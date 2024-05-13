Wielki pożar lasu pod Paryżem

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Unia Centrum. Powstaje partia Henning-Kloski Zaloguj się, aby zapisać na później Agnieszka Jędrzejczyk Stowarzyszenie Centrum Pauliny Hennig-Kloski dołączyło do Unii Europejskich Demokratów – razem będą tworzyć partię Unia Centrum. Ugrupowanie będzie bazować na statucie UED, szefować będzie mu Hennig-Kloska.

Łączymy dwa środowiska polityczne: środowisko, które stoi za klubem parlamentarnym i stowarzyszeniem Centrum Polska, prowadzonym przez minister klimatu Paulinę Hennig-Kloskę i środowisko dotychczasowej Unii Europejskich Demokratów, której przewodniczącą jest Elżbieta Bińczycka – ogłosił w niedzielę na konferencji w Warszawie cytowany przez PAP europoseł Centrum Michał Kobosko.

Bińczycka będzie wiceprzewodniczącą nowej partii.

Hennig-Kloska na wrzesień zapowiedziała konwencję programową nowej partii. Zapewniła, że Unia Centrum, podobnie jak klub parlamentarny Centrum będzie mocnym fundamentem koalicji rządzącej.

Sekretarzem generalnym Unii Centrum będzie poseł klubu Centrum Rafał Kasprzyk. Będzie odpowiedzialny za tworzenie struktur partii.

Jak poinformowała Hennig-Kloska, akces do nowego ugrupowania zgłosili prawie wszyscy parlamentarzyści klubu Centrum (liczy 15 posłów i 3 senatorów). Cztery osoby z klubu jeszcze się wahają. To Norbert Pietrykowski, Rafał Komarewicz i Marcin Skonieczka oraz Ryszard Petru, który miał zakładać własną partię. Zdaniem posłów, z którymi rozmawiała PAP, wszyscy, łącznie z Petru dołączą do nowego ugrupowania.

Jaki jest kontekst?

Nowa partia liczy m.in. na dawny elektorat Trzeciej Drogi. Była to koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL. W wyborach 2023 r. dostała 14,4 proc. głosów. A Wyborach do PE w kolejnym roku dostała już jednak niespełna 7 proc. głosów, a Szymon Hołownia, kandydat TD na prezydenta w wyborach w 2025 r. dostał jedynie 4,99 proc. głosów. Następnie PSL zdecydowała o samodzielnym starcie w kolejnych wyborach. Obecnie PSL i Polska 2050 (po secesji Centrum) znajdują się pod progiem wyborczym.

Historia Centrum zaczęła się w Sejmie w połowie lutego 2026. Paulina Hennig-Kloska, która przegrała z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz wybory na szefa Polski 2050, wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i założyła nowy klub. Pod koniec maja zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Centrum Polska, którego prezesem jest Hennig-Kloska.

Unia Europejskich Demokratów powstała z połączenia stowarzyszenia Europejscy Demokraci z Partią Demokratyczną demokraci.pl. Z kolei PD powstała w 2005 r. z przekształcenia Unii Wolności, która wówczas przestała istnieć. Unia Wolności została utworzona w 1994 z Unii Demokratycznej oraz Kongresu Liberalno-Demokratycznego.

Na przełomie czerwca i lipca 2019 zarząd UED włączył się w projekt PSL „Koalicja Polska”. W wyborach parlamentarnych w ramach tej koalicji (poszerzonej jeszcze o Kukiz’15 i SD) do Sejmu dostali się liderzy UED – Elżbieta Bińczycka w łódzkim, a Jacek Protasiewicz we wrocławskim.

W wyborach parlamentarnych w 2023 działacze UED zostali kandydatami z puli PSL w ramach koalicji Trzecia Droga, tworzonej przez PSL i Polskę 2050. Do Senatu dostał się Michał Kamiński, Jacek Protasiewicz nie zdobył już mandatu posła.