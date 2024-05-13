Prawa autorskie: 08.10.2026 Leszczydol - Nowiny pod Wyszkowem . Atak nozownika w szkole podstawowej . Do placowki wszedl 15-letni byly uczen i zranil trzy osoby , w tym dyrektora szkoly oraz wozna . 37-letnia pracownica szkoly zaatakowana przez 15-latka zmarla . Dyrektor obezwladnil napastnika . Sprawca zostal zatrzymany przez policje . Nz. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski . Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl 08.10.2026 Leszczydo...

Tusk: „Szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem” Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Akcja patrolowania szkół przez policję potrwa jeszcze przynajmniej kilka dni. W poniedziałek zamkniętych było 10 placówek. Zatrzymano kolejnych 18 osób.

Co się wydarzyło

W poniedziałek 12 października minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował o kolejnych zatrzymaniach w związku z zagrożeniem w szkołach. „Dziś zatrzymano 18 nowych osób. Łącznie zatrzymaliśmy już 135 osób. Około 20 tysięcy policjantów patroluje szkoły i ich okolice”.

„Tak długo, jak będziemy obserwowali sytuacje budzące niepokój, szkoły będą pod specjalnym nadzorem” – powiedział premier Donald Tusk.

Według informacji MSWiA w poniedziałek około 20 tys. policjantów patrolowało szkoły i ich okolice. Premier przekazał, że internet jest monitorowany 24 godziny na dobę.

„Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze. Ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem, aby były miejscami w pełni bezpiecznymi” – powiedział Tusk.

Minister Kierwiński powiedział, że według Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości sytuacja w sieci zaczyna się stabilizować.

Ministra edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że resort rozsyłał w poniedziałek rano instrukcję postępowania dla nauczycieli, dotyczącą tego, w jaki sposób może postępować w sytuacji zagrożenia ze strony osoby posiadającej niebezpieczne narzędzia lub przedmioty. „Ale chciałabym przypomnieć, że nauczyciele nie są ochroną, że są to ludzie, którzy są po to, żeby uczyć dzieci i wspierać ich wychowanie”.

„Musimy jednak zmienić przepisy tak, aby nauczyciele mogli odebrać uczniom przedmioty niebezpieczne. Były już przypadki, niestety, kiedy nauczyciele dokonywali takich interwencji i spotykali się z karami dyscyplinarnymi, ponieważ przekroczyli uprawnienia".

Natomiast minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przekazała, że od piątku o 40 proc. wzrosła liczba połączeń na numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Dodała, że „w tej chwili to już się stabilizuje”.

Działania zapowiedział też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. „Ustaliliśmy bardzo szybkie ścieżki legislacyjne, jeżeli chodzi o ustawy, które będą poruszały sprawy związane z problemami młodego pokolenia. Tych ustaw w najbliższym czasie pojawi się kilka. Wszystkie te ustawy uzyskają pierwszeństwo, jeżeli chodzi o ścieżkę legislacyjną”.

Jaki jest kontekst

W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do trzech aktów przemocy w szkołach. Z tego powodu od piątku szkoły i przedszkola są objęte dodatkowym monitoringiem przez policję wspieraną przez straże miejskie.

Po ataku 15-latka w szkole w Leszczydole-Nowinach zmarła woźna.