donald Tusk przed spotkanem z prezydentka Estonii Ülle Madise . Fot . Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl 16.11.2026 Warszawa ...

Tusk: „Nie chcę już dłużej błagać prezydenta” Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak „Panie prezydencie, pan też ma dzieci” – zwrócił się do Karola Nawrockiego premier Donald Tusk. Chodzi o ustawę o blokowaniu treści w sieci, którą prezydent zawetował

Co się wydarzyło

16 listopada 2026 premier Donald Tusk opublikował na platformie X nagranie, w którym odnosi się do zawetowanej w ostatni piątek ustawy.

„Będziemy próbowali jeszcze raz i jeszcze raz przekonywać prezydenta i wielkie firmy, aby zrozumiały, że prawo w Polsce jest właśnie po to, aby chronić szczególnie najmłodszych przed tego typu zagrożeniami” – mówi Donald Tusk.

„Jestem gotów też, ale nie chcę już dłużej błagać, ale jestem gotów codziennie chodzić do pana prezydenta i tłumaczyć, żeby w kolejnej próbie takiej ustawy nie korzystał z tego swojego negatywnego prawa weta, tylko żeby pomógł nam chronić Polaków przed zagrożeniami, przed upokorzeniami, przed strachem w sieci. Panie prezydencie, przecież pan też ma dzieci. Liczę na pana przyzwoitość i zdrowy rozsądek” – apeluje premier Tusk.

Jaki jest kontekst

W piątek 13 listopada 2026 prezydent zawetował nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jej istotą jest szybkie usuwanie nielegalnych treści z internetu. Pozwalałaby ona sprawniej egzekwować od platform internetowych usuwanie nielegalnych treści i karać je, gdy tego nie zrobią.

Ustawa ma realizować unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA). Próbę wprowadzenia unijnej regulacji rząd podjął już przed rokiem i wówczas też zablokował ją prezydent. Pierwsze weto w tej sprawie Nawrocki ogłosił 9 stycznia 2026.

Rząd podzielił wtedy ustawę na dwie części. Pierwszą, która wyznacza na krajowego koordynatora ds. usług cyfrowych prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), prezydent podpisał i 6 listopada weszła w życie.

Próbę wprowadzenia w życie drugiej ustawy większość rządząca podjęła po głośny atakach w szkołach. Karol Nawrocki uznał to za „szantaż emocjonalny”.

Zawetowana w piątek ustawa dawała koordynatorowi konkretne narzędzia. Pozwalała wydawać wiążące nakazy administracyjne i sądowe dotyczące blokowania konkretnych nielegalnych treści w internecie.

Na mocy przepisów ustawy miał też powstać rejestr domen wykorzystywanych do rozpowszechniania nielegalnych treści.

Szczegółową analizę skutków weta przeprowadził m.in. portal Business Insider. Choć karanie firm technologicznych za nieusuwanie nielegalnych treści teoretycznie jest możliwe na mocy obowiązujących przepisów, W praktyce „bez zawetowanej ustawy państwa i obywatele tracą twardy przymus administracyjno-sądowy w sytuacjach, gdy globalny gigant odrzuci zgłoszenie użytkownika lub służb”.

Polsce grożą też kary finansowe. „W maju 2025 r. Komisja Europejska skierowała przeciwko Polsce oraz czterem innym państwom skargę do TSUE za brak pełnego wdrożenia przepisów umożliwiających skuteczne egzekwowanie DSA. Dalsze przedłużanie tego stanu naraża budżet państwa na naliczanie okresowych kar pieniężnych do czasu przyjęcia brakujących przepisów”.