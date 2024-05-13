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Ukraina przyznaje się do zatopienia rosyjskiego okrętu wojennego w Libii Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Rosyjska korweta rakietowa Merkury, która eskortowała transport broni, została zniszczona ukraińskimi dronami. Nagranie z przebiegu akcji opublikował prezydent Wołodymyr Zełenski

Co się wydarzyło

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że to Ukraińcy stoją za niedzielnym atakiem w libijskiej bazie morskiej Bengazi.

„Nasi żołnierze użyli siedmiu dronów morskich ukraińskiej produkcji. Mimo wszelkich prób przeciwdziałania ze strony wroga zatopiono rosyjską korwetę Merkury” – napisał Zełenski na platformie X. Jak podkreślił, „to jeden z najnowszych okrętów” służący w rosyjskiej marynarce od 2023 roku, czyli już w czasie pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę.

Wraz z korwetą zniszczono też śmigłowiec bojowy Ka-27 – Helix. „Naszym drugim celem był rosyjski frachtowiec MV ANGARA, którego wróg używał do transportu broni. Został trafiony. Kontynuujemy operacje na wyznaczonych akwenach” – przekazał Zełenski.

Do wpisu dołączono nagranie z przebiegu ukraińskiej operacji.

Jaki jest kontekst

Do eksplozji doszło w niedzielę 22 listopada rano. Poinformował o niej jako pierwszy lokalny serwis informacyjny Al Wasat. Mieszkańcy obudzili się z powodu potężnego huku. Nagrania krążące w mediach społecznościowych pokazywały płomienie i dym unoszący się nad portem.

Według portalu branżowego „Naval News” Merkury eskortował konwój rosyjskich statków, przewożących sprzęt wojskowy na eksport. W porcie Bengazi Merkury stacjonował od kilku dni.

Formalnie okręt należy do rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, ale od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę, pływał z baz Floty Północnej w Arktyce.

Kreml, zapytany o doniesienia o ukraińskim ataku, stwierdził jedynie, że w tej sprawie wypowie się rosyjskie ministerstwo obrony.

To nie pierwszy trafiony przez Ukraińców rosyjski statek w ostatnich dniach. W piątek 21 listopada drony morskie wysłane z Kijowa uderzyły w statek handlowy Sparta II, płynący do Królewca. Do ataku doszło na Bałtyku, u wybrzeży rosyjskiej wyspy Gogłand, zaledwie 40 km od granicy z Finlandią. Według fińskich władz statek miał powiązania z siłami zbrojnymi Kremla.