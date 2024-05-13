Wielki pożar lasu pod Paryżem

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Pożar sparaliżował wakacyjny ruch kolejowy i samochodowy. W niespełna dobę spłonęło 800 hektarów lasu. Trwa akcja gaśnicza
W niedzielę 12 lipca późnym popołudniem gwałtowny pożar wybuchł w kompleksie Fontainebleau, 60 kilometrów na południowy wschód od Paryża. Teren kiedyś stanowił królewski rezerwat łowiecki, dziś to rozległy obszar leśny, obejmując kilka wsi.
Jak poinformowały lokalne władze, ogień strawił 800 hektarów lasu i wciąż się rozprzestrzenia. W niedzielę do walki z żywiołem wysłano dwa samoloty gaśnicze oraz 400 strażaków. Lokalna straż pożarna z regionu Seine-et-Marne podała, że ewakuowano mieszkańców 15 domów.
Ogień spowodował także utrudnienia komunikacyjne. Częściowo zamknięto autostradę A6, która jest główną arterią komunikacyjną łączącą północ z południem kraju. Utrudnienia dotknęły też kolej szybkich prędkości. Francuska spółka SNCF poinformowała, że pociągi przyjeżdżające lub odjeżdżające z paryskiego dworca Gare de Lyon mają opóźnienia sięgające nawet sześciu godzin.
Nigdy wcześniej samoloty gaśnicze nie zostały skierowane do walki z ogniem w regionie paryskim. Równie gwałtowne pożary wybuchały tylko na cieplejszym południu kraju. Jednak od końca maja Francja walczy z falami ekstremalnych upałów. W miniony weekend ponad jedna trzecia kraju była objęta czerwonym alertem, informującym o wyjątkowo wysokich temperaturach, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia.
Jak podaje AFP, w tym roku we Francji ogień strawił już 25 tys. hektarów lasów. To niemal dwa razy więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Średnio „na dziesięć pożarów, w dziewięciu przypadkach ich przyczyną są działania człowieka. Sekunda nieuwagi może zagrozić rodzinom, zniszczyć nasz krajobraz i zagrozić tym, którzy nas chronią” – ostrzegał prezydent Francji Emmanuel Macron.
Grupa naukowców z organizacji World Weather Attribution oceniła, że takie fale upałów byłyby „praktycznie niemożliwe” bez zmian klimatu.
Jak podał Reuters, kraje europejskie, głównie Francja, Hiszpania i Wielka Brytania, zgłosiły ponad 10 tys. nadmiarowych zgonów w czasie czerwcowych upałów. Zdecydowana większość przypadków dotyczyła osób po 65. roku życia.
W ciągu doby Iran zaatakował sześć krajów regionu. Dziś rano trwają ataki na Kuwejt i Jordanię
Rano w poniedziałek 13 lipca syreny alarmowe wyją w wielku krajach Zatoki Perskiej i regionu. Kuwejcka armia poinformowała, że zestrzeliwuje „wrogie cele powietrzne”. Jordańska armia przekazała z kolei, że zestrzeliła cztery rakiety wystrzelone z Iranu, które weszły w jordańską przestrzeń powietrzną. Według oświadczenia irańskiej armii z poniedziałku rano, Iran uderzył w trzy kraje: poza Jordanią i Kuwejtem, celem był także Bahrajn.
Irańska armia przekazała, że atakuje amerykańskie cele wojskowe w tych krajach, które są sprzymierzone z Amerykanami.
Celami wczorajszych ataków były też Katar, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Katar przekazał wcześniej, że nie będzie pełnił roli pośrednika dyplomatycznego między USA i Iranem, jeśli będzie atakowany. We wczorajszych atakach na Katar trzy osoby zostały ranne.
W poniedziałek rano ceny ropy wzrosły o 4 proc. Sytuacja w cieśninie Ormuz jest przemiotem sporu. Amerykanie twierdzą, że ciesnina jest otwarta. Irańczycy przekazali w ostatnich dniach, że ponownie zamknęli możliwość żeglugi w wąskim przesmyku między Iranem a Omanem. Według danych firmy Kpler, która zajmuje się monitorowaniem ruchu morskiego, w niedzielę przez Ormuz przepłynęło sześć statków. To najniższy wynik od pięciu tygodni.
17 czerwca Iran i USA podpisały wstępne porozumienie (znane pod nazwą memorandum of understanding, MoU), które kończyło wojnę pomiędzy oboma krajami. Niecały miesiąc po podpisaniu dokumentu znaczy on coraz mniej.
W ostatnich dniach obserwujemy najpoważniejszą wymianę ognia między Iranem i USA od początku kwietnia, gdy ustalono zawieszenie broni. Retoryka ze strony przywództwa obu krajów również zaognia sytuację. Donald Trump w ostatnich dniach kilkukrotnie mówił, że jego zdaniem zawieszenie broni jest martwe.
Wstępne porozumienie obejmowało zawieszenie działań wojennych na wszystkich frontach, nie ma więc wątpliwości, że ustalenia są łamane. Porozumienie było jednak kruche od samego początku. Amerykanie i Irańczycy od samego początku spierali się na temat tego, co MoU faktycznie mówiło o statusie cieśniny Ormuz. Niemal na pewno można stwierdzić, że nie uda się doprowadzić do pełnego porozumienia w ciągu 60 dni, co również zapisano w porozumieniu.
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Stowarzyszenie Centrum Pauliny Hennig-Kloski dołączyło do Unii Europejskich Demokratów – razem będą tworzyć partię Unia Centrum. Ugrupowanie będzie bazować na statucie UED, szefować będzie mu Hennig-Kloska.
Łączymy dwa środowiska polityczne: środowisko, które stoi za klubem parlamentarnym i stowarzyszeniem Centrum Polska, prowadzonym przez minister klimatu Paulinę Hennig-Kloskę i środowisko dotychczasowej Unii Europejskich Demokratów, której przewodniczącą jest Elżbieta Bińczycka – ogłosił w niedzielę na konferencji w Warszawie cytowany przez PAP europoseł Centrum Michał Kobosko.
Bińczycka będzie wiceprzewodniczącą nowej partii.
Hennig-Kloska na wrzesień zapowiedziała konwencję programową nowej partii. Zapewniła, że Unia Centrum, podobnie jak klub parlamentarny Centrum będzie mocnym fundamentem koalicji rządzącej.
Sekretarzem generalnym Unii Centrum będzie poseł klubu Centrum Rafał Kasprzyk. Będzie odpowiedzialny za tworzenie struktur partii.
Jak poinformowała Hennig-Kloska, akces do nowego ugrupowania zgłosili prawie wszyscy parlamentarzyści klubu Centrum (liczy 15 posłów i 3 senatorów). Cztery osoby z klubu jeszcze się wahają. To Norbert Pietrykowski, Rafał Komarewicz i Marcin Skonieczka oraz Ryszard Petru, który miał zakładać własną partię. Zdaniem posłów, z którymi rozmawiała PAP, wszyscy, łącznie z Petru dołączą do nowego ugrupowania.
Nowa partia liczy m.in. na dawny elektorat Trzeciej Drogi. Była to koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL. W wyborach 2023 r. dostała 14,4 proc. głosów. A Wyborach do PE w kolejnym roku dostała już jednak niespełna 7 proc. głosów, a Szymon Hołownia, kandydat TD na prezydenta w wyborach w 2025 r. dostał jedynie 4,99 proc. głosów. Następnie PSL zdecydowała o samodzielnym starcie w kolejnych wyborach. Obecnie PSL i Polska 2050 (po secesji Centrum) znajdują się pod progiem wyborczym.
Historia Centrum zaczęła się w Sejmie w połowie lutego 2026. Paulina Hennig-Kloska, która przegrała z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz wybory na szefa Polski 2050, wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i założyła nowy klub. Pod koniec maja zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Centrum Polska, którego prezesem jest Hennig-Kloska.
Unia Europejskich Demokratów powstała z połączenia stowarzyszenia Europejscy Demokraci z Partią Demokratyczną demokraci.pl. Z kolei PD powstała w 2005 r. z przekształcenia Unii Wolności, która wówczas przestała istnieć. Unia Wolności została utworzona w 1994 z Unii Demokratycznej oraz Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
Na przełomie czerwca i lipca 2019 zarząd UED włączył się w projekt PSL „Koalicja Polska”. W wyborach parlamentarnych w ramach tej koalicji (poszerzonej jeszcze o Kukiz’15 i SD) do Sejmu dostali się liderzy UED – Elżbieta Bińczycka w łódzkim, a Jacek Protasiewicz we wrocławskim.
W wyborach parlamentarnych w 2023 działacze UED zostali kandydatami z puli PSL w ramach koalicji Trzecia Droga, tworzonej przez PSL i Polskę 2050. Do Senatu dostał się Michał Kamiński, Jacek Protasiewicz nie zdobył już mandatu posła.
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Wskutek dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli około 17 tysięcy osób zostało rannych. Tysiące ludzi zostało bez dachu nad głową.
Jak podaje agencja Bloomberg, w sobotę poinformował o wzroście liczbie ofiar przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Wenezueli Jorge Rodríguez.
Według Rodrígueza dotychczas nie udało się zidentyfikować 315 ofiar śmiertelnych.
Liczba rannych wskutek klęski żywiołowej wynosi 16 740 osób.
Ponad 6 400 osób żywych Ratownicy wydobyli spod gruzów. Mimo że od katastrofy minęły już ponad dwa tygodnie, akcje poszukiwawczo-ratownicze w kilku miejscach wciąż trwają.
„Dopóki jest życie, jest nadzieja. Nadal mamy jeden lub dwa obszary, gdzie sytuacja pozostaje niejasna – są to strefy aktywnych poszukiwań, w których szukamy ocalałych” – dodał urzędnik.
Trzęsienia ziemi spowodowały uszkodzenia 856 budynków, z których 190 uległo całkowitemu zniszczeniu. Według wstępnych szacunków rządu, aby zapewnić poszkodowanym mieszkania, konieczne jest wybudowanie 25 tysięcy nowych domów.
24 czerwca w Wenezueli miały miejsce dwa silne trzęsienia ziemi o sile 7,5 w skali Richtera. Według danych amerykańskiej służby geologicznej USGS około 160 km na zachód od Caracas, stolicy kraju, miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,2, po którym niecałą minutę później nastąpił wstrząs o magnitudzie 7,5, który stał się jednym z najsilniejszych w kraju w ciągu ostatniego stulecia.
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Klęska żywiołowa dotknęła co najmniej siedem stanów kraju.Według danych Urzędu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) największe zniszczenia odnotowano w stanie La Guaira oraz w aglomeracji Caracas.
W wyniku zniszczenia domów i uszkodzenia infrastruktury krytycznej tysiące ludzi zostało zmuszonych do tymczasowego zakwaterowania na ulicach, w szkołach, kościołach, na stadionach i w innych prowizorycznych schroniskach.
Pełniąca obowiązki prezydenta Delsi Rodríguez wezwała społeczność międzynarodową do odblokowania zamrożonych w wyniku sankcji aktywów Wenezueli w celu sfinansowania prac odbudowy i pomocy poszkodowanym.
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Prezydent Ukrainy zapowiedział zmiany kadrowe w rządzie oraz w kierownictwie organów ścigania.
W niedzielę, 12 lipca Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina zmienia swoją strategię polityczną: za każdy priorytetowy obszar polityki zagranicznej będzie odpowiadała konkretna osoba posiadająca bogate doświadczenie.
Według Zełenskiego tymi kierunkami są:
Ukraiński prezydent podkreślił również konieczność zintensyfikowania działań w regionach przyfrontowych i przygranicznych, zwiększenia dostaw broni i dronów dla armii, przygotowań do zimy, przyspieszenia transformacji przedsiębiorstw państwowych oraz realizacji porozumień z partnerami dotyczących odbudowy Ukrainy.
Żeby to wszystko realizować według Zełenskiego potrzebne są zmiany kadrowe.
„Omówiliśmy szczegóły z premier Ukrainy Julią Swyrydenko. Ustaliliśmy, że do wprowadzenia zmian konieczna jest reorganizacja Rady Ministrów. Jestem wdzięczny Julii za jasne, stabilne i skuteczne pełnienie funkcji premiera oraz za lata owocnej pracy w zespole Ukrainy i zaproponowałem jej, by stanęła na czele nowego, ważnego kierunku w stosunkach z kluczowym partnerem” – napisał Zełenski. Dodał, że zmiany dotkną również skład kierownictwa organów ścigania.
Wkrótce Julia Swyrydenko potwierdziła, że ustępuje ze stanowiska premiera Ukrainy.
„Dzisiaj niezwykle ważne jest, aby połączyć wszystkie siły i zasoby w celu wzmocnienia Ukrainy” – napisała w mediach społecznościowych. „Jestem wdzięczna Prezydentowi za zaufanie i wysoką ocenę pracy naszego zespołu. Jestem dumna, że miałam zaszczyt stać na czele rządu w najtrudniejszym okresie najnowszej historii Ukrainy”.
„Dziękuję całemu zespołowi rządowemu za pracę na rzecz państwa w obliczu wielkich wyzwań. Odwiedziliśmy razem każdy zakątek naszego niesamowitego kraju, zwracając szczególną uwagę na regiony przyfrontowe, podejmowaliśmy niezwykle trudne i pilne decyzje, przetrwaliśmy najcięższa zimę i ani na chwilę nie pozwoliliśmy wrogowi zatrzymać serca naszego państwa – gospodarki” – napisała Swyrydenko.
Pełniła funkcję premiera Ukrainy rok. Rada Najwyższa zatwierdziła mianowanie Julii Swyrydenko na stanowisko premier Ukrainy w lipcu 2025 roku. Wcześniej kierowała ona Ministerstwem Gospodarki. W wyniku reorganizacji w ukraińskim rządzie ówczesny premier Denys Szmyhal został ministrem obrony, a wkrótce potem – ministrem energii.
Według posła partii Hołos Jaroslawa Żeleźniaka Swyrydenko może zostać ambasadorką Ukrainy w USA.
Rezygnacja premiera pociąga za sobą dymisję całego rządu. Jak pisze „Ukraińska Prawda”, na razie nie ma ostatecznie wyłonionego kandydata na stanowisko nowego premiera. Według źródła gazety władze rozważają cztery kandydatury:
W niedzielę prezydent Zełenski spotkał się z wymienionymi kandydatami.