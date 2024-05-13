Prawa autorskie: 11.11.2026 Szczecin , Waly Chrobrego . Chrzest nowego pasazersko -samochodowego promu Bursztyn Unity z udzialem premiera Donalda Tuska . Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl 11.11.2026 Szczecin ...

Tusk zaprasza Nawrockiego do domu w Sopocie. „Podzielmy się opłatkiem” Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak „Znajdzie się dla nas dwóch miejsce w kuchni przy stole” – powiedział 11 listopada 2026 Donald Tusk, zapraszając prezydenta. „Porozmawiajmy jak Polak z Polakiem. Polska jest warta naszej rozmowy” – dodał

Co się wydarzyło

11 listopada premier Donald Tusk bierze udział w uroczystości chrztu promu M/F „Bursztyn” w Szczecinie. Podczas przemówienia zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego:

„Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać, trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie, nie czekając dłużej, chcę pana zaprosić z małżonką, rodziną, dziećmi do mnie, do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy. Moje mieszkanie nieduże, ale znajdzie się dla nas dwóch miejsce w kuchni przy stole i porozmawiajmy jak Polak z Polakiem. Polska jest warta naszej rozmowy.

Wcześniej Tusk powiedział: „Umiejmy dzisiaj, 11 listopada, wyciągnąć do siebie dłonie”.

Podczas przemówienia w Szczecinie Tusk odniósł się też do tragicznych wydarzeń z Krakowa, gdzie z rąk terrorysty zginęło sześć osób. „Pamiętając o naszych bohaterskich policjantach, chcę powiedzieć, że zrobimy wszystko, aby Polska była nadal tym najbezpieczniejszym miejscem w Europie. Niech nigdy żaden Polak ręki nie podnosi na Polaka”.

Chciałem pozdrowić mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy przeżywają trudne dni, a szczególnie gorąco Kraków i jego mieszkańców

Jaki jest kontekst

Niemal w tym samym czasie w Warszawie na Placu Piłsudskiego przemawiał prezydent Karol Nawrocki. Mówił o tym, że w ostatnich latach zupełnie pogrzebano prestiż Trybunału Konstytucyjnego. „Wolny naród zasługuje na wolny Trybunał Konstytucyjny Wolny od kordonów policji, ale też wolny od polityków. Stać nas na to, drodzy Państwo, wierzę w to głęboko!”

Nawrocki pozwolił też sobie na przytyk w kierunku ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Dziękując za pracę pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej, prezydent powiedział: „Wiem, uśmiechając się do ministra Domańskiego, że wasza praca nie ma nic wspólnego z niechlubnymi decyzjami, fatalną sytuacją polskich finansów publicznych i pracą ministra Domańskiego”.

Po ubiegłotygodniowej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego premier Donald Tusk poinformował, że ma się spotkać z Karolem Nawrockim na rozmowie w cztery oczy. Premier wyraźnie wszedł w rolę polityka, który próbuje tonować nastroje i szukać porozumienia. To on wyciąga rękę do prezydenta. Nawrocki prezentuje się jako polityk, który nie oddaje pola, nie ustępuje i nie boi się wykrzyczeć najmocniejszych słów pod adresem przeciwników politycznych (co zrobił, rozpoczynając Radę Bezpieczeństwa Narodowego).

Tusk i Nawrocki spotkali się 9 listopada 2026 podczas Marszu Ciszy w Krakowie.

Po oficjalnych obchodach Święta Niepodległości Karol Nawrocki ma wziąć udział w Marszu Niepodległości, który rozpocznie się o godz. 14 w Warszawie. Tusk tradycyjnie przebywa tego dnia poza Warszawą.