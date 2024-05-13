Prawa autorskie: 24.02.2024 Lublin . Obchody drugiej rocznicy pelnowymiarowej wojny w Ukrainie . Odsloniecie na budynku Ratusza tablicy upamietniajacej nadanie Lublinowi przez Prezydenta Ukrainy Wolodymyra Zelenskiego tytulu Miasta Ratownika . Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl 24.02.2024 Lublin . ...

Uchodźcy z Ukrainy dołożyli 94 miliardy złotych do polskiego PKB Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Coraz więcej Ukraińców pracuje w Polsce. Więcej niż przed rokiem. Dokładają się do polskiej gospodarki i systemu ubezpieczeń społecznych

Co się wydarzyło

Z najnowszego raportu „Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski”, zrealizowanego przez Deloitte na zlecenie UNHCR, Agencji ONZ ds. Uchodźców wynika, że w 2025 r. obecność uchodźców z Ukrainy przełożyła się na wytworzenie 2,4 proc. PKB, czyli około 94 mld zł.

Eksperci szacują, że do 2035 r. odsetek ten może wzrosnąć do 2,8 proc. PKB.

„Większa liczba pracujących przekłada się na większą podaż pracy, wyższą konsumpcję oraz dodatkowe wpływy z podatków i składek. W efekcie, według szacunków firmy Deloitte, w 2025 r. wpływ gospodarczy uchodźców z Ukrainy sięgnął 2,4 proc. PKB, co odpowiada około 94 mld zł" – napisano w informacji prasowej dot. raportu.

„Siedmiu na dziesięciu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną do Polski, pracuje zawodowo” – to inny wniosek z raportu.

Co więcej, zatrudnienie Ukraińców rośnie i jest statystycznie takie samo jak zatrudnienie Polaków: „Wskaźnik zatrudnienia uchodźców z Ukrainy w Polsce wzrósł o 7 pp. rdr [rok do roku] i w 2025 r. wyniósł 76 proc., co jest porównywalne z zatrudnieniem wśród obywateli Polski”.

Jaki jest kontekst

Autorzy raportu zauważają, że Ukraińcy wspierają polską gospodarkę na wiele sposobów.

Nie tylko pracują i prowadzą firmy, ale również wydają w Polsce pieniądze (wydatki konsumpcyjne), płacą podatki i składki na ubezpieczenie społeczne. „Szacuje się, że dochody sektora general government są o około 2,6 proc. wyższe dzięki działalności gospodarczej związanej z uchodźcami” – napisano w raporcie.

To obala kolportowany przez prawicowe środowiska mit, że Ukraińcy tylko korzystają z pomocy polskiego państwa, nic nie dając w zamian.

W raporcie odniesiono się też do innego rozpowszechnionego mitu głoszącego, że Ukraińcy przyczyniają się do kryzysu polskiego systemu opieki zdrowotnej:

„Rosnące zatrudnienie oznacza, że większa część uchodźców korzysta z systemu jako osoby ubezpieczone i przyczynia się do finansowania go poprzez składki. W 2025 r. składki na NFZ odprowadzane przez uchodźców przewyższały koszty świadczeń zdrowotnych finansowanych na ich rzecz o 50 mln zł, a rosnąca liczba lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia z Ukrainy przyczyniała się do łagodzenia niedoborów kadrowych w tym sektorze” – czytamy w raporcie Deloitte i UNHCR.

Publikacja przynosi też szczegóły dotyczące tego, jak wygląda zatrudnienie Ukraińców: