Prawa autorskie: 16.10.2026 Warszawa , ulica Batorego , Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji . Minister spraw wewnetrznych i administracji Marcin Kierwinski podczas odprawy nt: Podsumowanie dzialan Policji w zwiazku z ostatnimi wydarzeniami w placowkach oswiatowych. Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl 16.10.2026 Warszawa ...

TVN24: Wpłacali na kampanię Kierwińskiego. Pracowali w samorządzie Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Reporterzy „Czarno na białym” TVN24 ujawnili, że sekretarz generalny KO, Marcin Kierwiński, był rekordzistą w pozyskiwaniu pieniędzy na kampanię wyborczą. Wpłaty pochodziły przede wszystkim od pracowników spółek lub instytucji z Warszawy lub województwa mazowieckiego. Kierwiński jest szefem warszawskich struktur KO

Co się wydarzyło

Dziennikarze „Czarno na białym” TVN24 – Dariusz Kubik, Grzegorz Łakomski i Karol Dejas — ustalili, że w kampanii wyborczej w 2023 roku Marcin Kierwiński zebrał na swoją kampanię najwięcej pieniędzy spośród kandydatów PO. „W 2023 roku darczyńcy wskazali Kierwińskiego w tytułach przelewów opiewających w sumie na kwotę prawie 724 tysięcy złotych”. Dla porównania: Donald Tusk dostał przelewy na zaledwie 10 675 zł.

Darczyńcami były: „osoby, które pracowały bądź dostały pracę w spółkach — samorządowych lub państwowych; samorządowcy (w tym burmistrzowie i wiceburmistrzowie warszawskich dzielnic), osoby z kadry kierowniczej instytucji samorządowych (muzea, przedsiębiorstwa komunalne, ośrodki sportu i rekreacji, biblioteka, dom kultury, urząd pracy, WORD); osoby z kadry kierowniczej urzędów państwowych; osoby z kadr zarządzających placówkami medycznymi, których organem założycielskim jest miasto stołeczne Warszawa lub samorząd województwa mazowieckiego” – podaje TVN24.

„Marcin Kierwiński krytykował tego rodzaju system, gdy był on stosowany przez rząd PiS” – komentuje współautor materiału Karol Dejas.

Zapytany o tę sprawę szef kancelarii premiera Jan Grabiec odpowiedział: „To jest legalny i w pełni uczciwy, transparentny system finansowania polityki w Polsce”. Według polityka „tak mamy zbudowany system w Polsce”.

Grabiec mówi dalej w programie „News Michalskiego” TVN24: „Każda wypłata jest odnotowana z imienia, nazwiska, PESEL-u. W PKW są dane osoby wpłacającej i one są dostępne na przykład dziennikarzom, którzy mogą zweryfikować, czy osoby, które wpłacają te pieniądze, nie osiągają korzyści dzięki temu, że popierają jakąś partię polityczną”. – powiedział.

Dodał: „Sami dziennikarze w tym materiale mówią, że nie stawiają nikomu żadnych zarzutów, że są jakieś nieprawidłowości”.

Michał Wawer z Konfederacji zawiadomił, że składa do prokuratury zawiadomienie o nielegalnym finansowaniu kampanii. Adrian Zandberg wezwał Kierwińskiego do dymisji.

Jaki jest kontekst

Mariusz Kierwiński to jedna z najważniejszych osób w Koalicji Obywatelskiej (dawniej: Platformy obywatelskiej). Jako sekretarz generalny odpowiada za struktury partii w całym kraju, jest też szefem struktur warszawskich — kluczowych dla KO ze względu na to, że Koalicja od lat rządzi Warszawą, mając dostęp do zasobów kadrowych i finansowych miasta.

Po wyborach 2023 Kierwiński został ministrem spraw wewnętrznych i administracji. W 2024 roku został ze stanowiska odwołany — według oficjalnego stanowiska: na własną prośbę. Wystartował w wyborach do Parlamentu Europejskiego i zdobył mandat. Już po trzech miesiącach złożył mandat i wrócił do rządu jako pełnomocnik ds. odbudowy terenów objętych powodzią z 2024 rok. W lipcu 2025 Donald Tusk ponownie powierzył mu resort spraw wewnętrznych i administracji.

Kierwiński jest nieustannie pod ostrzałem opozycji w związku z tym, że to on nadzoruje policję. Ostatnio, 6 listopada 2026, Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec Kierwińskiego złożony przez posłów PiS. Zarzucali mu „problemy z systemem ostrzegania ludności, «wciąganie policji w konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego», braki kadrowe w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, niewystarczające zabezpieczenie infrastruktury krytycznej i działania w obliczu aktów dywersji czy odpowiedzialność polityczną za aferę wokół Szpitala Południowego”. Przeciwko wotum nieufności zagłosowały wszystkie partie koalicji rządzącej. Był to trzeci w tej kadencji wniosek o wotum nieufności wobec Kierwińskiego.

Podczas debaty sejmowej na temat wniosku o wotum nieufności premier Tusk powiedział, że minister „wkurza niemożebnie PiS, Konfederację i całą tę, nie powiem co”. I dodał: „Brawo panie Marcinie, dziękuję”.

Kierwiński faktycznie był krytykowany w związku z aferą wokół Szpitala Południowego dotyczącą milionowych zarobków lekarza i byłego radnego KO Dawida Kacprzyka, podejrzeń o przyjmowanie polityków KO poza kolejką (tzw. salonik VIP) i późniejszych doniesień Onetu o nieprawidłowościach w szpitalnym prosektorium w Warszawie. Krytyka pochodziła nie tylko od opozycji. Sekretarzowi generalnemu KO zarzucano: niewiarygodne tłumaczenia o braku wiedzy, to, że przy pełni władzy w warszawskiej KO nie bierze odpowiedzialności za tamtejsze struktury, brak reakcji na sygnały z terenu, zrzucanie winy na jednego lekarza, gdy problem był wyraźnie szerszy.