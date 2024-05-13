Ukraińskie drony nad Rosją. W Petersburgu płonie naftoport

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Ukraina znów przeprowadziła masywny atak dronowy na Rosję. Płonie terminal naftowy w Petersburgu. Rosjanie twierdzą jednak, że ogromną większość dronów przechwycili. Tymczasem w bombowym ataku Rosjan na Sumy zginęło dziecko
W nocy z 3 na 4 lipca około 400 ukraińskich dronów zaatakowało 18 regionów Rosji, anektowany Krym oraz cele nad Morzem Azowskim i Morzem Czarnym. W Petersburgu płonie terminal naftowy. Biełgorod jest niemal całkowicie pozbawiony prądu.
Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi jednak, że ogromną większość (389) dronów rosyjskie systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły. Nie da się tego zweryfikować.
„W Biełgorodzie władze lokalne poinformowały o uszkodzeniu infrastruktury. Dokładna skala zniszczeń nie została określona. W mieście odnotowano jednak przerwy w dostawie prądu i wody. Nikt nie odniósł obrażeń” – informuje portal Meduza.
Zniszczony Terminal Naftowy w Patersburgu jest jednym z największych i najważniejszych rosyjskich naftoportów nad Bałtykiem. „Siły obrony Ukrainy zaatakowały portową infrastrukturę naftową, która zarabia pieniądze na rosyjską wojnę, a także odnotowano trafienia w Kronsztad – ważny cel wojskowy. Odległość od granicy państwowej Ukrainy – ponad 850 kilometrów” – poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski.
W piątek Rosjanie zbombardowali centrum miasta Sumy na północy Ukrainy z użyciem sześciu bombowców. Władze poinformowały o czterech ofiarach śmiertelnych, w tym dziecka.
Zełenski poinformował też, że w piątek w ciągu dnia Rosja zaatakowała Zaporoże, gdzie w ataku dronowym zginęły dwie osoby, Charków i obwód charkowski oraz obwód dniepropietrowski i doniecki.
Rosyjskie wojsko poinformowało w piątek prezydenta Rosji Władimira Putina, że jego siły przejęły kontrolę nad Konstantynówką we wschodniej Ukrainie. Jest to kluczowa miejscowość, której zdobycia Moskwa od dawna pragnie w trakcie swojej ofensywy przez obwód doniecki.
Wcześniej Rosjanie zaatakowali Kijów i był to najtragiczniejszy w skutkach atak w 2026 roku. Zginęło co najmniej 30 osób.
W czerwcu Wołodymyr Zełenski miesiącu list otwarty do Putina, prosząc o bezpośrednie spotkanie, ale przywódca Kremla odrzucił tę propozycję.
Próby zawarcia pokoju, podejmowane przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych, zostały zawieszone z powodu konfliktu w Iranie. Jednak zarówno Moskwa, jak i Kijów zapowiadają, że spodziewają się rychłej wizyty dwóch głównych negocjatorów, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera.
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Dziś w Teheranie zbierają się przedstawiciele wielu krajów, w tym m.in. Rosji i Pakistanu. Ali Chamenei zostanie pogrzebany w Meszhedzie 9 lipca
W Teheranie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego. Drugi przywódca Islamskiej Republiki Iranu został zabity 28 lutego w izraelskim nalocie pierwszego dnia wojny USA i Izraela z Iranem. Potrwają aż do 9 lipca, a w tym czasie procesje żałobne przejdą przez kilka irańskich, a także irackich miast. Ciało Chameneiego zostanie pochowanie w Meszhedzie, jednym z najświętszych miejsc islamu szyickiego i mieście, z którego pochodził Chamenei. Razem z nim pochowani zostaną członkowie jego rodziny, którzy zginęli w nim w zamachu, w tym jego roczna wnuczka.
W dzisiejszych uroczystościach udział biorą przedstawiciele wielu krajów. W Teheranie pojawili się m.in. były rosyjski prezydent Dimitrij Miedwiediew i szef pakistańskiej armii Asim Munir.
W pogrzebie najpewniej nie weźmie udziału obecny irański przywódca i syn Alego Chameneiego, Modżtaba Chamenei. Tak twierdzi ajatollah Hakim Elahi, przedstawiciel Modżtaby Chameneiego w Indiach. Jego zdaniem chodzi o względy bezpieczeństwa. Od objęcia najważniejszego urzędu w kraju Chamenei nie pojawił się jednak publicznie ani razu, nawet na nagraniu. A to wzmacnia podejrzenia, że stan jego zdrowia jest bardzo zły.
W czasie trwających niemal tydzień uroczystości negocjacje pokojowe z USA najpewniej zwolnią. A i tak trudno mówić o postępach w ostatnich dniach. Od pospisania wstępnego porozumienia minęły już ponad dwa tygodnie. W dokumencie natomiast przeznaczono 60 dni na dojście do pełnej umowy. W środę 1 lipca przedstawiciele obu stron spotkali się z katarskimi dyplomatami. Komunikaty po spotkaniach pełne są okrągłych dyplomatycznych formułek. Strony miały się zgodzić, że po pogrzebie Chameneiego zorganizują spotkanie. Dotychczasowe rozmowy dotyczą głównie cieśniny Hormuz i Libanu – dwóch kwestii, które w teorii miały zostać ustalone we wstępnej umowie. Kwestia programu atomowego jest wciąż daleko na horyzoncie.
Uroczystości pogrzebowe i sam pogrzeb Alego Chameneiego będą pokazem jedności irańskiej klasy politycznej. To też ważna część budowania narodowej i religijnej mitologii. W odbiorze rządzących Iranem Chamenei stał się męczennikiem, a męczeństwo stoi w centrum politycznego imaginarium szyizmu. Centralną postacią tej odmiany islamu jest imam Husajn, wnuk proroka Mahometa, który w 680 roku zginął w nierównej walce z kalifem Jazidem.
W odbiorze wielu religijnych szyitów Chamenei i jego śmierć są bezpośrednim przedłużeniem tej historii i tradycji.
Wzmocnieni tą opowieścią Irańczycy z pewnością nie wrócą do negocjacji gotowi do ustępstw. Czekają nas więc kolejne tygodnie przeciągania liny. I najpewniej albo złamania rozejmu, albo przedłużenia 60-dniowego terminu na osiągnięcie pełnego porozumienia.
O spuściźnie politycznej Alego Chameneiego można przeczytać więcej w tekście, który opublikowaliśmy po jego śmierci:
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Francuska Narodowa Agencja Zdrowia Publicznego poinformowała, że w trakcie czerwcowej fali upałów liczba zgonów w kraju wzrosła o prawie 30 procent. Przekłada się to na ponad 2000 zgonów więcej
Francuska Narodowa Agencja Zdrowia Publicznego opublikowała w piątek 3 lipca dane dotyczące liczby zgonów w trakcie fali upałów, która miała miejsce pod koniec czerwca. Między 22 a 28 czerwca liczba zgonów w kraju wzrosła aż o 29,5 procenta w porównaniu z poprzednim tygodniem. Przekłada się to na nie mniej niż 2025 nadmiarowych zgonów w okresie największego natężenia czerwcowej fali upałów. Były jednak regiony Francji, w których wzrosty liczby nadmiarowych zgonów przekroczyły nawet 50 punktów procentowych. „Wzrost jest szczególnie wyraźny w regionach Île-de-France (+62,8 proc., czyli +619 zgonów), Centre-Val de Loire (+47,3 proc., czyli 121 zgonów), Normandii (+53,1 proc., czyli 216 zgonów), Pays de la Loire (+62,0%, czyli +178 zgonów)” – podaje w swym raporcie Narodowa Agencja Zdrowia Publicznego.
Druga połowa czerwca była w Europie jednym z najgorętszych okresów w historii dotychczasowych pomiarów. Jak podaje agencja AFP, która w swoich obliczeniach opiera się na danych dotyczących temperatury z Europejskiego Obserwatorium Suszy oraz danych demograficznych ze Wspólnego Centrum Badawczego UE, ponad dwie trzecie Europejczyków doświadczyło w czerwcu temperatur przekraczających 35 stopni Celsjusza.
Fale upałów dotknęły w Europie obszary zamieszkane przez około 410 milionów ludzi, w tym niemal całą populację Francji kontynentalnej i ponad trzy czwarte łącznej populacji Hiszpanii i Włoch. Rekordy temperatur wszech czasów padły w Niemczech, Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech, a rekordy czerwca w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Francja odnotowała najgorętszy czerwiec od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku, ze średnią temperaturą o 3,8°C wyższą od norm sezonowych w latach 1991–2020, podała Météo-France.
W Bourdeaux we Francji odnotowano w trakcie czerwcowej fali upałow rekordową temperaturę 44,6 stopnia C.
Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz wystąpili na konferencji poprzedzającej szczyt NATO w Ankarze. Zapowiedzieli działania na rzecz demonstracji jedności Sojuszu. Pojawił się też wątek wizyty w Polsce szefa MSZ Ukrainy
Wicepremierzy Radosław Sikorski (szef MSZ) i Władysław Kosiniak-Kamysz (szef MON) wystąpili na wspólnej konferencji prasowej poprzedzającej zaplanowany na 7 i 8 lipca w tureckiej Ankarze doroczny szczyt NATO.
Na szczycie będzie obecna dziennikarka OKO.press Paulina Pacuła, będziemy relacjonować jego przebieg.
„Celem szczytu jest pokazanie Władimirowi Putinowi jedności Zachodu. (...) Pokażemy, że Sojusz jest nie tylko zjednoczony, ale i – po wejściu Szwecji i Finlandii – wzmocniony i że będzie wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się przetestować jedność Sojuszu jakimiś nieprzemyślanymi działaniami” – mówił Radosław Sikorski.
Obaj ministrowie podkreślali, że Polska uzyskała status „modelowego” członka NATO, zarówno jeśli chodzi o poziom wydatków zbrojeniowych, jak i stopień zaangażowania w sprawy sojuszu.
„Spełniamy wszystkie wyznaczone przez ostatni szczyt Hadze kryteria dobrego sojusznika. Chodzi o wydatki zbrojeniowe na poziomie 5 proc. Sojusz określił, że taki limit trzeba uzyskać w 2035 roku. Polska go osiąga w 2026 roku” – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.
Ministrowie byli pytani o doniesienia dotyczące rosyjskich przygotowań do testu jedności NATO, który miałby polegać na selektywnym, hybrydowym lub dronowo-rakietowym uderzeniu na jedno z państw wschodniej flanki Sojuszu (wymieniane są kraje bałtyckie, Szwecja, Finlandia i Polska).
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„Te prowokacje trwają każdego dnia. W tym momencie jak rozmawiamy, pewnie któraś z domen, któryś z naszych systemów obrony cyberprzestrzeni jest aktywne i chroni nas przed dezinformacją, agresją, manipulacją, w tej przestrzeni, gdzie spustoszenie w głowach jest czynione najbardziej” – mówił Kosiniak-Kamysz. Minister obrony narodowej podkreślił, że doniesienia o możliwym ataku lub prowokacji skierowanej wobec Polski są przez rząd traktowane „bardzo poważnie”.
Pojawiły się też pytania dotyczące wizyty w Polsce ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrija Sibihy. Szefowie MSZ Polski i Ukrainy rozmawiali o sposobach przezwyciężenia kryzysu w relacjach obu krajów. „W tym wypadku dyplomacja naprawdę potrzebuje ciszy” – tak skwitował dociekania dziennikarzy Sikorski. Minister odesłał do bardzo lakonicznego komunikatu MSZ dotyczącego wizyty.
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Sytuację przed szczytem NATO w Ankarze analizuje dziś w OKO.press w obszernym materiale Paulina Pacuła. Według naszej dziennikarki najważniejsze wyzwania stojące przed uczestnikami szczytu sprowadzają się do następujących kwestii:
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Sejm niemal jednomyślnie przyjął ustawę wprowadzającą zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Od zakazu będą pewne wyjątki
420 posłów głosowało za przyjęciem nowelizacji ustawy Prawo Oświatowe wprowadzającej zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów na terenie szkół podstawowych i przedszkoli. Przeciwko było tylko 6 posłów, wstrzymało się od głosu 4. Zakaz ma obowiązywać od 1 września, o ile tylko ustawę przyjmie Senat a następnie podpisze prezydent – jedno i drugie jest wysoce prawdopodobne.
Od zakazu mają obowiązywać następujące wyjątki:
Zakaz ma nie obowiązywać podczas wycieczek szkolnych, na terenie burs i internatów oraz podczas korzystania z infrastruktury szkolnej poza godzinami lekcyjnymi (zajęcia dodatkowe, aktywności sportowe itp).
Dyrektorzy szkoły (po konsultacjach z radą pedagogiczną i radą rodziców) będą mogli tworzyć w szkołach miejsca do przechowywania należących do uczniów telefonów na czas ich pobytu na zajęciach lekcyjnych.
Zakaz nie obejmie szkół ponadpodstawowych, jednak nowelizacja ustawy nakłada na te placówki obowiązek określenia w ich statutach precyzyjnych zasad używania telefonów komórkowych przez uczniów.
Projekt nowelizacji ustawy zakazującej używania telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych złożył w Sejmie rząd. Został on poparty przez wszystkie kluby poselskie. Kluczowa poprawka – rozszerzająca zakaz również na przedszkola – została zgłoszona przez klub Prawa i Sprawiedliwości – tu również nie było sprzeciwów ze strony pozostałych klubów parlamentarnych.