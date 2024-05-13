Tusk: Nie pozwolę wplątać Polski w wojnę na Bliskim Wschodzie

Prawa autorskie: US Secretary of Defense Pete Hegseth speaks about the conflict in Iran in the James S. Brady Press Briefing Room of the White House on April 6, 2026, in Washington, DC. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) US Secretary of Defe...

Hegseth o pilocie z F-15: Zestrzelony w Wielki Piątek, uratowany w Niedzielę Wielkanocną Zaloguj się, aby zapisać na później Magdalena Chrzczonowicz W Białym Domu trwa konferencja prasowa Donalda Trumpa dotycząca akcji ratunkowej po zestrzeleniu przez Iran amerykańskiego F-15. Pete Hegseth porównuje to wydarzenie do Triduum Paschalnego, a Trump tradycyjnie grozi Iranowi

"Zestrzelony w piątek. Wielki Piątek. Ukryty w jaskini, szczelinie, przez całą sobotę. I uratowany w niedzielę. Wyleciał z Iranu, gdy wschodziło słońce w Niedzielę Wielkanocną. Pilot odrodzony. Wszyscy są w domu bezpiecznie, naród się raduje. Bóg jest dobry” – powiedział Pete Hegseth, sekretarz obrony USA. Ok. 19.00 czasu polskiego Donald Trump rozpoczął konferencję o sytuacji w Iranie i akcji ratowania drugiego członka załogi zestrzelonego w Iranie amerykańskiego F-15. Podczas konferencji Donald Trump, John Ratcliffe (dyrektor CIA) i Hegseth opowiedzieli ze szczegółami o tej operacji.

Przeczytaj także:

Trump, który już wcześniej przesunął swoje ultimatum dla Iranu na wtorek do godziny 20.00, powtórzył swoje groźby: „Cały kraj może zostać zniszczony w ciągu jednej nocy, a ta noc może nadejść już jutro”. Hegseth: „Zgodnie z poleceniem prezydenta, dzisiaj przeprowadzona zostanie największa liczba ataków od pierwszego dnia tej operacji. Jutro będzie ich jeszcze więcej niż dzisiaj. Wtedy Iran będzie miał wybór”.

Jak donosi The New York Times, podczas konferencji prasowej międzynarodowe i amerykańskie ceny ropy wzrosły.

Donald Trump, w znanym już szerszemu audytorium stylu, nie tylko zachwalał najlepszą, spektakularną akcję ratowania pilota, ale także swój plan na zmianę reżimu w Iranie. Niestety nie zdradził, jaki to plan: „Mam najlepszy plan ze wszystkich. Ale nie zamierzam wam zdradzać, na czym polega mój plan”. Zdradził jednak, że w ciągu kilku godzin jest w stanie sprowadzić na Iran „piekło”. „Mamy plan, zgodnie z którym do jutra o północy każdy most w Iranie zostanie zniszczony, a każda elektrownia w Iranie przestanie działać, spłonie, wybuchnie i nigdy więcej nie będzie używana. Mam na myśli całkowite zniszczenie do północy, a jeśli zechcemy, nastąpi to w ciągu czterech godzin. Nie chcemy, aby tak się stało”.

No chyba, że uda się dogadać – Trump twierdzi, że Iran jest do negocjacji chętny.

Prezydent USA powtórzył też swoje tezy o tym, że gdyby nie wypowiedział porozumienia jądrowego w 2018 r. Iran miałby już broń jądrową. Powtórzył także, że jest rozczarowany partnerami z NATO, Australii, Korei Południowej, które nie wsparły go podczas konfliktu w Iranie.

Jaki jest kontekst?

Trump grozi zbombardowaniem irańskiej infrastruktury cywilnej od 21 marca. Ostatecznie, argumentując to dobrymi rozmowami z irańskimi władzami, przesunął termin ultimatum na 6 kwietnia. Dzień przed jego upływem zapowiedział, że Iran ma ostatnie 48 godzin na porozumienie. Zablokowanie Cieśniny Ormuz doprowadziło bowiem do wzrostu cen paliw w Stanach Zjednoczonych, co przekłada się na słabnące poparcie dla Republikanów i samego Białego Domu. Sfrustrowany prezydent USA raz grozi eskalacją, chwilę później twierdzi, że porozumienie jest w toku.

Więcej o wojnie w Iranie: