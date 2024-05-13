Prawa autorskie: A person is helped by first responders as people cope with extreme heat along the National Mall in Washington, DC, on July 3, 2026, as high temperatures grip the US capital ahead of Independence Day celebrations. Blistering temperatures and humidity has gripped swaths of the United States this week, with more to come for the densely populated East Coast as the nation co-hosts the World Cup and prepares to celebrate its 250th birthday on July 4. The heat wave that has been broiling the Midwest is intensifying in the Northeast, with temperatures surpassing 100F (38C) in cities including New York, Philadelphia and Washington. (Photo by Amid FARAHI / AFP) A person is helped b...

Upały i burze w USA. Parada z okazji Dnia Niepodległości odwołana Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Dziesiątki parad, koncertów i pokazów sztucznych ogni już odwołano z powodu ekstremalnych upałów i opadów

Co się wydarzyło

Hucznie planowane obchody 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych okazują się dużo skromniejsze. Upały 4 lipca nie są niczym niezwykłym, ale w tym roku w wielu regionach temperatury przekraczają historyczne ekstrema. Władze reagują, odwołując część uroczystości lub przekładając je na późniejsze godziny.

Według National Weather Service w piątek ostrzeżenia przed upałami objęły ponad 185 milionów osób, czyli ponad połowę ludności Stanów Zjednoczonych.

W Waszyngtonie temperatura ma sięgnąć 46 stopni, w związku z czym odwołano parada z okazji Dnia Niepodległości w Waszyngtonie, której rozpoczęcie zaplanowano na sobotę o godz. 10:30, została odwołana z powodu ekstremalnych upałów. „Decyzja ta została podjęta po dogłębnej i starannej analizie sytuacji, w której bezpieczeństwo naszych uczestników, widzów i personelu było naszym najwyższym priorytetem” – napisali organizatorzy parady.

Parady zostały też odwołane m.in. w Leesburg w Wirginni, w Laurel w stanie Maryland, w Haddon Township w stanie New Jersey i w Filadelfii.

Tymczasowo zamknięte zostały też waszyngotońskie targi, podczas których prezentować się miało wszystkie 50 stanów. Co najmniej 44 osoby zasłabły w trakcie wydarzenia, a 11 trafiło do lokalnych szpitali.

„Upał doprowadził też do przerw w dostawach prądu. Około 17 tysięcy mieszkańców Nowego Jorku w piątek popołudniu pozbawionych było prądu. PJM, największy operator sieci energetycznej w USA obsługujący 67 milionów osób w regionach środkowoatlantyckim, południowym oraz w Waszyngtonie, nakazał klientom objętym awaryjnymi programami oszczędzania energii ograniczenie zużycia” – donosi Reuters.

Reuters pisze też, że „w Nowym Jorku podeszwy butów przyklejały się do ulic Manhattanu, ponieważ klej rozpuszczał się pod wpływem upału”.

Od sobotniego popołudnia nadatlantyckie stany mają też doświadczyć gwałtownych burz. Oprócz gwałtownych porywów wiatru zagrażających osobom przebywającym na zewnątrz, gromadzącym się na wydarzeniach plenerowych, wyładowania atmosferyczne mogą zakłócić pokazy fajerwerków.

Jaki jest kontekst

Najintensywniejsza od lat fala upałów objęła w ostatnich dniach wschodnie stany USA.

Jak informuje CNN, „prognozy przewidują wysokie temperatury w przedziale od 90 do niskich 100 [stopni Fahrenheita, czyli od 32,2 do 37,8 stopni Celsjusza) od Nowej Anglii po południowy wschód. Sobota będzie prawdopodobnie trzecim z rzędu dniem, w którym temperatury w dużych aglomeracjach, takich jak Filadelfia i Waszyngton, DC, przekroczą 100 stopni [37,8]. W czwartek co najmniej 22 lokalizacje pobiły lub wyrównały dzienne rekordy temperatur, a w piątek dołączyło do nich kolejnych 17”.

Służby medyczne donoszą o zwiększonej licbie udarów i zgonów z powodu niespotykanego wcześniej gorąca.

„Kiedy zakłócane są historyczne obchody 4 lipca, a mecze mistrzostw świata rozgrywane są w warunkach niebezpiecznych dla piłkarzy i kibiców, nie powinno być potrzeby przedstawiania kolejnych badań naukowe, by ludzie się obudzili” – powiedziała stacji CNN Friederike Otto, profesor nauk o klimacie na Imperial College London.

„Zmiany klimatyczne są faktem, już teraz wpływają na to, czym cieszymy się w codziennym życiu, a sytuacja będzie się pogarszać, im dłużej będziemy zwlekać z nieuniknioną transformacją w kierunku zerowej emisji netto”.

250. rocznica uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone wypada w drugim roku drugiej prezydentury Donalda Trumpa. W tym roku obchody rocznicy ogłoszonej w 1776 roku Deklaracji Niepodległości od Wielkiej Brytanii miały być wyjątkowo huczne. A Trump chciał z nich uczynić jedno z najbardziej pamiętych wydarzeń za swojej władzy.

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