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Ukraińcy trafili w rosyjskie zaplecze paliwowe. Dwie rafinerie w ogniu Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Po udanym ataku na Most Krymski teraz ukraińskie dorny trafiły w dwie rafinerie naftowe w Kraju Krasnodarskim. Obiekty, zaopatrujące rosyjską armię, stanęły w ogniu

Co się wydarzyło

W nocy z 17 na 18 listopada ukraińskie drony zaatakowały Kraj Krasnodarski. Celem ataku było rosyjskie zaplecze paliwowe. Jak podały rosyjskie media, obrona przeciwlotnicza ruszyła do akcji o godz. 4:40 czasu lokalnego (2:40 w Polsce). Z nagrań udostępnionych w sieci przez mieszkańców wynika, że w ogniu stanęła rafineria Ilski. Obiekt zaopatruje w paliwo rosyjskie siły zbrojne. Jego maksymalna moc przerobowa sięga ok. 6,6 mln ton ropy rocznie. Zakład stał się celem ukraińskich bezzałogowców już po raz drugi w ciągu kilku dni. Poprzedni atak przeprowadzono 16 listopada – uszkodzono wówczas instalacje destylacji atmosferycznej ropy naftowej, a także kompleks odpowiedzialny za produkcję benzyn samochodowych.

Drugim celem była rafinera Afiska w Kubaniu. Zakład specjalizuje się w produkcji oleju napędowego, komponentów benzynowych oraz innych wyrobów naftowych. Poprzedni atak miał miejsce 6 listopada – również zakończył się wybuchem pożaru.

Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ukraińskie uderzenia dalekiego zasięgu doprowadziły do wyłączenia z eksploatacji ponad 55 proc. rosyjskich mocy przerobowych w sektorze rafineryjnym.

Jaki jest kontekst

W ostatnich dniach Ukraińcy częściowo zniszczyli Most Krymski, flagową inwestycję Władimira Putina, łączącą Kraj Krasnodarski z okupowanym Krymem. Pierwszy atak z użyciem ponad 100 bezzałogowców skończył się precyzyjnym trafieniem prawego przęsła mostu od strony półwyspu, co spowodowało „przechylenie całej konstrukcji o około 15 stopni”. Kolejnego dnia, we wtorek 17 listopada, Ukraińcy wystrzelili w kierunku mostu cztery pociski manewrujące. Miały to być ukraińskie Flamingi, które mają duże głowice bojowe – przenoszą ponad tonę ładunku wybuchowego. Jeden z nich, według naocznych świadków, uderzył w 227-metrowy łuk żeglowny w centralnej części mostu. Łuk wpadł do wody. Rosjanie poinformowali, że atak spowodował „poważne uszkodzenia konstrukcyjne”. Obecnie most służy do zaopatrywania półwyspu w podstawowe produkty, bo po letniej akcji blokowania Krymu przez Ukraińców, nie ma tam benzyny ani prądu.

Atak na Most Krymski to odpowiedź Ukraińców na niekończące się ataki Moskwy na mosty na Dnieprze. Jak mówił prezydent Wołodymyr Zełenski, Kreml próbuje przeciąć kraj na dwie części, niszcząc przeprawy przez rzekę, która biegnie z północy na południe. W ten sposób Moskwa chce oddzielić walczącą ukraińską armię od znacznej części jej zaplecza.