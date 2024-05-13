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Wojsko schwytało barona narkotykowego. Na ulicach Meksyku ogień i panika Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej Aresztowany przestępca widniał na liście 10 najbardziej poszukiwanych przez FBI. W odpowiedzi na jego zatrzymanie na ulicach miasta Guasave w stanie Sinaloa wybuchła regularna bitwa między kartelem a wojskiem. Zginęło 11 osób

Co się wydarzyło?

Do wspólnej operacji sił specjalnych Gwardii Narodowej oraz meksykańskiego wojska doszło w piątek 20 listopada – przekazał na X Sekretariat Obrony Narodowej Meksyku.

Szczegóły sprawy roznoszą się jednak po świecie dopiero teraz. W efekcie operacji, w której uczestniczyły także Stany Zjednoczone, meksykańskie służby schwytały jednego z najbardziej poszukiwanych baronów narkotykowych, Fausta Isidro Mezę Floresa, znanego jako „El Chapo Isidro”. Zatrzymano też siedmiu jego przypuszczalnych współpracowników.

Podczas operacji doszło do walki między meksykańskimi służbami a uzbrojonymi członkami kartelu, którzy nawet zorganizowali blokady dróg w pobliżu miejsca aresztowania.

„Wojsko zostało zaatakowane ogniem i materiałami wybuchowymi” – przekazała meksykańska armia.

Kiedy rozpoczęły się walki, na stadionie Kuroda Park nieopodal trwał mecz baseballu. Na trybunach wybuchła panika. CNN informowało, że władze stanu Sinaloa w wydanym w piątek wieczorem oświadczeniu apelowały do mieszkańców o pozostanie w domach i unikanie podróży.

„Nagrania z miejsca schwytania gangsterów pokazują płonące samochody i stacje benzynowe oraz śmigłowce krążące nad miastem i ostrzeliwujące znajdujące się poniżej domy” – opisywała z kolei agencja AP.

AP dodała, że choć „El Chapo Isidro” nie zostało jeszcze udowodnione kierowanie kartelem, takie obrazy są charakterystyczne dla akcji zatrzymania najwyżej postawionych gangsterów.

„El Chapo Isidro" znajdował się na liście 10 najbardziej poszukiwanych przez FBI przestępców. Za informacje prowadzące do jego schwytania FBI oferowało pięć milionów dolarów. Uważano go za jednego z przywódców kartelu Beltrán Leyva. Według doniesień współpracował on z frakcją Los Mayos należącą do potężnego Kartelu Sinaloa.

Podczas piątkowej operacji zatrzymania gangstera zginęło czterech żołnierzy i siedmiu domniemanych członków kartelu. Jedenaście osób zostało rannych.

Meza-Flores po zatrzymaniu został przetransportowany do biura prokuratora w Mexico City. Przed budynkiem stacjonują uzbrojeni żołnierze. Zarzuty ma mu postawić zarówno strona meksykańska, jak i amerykańska.

Jaki jest kontekst?

Ministerstwo obrony Meksyku podkreśliło, że Meza-Flores został aresztowany dzięki współpracy wywiadu meksykańskiego z wywiadem USA.

Według FBI 44-letni Meza-Flores i jego kartel odpowiadają za posiadanie, dystrybucję i przemyt heroiny, metamfetaminy, kokainy, fentanylu i marihuany do Stanów Zjednoczonych. Kontrolują też produkcję, transport i dystrybucję narkotyków na terenie całego Meksyku.

Szef FBI Kash Patel podkreślił, że „ten domniemany przywódca kartelu jest oskarżany o zalewanie amerykańskich społeczności śmiercionośnymi narkotykami, w tym fentanylem”.

Grupa, którą miał kierować „El Chapo Isidro”, odpowiadała też za liczne zabójstwa i porwania.