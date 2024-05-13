Prawa autorskie: Fot. Kancelaria Prezydenta Ukrainy / AFP Fot. Kancelaria Prez...

UNICEF: Ponad 1140 dzieci zabitych lub rannych w Ukrainie w 2026 roku Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak To najtragiczniejsze statystyki od trzech lat. Dziennie średnio troje dzieci w Ukrainie ginie lub odnosi obrażenia w związku z rosyjskimi atakami

Co się wydarzyło

W ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku na Ukrainie zginęło lub zostało rannych co najmniej 1 144 dzieci – poinformowała w piątek 20 listopada agencja ONZ ds. dzieci.

Jak podała Louise Wateridge z UNICEF-u, do końca października w rosyjskich atakach zginęło 114 ukraińskich dzieci, 1 030 zostało rannych. Co daje średnio ponad 3 zabite lub ranne dzieci dziennie.

Liczba ofiar śmiertelnych jest o 20 proc. wyższa niż rok wcześniej, rannych – o 60 proc. Ta tragiczna statystyka zbliża się też do najgorszego dla ludności cywilnej roku 2022, pierwszego podczas pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

ONZ potwierdził też 270 ataków na placówki edukacyjne. Jedną z nich było kijowskie przedszkole w dzielnicy Sołomianski, które 7 listopada zostało trafione już drugi raz w tym roku. Nie odnotowano ofiar, tylko dlatego, że do ataku balistycznego Rosjan doszło w nocy. Do placówki, która została zrównana z ziemią, uczęszczało 60 uczniów i uczennic.

– Dzieci, które tu przychodziły, powinny uczyć się kolorów. Powinny uczyć się liczb i swoich pierwszych słów – mówiła Wateridge, stojąc pod gruzami placu zabaw. – Zamiast tego dzieci w całej Ukrainie uczą się rozpoznawać odgłos nadlatujących dronów. Uczą się uciekać do schronu – dodała.

Dla dzieci zagrożeniem są też ataki na infrastrukturę energetyczną, a tych w 2026 roku było 78 proc. więcej niż w całym 2025. Zeszłej zimy, gdy temperatury spadały poniżej 20 stopni Celsjusza, prawie 2 miliony dzieci na Ukrainie było odciętych ogrzewania, prądu i wody.

Jaki jest kontekst

Choć Rosjanie długo utrzymywali, że nie atakują obiektów cywilnych, od jakiegoś czasu odważnie chwalą się w propagandowych materiałach paraliżowaniem życia w stolicy Ukrainy. Głównymi celami pozostają infrastruktura energetyczna, węzły kolejowe i centra łączności, a także od niedawna – mosty na Dnieprze. Jednak rakiety i drony trafiają regularnie również w budynki mieszkalne, placówki edukacyjne, zakłady produkcyjne czy szpitale.

W nocy z 19 na 20 listopada Kreml uderzył na Ukrainę z całą mocą. Do ataku wykorzystano rakiety balistyczne, 84 pociski manewrujące i 404 drony różnych typów. Uszkodzeniu uległy trzy kijowskie mosty Podilsko-Woskreseński, Darnycki i Południowy. Sześć osób w stolicy Ukrainy zmarło, 15 kolejnych zostało rannych.

Prezydent Władimir Putin zapowiedział akcję odwetową w związku z ukraińskimi atakami na most Krymski, łączący kraj Krasnodarski z okupowanym Krymem.

„Most ten stanowi główną arterię lądową, którą armia Rosji zaopatruje swoje oddziały okupacyjne na południu w paliwo, amunicję i sprzęt. Rosja budowała go jako symbol okupacji półwyspu i przez lata przekonywała, że jest on »nieosiągalny« i »niezniszczalny«” – pisał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.