Unia odblokowuje pożyczkę dla Ukrainy. Finał w czwartek

Ambasadorowie krajów Unii Europejskiej na spotkaniu w Brukseli wstępnie zatwierdzili pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro blokowaną dotąd przez Węgry i Słowację
Na środowym (22 kwietnia) spotkaniu w Brukseli ambasadorowie państw Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie finansowego wsparcia na bezprecedensową dotąd skalę. W czwartek przywódcy państw Unii Europejskiej spotkają się na Cyprze, by ostatecznie zatwierdzić pożyczkę w wysokości 90 miliardów euro dla broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainy. Pożyczka pozwoli Ukrainie finansować potrzeby wojenne przez nie mniej niż kolejne 2 lata. Na spotkaniu na Cyprze nie zamierza się pojawić ustępujący premier Węgier Viktor Orban, który był dotąd głównym hamulcowym uruchomienia wsparcia dla Ukrainy.
Uruchomienie pożyczki było przez 4 ostatnie miesiące blokowane właśnie przez Orbana i premiera Słowacji Roberta Ficę. Fico ogłosił już, ze w związku z powrotem dostaw rosyjskiej ropy transportowanej przez Ukrainę do jego kraju, wycofuje swój dotychczasowy sprzeciw.
Rośnie też prawdopodobieństwo, że Węgry i Słowacja nie będą już utrudniać wprowadzenia kolejnego pakietu unijnych sankcji przeciwko Rosji.
Węgry i Słowacja wycofały swój sprzeciw wobec udzielenia Ukrainie pożyczki na cele wojenne natychmiast po potwierdzeniu przez operatorów rurociągu „Przyjaźń” z obu krajów, że z powrotem płynie nim rosyjska ropa transportowana przez terytorium Ukrainy. Zarówno Węgry i Słowacja oskarżały Ukrainę o to, że celowo blokuje przeznaczone dla nich dostawy surowców energetycznych z Rosji.
Pożyczkę dla Ukrainy zaciągnie na rynkach kapitałowych Komisja Europejska – będzie ona gwarantowana unijnym budżetem. Ukraina nie będzie zobowiązana do spłacania pożyczki aż do momentu otrzymania od Rosji reparacji wojennych. W wypadku, gdyby Ukraina reparacji nigdy nie otrzymała, pożyczka zostanie spłacona przez państwa UE z wyłączeniem Słowacji i Węgier. To również państwa członkowskie UE (także bez Węgier i Słowacji) będą spłacać na bieżąco raty odsetkowe.
Unia Europejska łagodzi zasady udzielania pomocy publicznej w związku z kryzysem paliwowym – państwom członkowskim będzie łatwiej uruchamiać programy wsparcia dla obywateli i przemysłu
Komisarz UE ds. energii Dan Jørgensen i komisarz ds. środowiska Teresa Ribera przedstawili w środę 22 kwietnia plan Komisji Europejskiej dotyczący reagowania na kryzys paliwowy wywołany przez wojnę USA i Izraela z Iranem. KE zamierza złagodzić unijne zasady udzielania pomocy publicznej, by państwa członkowskie mogły:
Odpowiednie rozwiązania prawne mają być na poziomie Unii Europejskiej uruchamiane od maja. Jednocześnie komisarze UE podkreślili, że na tym etapie Komisja nie rozważa uruchomienia programu pomocowego na poziomie unijnym podobnego do tych, które wdrożono w okresie pandemii COVID.
Wojna USA i Izraela z Iranem wywołała światowy kryzys paliwowy. Przedłużająca się obustronna blokada Cieśniny Ormuz powoduje wzrosty cen ropy i gazu ziemnego – co ma wpływ nie tylko na portfele konsumentów, ale i na kondycję światowej gospodarki. Przez Cieśninę Ormuz w czasach pokoju transportowano około 20 proc. całej światowej produkcji ropy i około 25 proc. światowej produkcji skroplonego gazu ziemnego. Większość krajów Zatoki Perskiej wydobywających surowce energetyczne fizycznie nie ma innej możliwości ich transportowania niż ta z wykorzystaniem szlaku morskiego wiodącego przez Cieśninę.
Ukraina zakończyła naprawę rurociągu, a ropa jeszcze dziś może zacząć znów płynąć w kierunku Węgier i Słowacji.
Ukraińskie władze poinformowały o zakończonej naprawie ukraińskiego odcinka rurociągu „Przyjaźń”. We wtorek o możliwości wznowienia przepływu rosyjskiej ropy przez Ukrainę do Węgier i Słowacji mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. W środę rano ukraiński operator rurociągu potwierdził możliwość dostaw w komunikacie do węgierskiego potentata naftowego MOL. Przywrócenie przepływu będzie możliwe jeszcze dziś, o czym informowała wcześniej między innymi agencja Reutera. Oficjalnie potwierdził to MOL.
„Spółka JSC Ukrtransnafta, odpowiedzialna za obsługę ukraińskiego odcinka rurociągu »Przyjaźń«, oficjalnie poinformowała firmę MOL, że prace naprawcze na rurociągu zostały zakończone oraz że stan siły wyższej, obowiązujący od 27 stycznia 2026 r., wygasł z dniem 21 kwietnia 2026 r. o godz. 18:00” – podali przedstawiciele węgierskiego koncernu. Jak potwierdziły, wrócić mają również dostawy do bratysławskiej rafinerii spółki Slovnaft, zależnej od MOL-a.
Według ukraińskiego operatora przerwa w funkcjonowania odcinka „Przyjaźni” była spowodowana szkodami spowodowanymi przez rosyjski atak. Szefowie rządu w Bratysławie i Budapeszcie – Robert Fico i ustępujący Viktor Orban – nie dowierzali w te zapewnienia, twierdząc, że zdjęcia satelitarne nie wskazują na uszkodzenia. Oba kraje są w dużym stopniu uzależnione od rosyjskiej ropy, która mimo trwającej wojny w Ukrainie stanowi większość dostaw do tamtejszych rafinerii.
Utrzymujący chłodne stosunki z Ukrainą Węgrzy i Słowacy oskarżyli w związku z tym Kijów o naftowy szantaż i zawetowali przekazanie walczącemu krajowi unijnej pożyczki w wysokości 90 mld euro. Po przegranej Viktora Orbana w wyborach parlamentarnych w sprawę zaangażował się węgierski premier in-spe, Peter Magyar. Lider partii TISZA w poniedziałek zadzwonił do Zełenskiego w poniedziałek z prośbą o wznowienie dostaw.
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas stwierdziła we wtorek, że tym samym na stół negocjacyjny wraca sprawa unijnej pożyczki. „Oczekujemy, że porozumienie zostanie osiągnięte w ciągu 24 godzin. Nie chcę zapeszyć, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, ponieważ w tej sprawie mieliśmy już kilka zwrotów akcji. Jest to jednak porozumienie, które zawarliśmy w grudniu, a jego wznowienie stanowi obietnicę złożoną przez Ukrainę, więc miejmy nadzieję, że wszystkie przeszkody zostaną usunięte” – mówiła Kallas.
Ataki w Cieśninie Ormuz to najprawdopodobniej odpowiedź Iranu na deklarację Donalda Trumpa o utrzymaniu blokady irańskich portów mimo decyzji o jednostronnym przedłużeniu zawieszenia broni
Dwa statki handlowe zostały dziś rano (22 kwietnia) ostrzelane przez niewielkie jednostki morskie należące do irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji. Jako pierwszy został ostrzelany kontenerowiec przemieszczający się około 18 mil morskich od wybrzeża Omanu. Pociski wystrzelone przez Irańczyków uszkodziły statek – zniszczenia odnotowano m.in. na mostku kapitańskim. Nikt nie został ranny – a załoga ma być bezpieczna.
Według kapitana kontenerowca Irańczycy mieli otworzyć ogień nagle, bez wcześniejszego ostrzeżenia. Z kolei irańska agencja Taznim podaje, że kapitan „zignorował wezwania irańskich sił zbrojnych”.
Drugi ze statków – jednostka towarowa – został ostrzelany w pobliżu wybrzeża Iranu. Statek nie został uszkodzony a załoga jest bezpieczna.
Trwa impas w negocjacjach między Iranem a USA. Choć dziś (22 kwietnia) miał upłynąć termin dwutygodniowego rozejmu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, prezydent USA Donald Trump jednostronnie ogłosił, że go przedłuża – na prośbę pośredniczącego w negocjacjach Pakistanu. Jednocześnie Trump zapowiedział, że będzie utrzymywał blokadę irańskich portów. Ataki Irańczyków na statki handlowe były prawdopodobnie odpowiedzią na deklarację o utrzymaniu blokady.
Amerykańska kontrola nad Cieśniną Ormuz pozostaje jedynie iluzoryczna. Choć Iran stracił w wojnie zdecydowaną większość swych okrętów wojennych, do blokowania ruchu handlowego wystarczają Irańczykom niewielkie, tanie i bardzo mobilne szybkie łodzie motorowe uzbrojone w pojedyncze karabiny lub działka.
Prezydent Trump ogłosił, że przedłuża bezterminowo zawieszenie broni z Iranem, aby umożliwić dalsze rozmowy pokojowe. Nie wiadomo, czy Iran lub sojusznik USA Izrael się na to zgodzą.
Trump poinformował w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, że Stany Zjednoczone zgodziły się na prośbę pakistańskich mediatorów, „aby wstrzymać atak na Iran do czasu, aż ich przywódcy i przedstawiciele przedstawią wspólną propozycję... i zakończą rozmowy, w taki czy inny sposób”.
Znamienne, ze Trump tym razem nie sprecyzował, jak długo może trwać zawieszenie broni. To, które miało skończyć się 22 kwietnia, było dwutygodniowe. Jednocześnie Trump powiedział, że będzie kontynuował blokadę irańskiego handlu morskiego. Iran uważa to za akt wojny.
22 kwietnia rano wysocy rangą urzędnicy irańscy nie odnieśli się do oświadczenia Trumpa. Jak pisze Reuters, wstępne reakcje Teheranu sugerowały, że komentarze Trumpa traktowane są sceptycznie. Axios podał, że Trump przedłużył zawieszenie broni, bo czeka na odpowiedź przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego na propozycję USA. Według portalu odpowiedź ta może zostać przekazana w środę.
Agencja informacyjna Tasnim, powiązana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, poinformowała, że Iran nie zwrócił się o przedłużenie zawieszenia broni i wielokrotnie groził złamaniem blokady USA siłą. Doradca głównego negocjatora Iranu, przewodniczącego parlamentu Mohammada Baqera Qalibafa, stwierdził, że oświadczenie Trumpa ma niewielką wagę i może być jedynie podstępem.
Iran przedstawił konkretne warunki – rozmowy będą możliwe dopiero po odblokowaniu cieśniny. Z pewnością negocjatorzy za kulisami pracują obecnie nad jakimś rozwiązaniem, które zmusi obie strony do spotkania się w stolicy Pakistanu. Być może takim gestem mogłoby być zwolnienie przez Amerykanów załogi zatrzymanego wczoraj przez nich statku.
Minister finansów USA Scott Bessent zapowiedział we wtorek, że będzie kontynuował presję ekonomiczną na Iran, w tym również w postaci blokady.
Irańscy przywódcy cywilni, w tym minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi i przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf opowiadają się za kontynuowaniem rozmów. Dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, generał Ahmad Wahidi miał natomiast odmówić zgody na ustępstwa i sprzeciwić się negocjacjom, dopóki będzie trwała amerykańska blokada irańskich portów morskich.
„Nie ma jasnej formuły” na zakończenie wojen – powiedział BBC James Jeffrey, były ambasador USA w Iraku i Turcji. Trump nie jest pierwszym prezydentem USA, który „grozi znaczącą eskalacją działań militarnych” – dodał Jeffrey – „jednocześnie proponując korzystne porozumienie”.
