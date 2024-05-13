Prawa autorskie: Fot. Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jacek Marczewsk...

Uważaj na przejeździe kolejowym. Bat na kierowców wszedł w życie Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Od dziś kierowca, który wjedzie na przejazd kolejowy przy migającym świetle, nie tylko zapłaci mandat, ale straci prawo jazdy na trzy miesiące. Zaostrzenie kar ma odstraszyć kierujących od niebezpiecznych zachowań, które w ostatnich latach skutkowały rekordową liczbą wypadków

Co się wydarzyło

Od soboty 21 listopada obowiązuje nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zaostrza ona odpowiedzialność za wykroczenia na przejazdach kolejowych.

Za przejazd na czerwonym świetle albo wyprzedzanie na przejeździe, kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące. Podobnie będzie, gdy kierowca wjedzie na przejazd w momencie opuszczania szlabanu albo nie zauważy, że za torami utworzył się korek i nie ma możliwości kontynuowania jazdy. Surowo karane będzie też omijanie opuszczonych zapór lub slalom między rogatka.

Za wymienione powyżej wykroczenia kierujący nadal będzie ukarany mandatem w wysokości 2 tys. zł, dostanie też 15 punktów karnych. W przypadku recydywy grzywna rośnie do 4 tys. zł. Jest także mandat w kwocie 300 zł i 8 punktów karnych, który sankcjonuje niezatrzymanie się przed znakiem „Stop”.

Jeśli na przejeździe kolejowym dojdzie do wypadku i skazania za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, kierowca straci prawo jazdy na 3 lata. Gdy sprowadzi zagrożenie spowodowania katastrofy – zatrzaskując się między szlabanami – dostanie zakaz prowadzenia pojazdów minimum na rok.

Jaki jest kontekst

Prace nad zaostrzeniem przepisów przyspieszyły po tragicznym wypadku, do którego doszło 9 września 2026 w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca samochodu ciężarowego uderzył w bok pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin. Zginęła jedna z pasażerka, 39-letnia kobieta z Lublina. Około 20 osób zostało rannych, siedem z nich trafiło do szpitala. Miesiąc później w szpitalu zmarł też sprawca wypadku. Kilka dni później kierowca autobusu miejskiego w Łodzi wjechał na przejazd kolejowy, prosto pod opadające rogatki. Takich przypadków w całym kraju są setki.

W 2022 roku zanotowano 181 wypadków na skrzyżowaniach dróg z torami, w 2023 – 190, w 2024 – 177, w 2025 – 186. Jedynie w pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku Urząd Transportu Kolejowego (UTK) zanotował z kolei 138 wypadków.

Jeśli chodzi o same przejazdy kolejowe, to w 2025 doszło na nich do 51 wypadków, w których zginęło 27 osób, a 40 zostało rannych. Winę kierowców pojazdów stwierdzono w trzech na czterech przypadkach. Od stycznia do października 2026 r. na przejazdach kolejowych odnotowano 42 wypadki, 19 osób straciło życie, a 49 osób zostało rannych. I tym razem też w 85 proc. winnymi spowodowania wypadków byli kierowcy samochodów.

Według danych Inspektoratu Transportu Drogowego automatyczne systemy, zainstalowane na 10 przejazdach w kraju, wykryły jedynie w pierwszym półroczu 2026 roku 3,1 tysiąca prób przejechania przez tory przy czerwonym, migającym świetle, oznaczającym bezwzględny zakaz ich przekraczania.

– Wierzę jedynie w poprawę bezpieczeństwa metodą karania kierowców, zwłaszcza zawodowych, za przewinienia na przejazdach kolejowo-drogowych. Mamy do tego narzędzia, w postaci monitoringu przejazdowego, na bardzo wielu z nich, ale przeważnie użytek z niego robi się tylko wtedy, gdy trzeba w mediach pokazać jakiś wypadek. Ta metoda odstraszania nie działa. Natychmiast potrzeba takich zmian w przepisach, aby można było z automatu karać łamiących zasady bezpiecznego poruszania się na przejazdach kolejowo-drogowych – mówił nam Michał Szymajda, ekspert rynku kolejowego.