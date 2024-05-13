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Wybuch na rosyjskim statku w porcie w Libii. Eskortował transport broni Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej Eksplozja w libijskim mieście portowym Bengazi zniszczyła rosyjską korwetę Merkury. Statek eskortował konwój przewożący broń dla Libijskiej Armii Narodowej wspieranej przez Rosję

Co się wydarzyło?

W niedzielę nad ranem w libijskim mieście portowym Bengazi doszło do eksplozji, o której poinformował lokalny serwis informacyjny Al Wasat. Mieszkańcy obudzili się z powodu potężnego huku. Nagrania krążące w mediach społecznościowych pokazują płomienie i dym unoszący się nad portem.

Jak pisze portal Militarnyi.com, doniesienia mediów na temat tego wybuchu są sprzeczne.

Niektóre źródła powiązały incydent z atakiem na rosyjski statek przewożący broń, inne donosiły o eksplozji w składzie amunicji w porcie.

Jednak portal podaje, że na podstawie nagrań nagranych przez naocznych świadków, Naval News zidentyfikował statek, na którym eksplodowała amunicja. Jest to Mercury, korweta klasy Strieguszczij projektu 20380. Serwis ocenił, że eksplozja niemal na pewno zniszczyła statek.

Kilka źródeł, których materiały zostały przeanalizowane przez Naval News, potwierdziło incydent. Kilka zdjęć satelitarnych i innych materiałów uzyskanych przez redakcję, pokazuje pożar korwety Mercury.

Nagrania wykonane przez okolicznych mieszkańców wskazują na próbę przechwycenia i zestrzelenia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego nad miastem tuż przed eksplozją na pokładzie statku.

Jaki jest kontekst?

Bengazi to nieformalna stolica wschodniej Libii, która od 2018 roku kontrolowana jest przez sojusznika Rosji, marszałka Chalifę Haftara i jego synów. Rosja rozbudowuje obecność w Libii, bo od upadku Baszszara al-Asada w grudniu 2024 r., Syria straciła rolę węzła logistycznego dla sprzętu, broni i ludzi kierowanych do Afryki – pisze portal Centrum Europy.

Okręty projektu 20380 to wielozadaniowe korwety wyposażone w pociski kierowane. Mogą operować w odległej strefie morskiej i są przeznaczone do zwalczania wrogich okrętów nawodnych i podwodnych, a także do wsparcia artyleryjskiego.

Rosyjski okręt wojenny przebywał w porcie w Bengazi od kilku dni. Formalnie należy do Floty Czarnomorskiej, ale obecnie operuje z baz Floty Północnej w Arktyce z powodu wojny na Morzu Czarnym.

Statek eskortował konwój rosyjskich jednostek używanych do transportu broni na eksport. W podobym celu wykorzystywana była Sparta II – statek zaatakowany dzień wcześniej, w sobotę, na wodach międzynarodowych we wschodniej części Zatoki Fińskiej.

Sparta II służyła do transportu broni z Syrii, która miała być użyta w wojnie z Ukrainą

„Okręt ten ma powiązania z rosyjskimi siłami zbrojnymi” – mówił w sobotę agencji Reutera szef fińskiej Straży Granicznej Ilja Iljin.