Zawieszenie broni w Ukrainie? Sikorski podaje warunek

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Prezes Zondacrypto oddał „do dyspozycji prokuratury ogromny majątek”, który powinien wystarczyć, by zaspokoić roszczenia wszystkich klientów Zondy, którzy zgłosili się do prokuratury – poinformował mec. Roman Giertych. Przyznał w końcu, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala. Waldemar Żurek zaś ogłosił, że są w tej sprawie nowi podejrzani
Mec. Roman Giertych we wtorek 24 sierpnia zamieścił oświadczenie na platformie X, w którym informuje, że od maja br. jest obrońcą Przemysława Krala, prezesa Zondacrypto.
Tym samym potwierdził medialne doniesienia, które krążyły już od tygodni w przestrzeni publicznej. Jednak jeszcze w poniedziałek 24 sierpnia, kiedy media donosiły o tym, że Przemysł Kral zdecydował się współpracować z prokuraturą i zeznawać, licząc na zmniejszenie wymiaru kary, mec. Giertych nie chciał potwierdzić, że jest jego obrońcą. Podobnie jak mec. Jacek Dubois.
Giertych w swoim wtorkowym oświadczeniu w mediach społecznościowych podał jeszcze drugą, istotniejszą informację:
„W trakcie czynności procesowych p. Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek który łącznie z tym, który został zabezpieczony już wcześniej przez organy ścigania, powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych, którzy zgłosili się jako tacy do prokuratury.”
Czy to oznacza, że wszyscy, którzy stracili pieniądze w Zondacyrpto, je odzyskają? Nie!
Mec. Giertych jasno napisał, że środki, które do dyspozycji prokuratury z własnego majątku oddał prezes Zondacrypto, są wystarczające na pokrycie strat wyłącznie tych, którzy zgłosili się do prokuratury jako poszkodowani. Ostatnie precyzyjne informacje w tej sprawie pochodzą z początku maja, wówczas do prokuratury zgłosiło się 1,5 tyś. osób poszkodowanych, których straty szacowano na 350 mln zł.
Miesiąc później, w czerwcu TVP Katowice podawała, że liczba poszkodowanych wzrosła do 3,6 tys., nie podano jednak kwoty roszczeń. Gdyby zakładać, że wzrosła ona proporcjonalnie, w czerwcu wynosiłaby 840 mln zł.
Tymczasem łączne straty wszystkich klientów Zondacrypto, wliczając tych, którzy do prokuratury się nie zgłosili i zapewne nigdy się nie zgłoszą, szacuje się na 2,4 mld zł. Część poszkodowanych się nie zgłosi, ponieważ stracili środki, które pochodziły z nielegalnych źródeł.
To oznacza, że Przemysław Kral, w ramach współpracy z prokuraturą jest gotów oddać pieniądze uczciwym klientom, a tym, którzy inwestowali nielegalnie zarobione pieniądze, nie.
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Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek we wtorek poinformował, że w śledztwie dotyczącym Zondacyrpto „jest przełom”.
„Są nowi podejrzani, nowe dowody i nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą” – powiedział.
On również podkreślił, że dzięki działaniom procesowym prokuratury szanse na odzyskanie środków przez poszkodowanych są coraz większe.
Minister wyjaśnił, że na tym etapie prokuratura nie może ujawnić danych osób posiadających status podejrzanych ani treści przedstawionych im zarzutów.
Za to był bardzo precyzyjny w wyliczaniu wątków, w zakresie których badane jest, czy doszło do popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez ZondaCrypto:
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Od piątku 21 sierpnia narasta konflikt celny pomiędzy Kanadą i USA. Umowa handlowa pomiędzy tymi krajami, której zawarcie zdążył już ogłosić Donald Trump, została niespodziewanie wykolejona. Od soboty 22 sierpnia oba kraje wymieniają ciosy
W ostatnich dniach Stany Zjednoczone i Kanada negocjowały zawarcie trudnej umowy handlowej. We wtorek 18 sierpnia późnym wieczorem Donald Trump odtrąbił sukces, ogłaszając publicznie, że porozumienie zostało zawarte.
Ale to nie był koniec, a dopiero początek. W piątek 21 sierpnia negocjacje zostały niespodziewanie zerwane. USA nałożyły na Kanadę natychmiast, od północy, cła na produkty eksportowane do USA przez Kanadę o wartości 20 mld dol. – i to potężne, bo w wysokości 50 proc. Chodzi m.in. o wina, meble, produkty mleczne, cement, ubrania, wędki i sprzęt do hokeja.
„Wcześniej w tym tygodniu wierzyliśmy, że zmierzamy w kierunku porozumienia, które będzie korzystne dla obu stron. W ostatnich dniach Stany Zjednoczone zaproponowały jednak nowe warunki, które były niekorzystne gospodarczo, niesprawiedliwe, podważały korzyści dla Kanady i wiarygodność jakiejkolwiek umowy. Krótko mówiąc: żądali zbyt wiele, a oferowali zbyt mało – stwierdził premier Kanady Mark Cerney.
„Nie mogliśmy zaakceptować tego, co proponowali i nie damy im tego, czego żądają – dodał i stwierdził, że Kanada i USA znalazły się „w stanie wojny handlowej”.
„Jesteś w stanie wojny, gdy zostajesz zaatakowany. My zostaliśmy zaatakowani” – dodał.
I zapowiedział, że w odpowiedzi Kanada również nałoży cła na amerykańskie produkty. Mają zacząć obowiązywać 8 września i obejmować m.in. stal, nabiał, sprzęt rolniczy, celulozę i papier oraz elektronikę.
„Kanada wyrówna cła Waszyngtonu co do dolara, by chronić kanadyjski pracowników, rolników, rodziny i firmy – powiedział Carney.
Co na to Donald Trump? Grozi kolejną rundą podwyżek ceł, tym razem podniesienie taryf miałoby dotyczyć aut i ciężarówek z Kanady z 25 do 50 proc. od początku 2027 roku.
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Mimo tych ruchów, w poniedziałek 24 sierpnia wiceprezydent J.D. Vance powiedział, że negocjacje z Kanadą trwają. Choć jednocześnie zaznaczył, że musi "wysłać jasny i głośny sygnał premierowi Kanady, by przestał wykorzystywać mieszkańców Maine”.
„Dość tego. Oczekujemy uczciwości w naszej polityce handlowej”
- powiedział Vance. Przy tej okazji nazwał Kanadę „stanem”, niby przez pomyłkę.
Wiceprezydent wcale atmosfery nie schodził, a jeszcze tego samego dnia Donald Trump ponownie zaatakował premiera Kanady Marka Carneya i premiera prowincji Ontario Douga Forda. Na platformie społecznościowej Truth Social napisał:
„Oni nie będą mogli dalej wykorzystywać Stanów Zjednoczonych – ich klucza do przetrwania. Pamiętajcie, że większość energii elektrycznej, ropy naftowej i gazu, które Kanada otrzymuje, jest transportowana przez USA. Ktoś powinien ustawić tych klaunów do pionu, bo inaczej konsekwencje dla Kanady będą o wiele GORSZE!”
Obie strony – zarówno Kanada jak i Stany Zjednoczone przerzucają się winą za zerwanie negocjacji handlowych.
Politico pisze, że to „dramatyczna eskalacja prowadząca do wojny handlowej między dwoma krajami o głęboko zintegrowanych łańcuchach dostaw”. Podkreśla, że może ona zagrozić handlowi w Ameryce Północnej opiewającemu na wartość ponad 1 bln dol. (ok. 3,7 bln zł).
A dodatkowo zwiększyć presję gospodarczą przed listopadowymi wyborami do Kongresu USA.
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„Jeśli Władimir Putin nie złamie Ukraińców tej zimy, mogą powstać warunki do zawieszenia broni w wojnie Rosji przeciw Ukrainie” – powiedział wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Zadeklarował, że Polska zwiększy przesył gazu do Ukrainy, żeby pomóc jej przerwać zimowe miesiące
Gdy Ukraina w poniedziałek 24 sierpnia obchodziła 35. rocznicę odzyskania niepodległości, polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski był pytany o perspektyw zakończenia wojny w Ukrainie. Na antenie TVN24 powiedział:
„Jeśli Władimir Putin nie złamie Ukraińców tej zimy, mogą powstać warunki do zawieszenia broni w wojnie Rosji przeciw Ukrainie.”
Według Sikorskiego Władimir Putin popełnia błąd polegający na ataku miast w Ukrainie, bo to nie ogranicza zdolności ukraińskiej armii do walki. Minister podkreślił też, że konieczność wspierania Ukrainy, bo jeśli Putin zrozumie, że nie może wygrać tej wojny, „postawi bardziej realistyczne warunki” jej zakończenia.
Szef MSZ mówił, że Putin ma obecnie "dwie karty”, które działają na jego korzyść. Jedną jest przeprowadzenie mobilizacji w kraju, ale jak zauważa Sikorski, jest to karta dla prezydenta Rosji bardzo ryzykowna.
Jeśli bowiem Putin sięgnie „po zasoby Petersburga, Moskwy, dużych miast”, może się okazać, że „części nomenklatury”, która jest świadoma, "że czas życia żołnierza rosyjskiego na froncie przy ataku to jest 30 minut”, zbuntuje się przeciwko niemu.
Drugą kartą Putina według polskiego szefa MSZ jest ciężka zima. „On myśli, że jeśli zniszczy system energetyczny, ciepłowniczy Ukrainy, to to w końcu Ukrainę złamie – ocenił Radosław Sikorski.
Dlatego podkreślił, jak ważne jest wsparcie Ukrainy w przetrwaniu sezonu zimowego. Chodzi nie tylko o dostarczenie jej generatorów prądu, ani tym bardziej ciepłej odzieży, ale o dostarczenie dodatkowych ilości gazu. I jak zapewnił minister, Polska się do tego przygotowuje.
„Kiedyś to Ukraina eksportowała do nas gaz, teraz my musimy ją wesprzeć”
- podkreślił szef polskiego MSZ w TVN24.
Polska Agencja Prasowa wylicza, że przez Polskę w 2025 roku dostarczono do Ukrainy 2,1 mld m sześc. gazu, a to ponad 30 proc. całego importu tego surowca. W tym wolumenie było m.in. ok. 600 mln m sześc. amerykańskiego LNG.
Już miesiące temu Polska i Ukraina uzgodniły, że od końca kwietnia 2026 roku przepustowości przesyłu gazu miała wzrosnąć z 15,3 mln do 18,4 mln m sześc. na dobę.
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Z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy 24 sierpnia Radosław Sikorski udzielił wywiadu również ukraińskim stacjom Espreso TV i Slawa TV. Powiedział tam mi.in.:
„My w Polsce, wy w Ukrainie postanowiliśmy: nigdy więcej nie będziemy rosyjskimi koloniami.”
Sikorski mówił również o rosyjskim imperializmie:
„Rosjanie muszą raz na zawsze zdecydować, gdzie kończy się Rosja.”
Jego słowa odbiły się szerokim echem w ukraińskich mediach. Ukraińska Niezależna Agencja Informacyjna (UNIAN) cytuje te fragmenty wywiadu Sikorskiego w ukraińskich stacjach, o których minister mówił również w polskich mediach w poniedziałek, a więc o próbie złamania ukraińskiego oporu przez Rosjan podczas surowej zimy oraz o potencjalnej mobilizacji w Rosji.
Cytowany przez agencję UNIAN Radosław Sikorski podkreślił, że obecnie po stronie Moskwy walczą głównie żołnierze kontraktowi, a to bardzo obciąża budżet Rosji – ze względu na wypłatę premii, umarzanie długów oraz wysokie odszkodowania dla rodzin w przypadku śmierci żołnierza.
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We wtorek wczesnym rankiem ukraińskie drony zaatakowały Kraj Krasnodarski. Płonie jedna z największych rafinerii w południowej Rosji – Afipski, która została zaatakowana nie po raz pierwszy, a… piąty
Atak ukraińskich dronów we wtorek 25 sierpnia wyrządził poważne szkody w rosyjskie rafinerii Afipski w Kraju Krasnodarskim. Na terenie rafinerii wybuchł pożar.
Jak poinformował na Telegramie gubernator regionu Beniamin Kondratjew, atakiem dronów została dotknięta również wieś Afipski w rejonie siewierskim, zniszczonych zostało co najmniej 10 domów prywatnych, a szczątki drona spadły na teren stacji kolejowej Afipskaja.
Portal Kyiv Post podaje, że rafineria Afipski była w tym roku celem dronów już cztery razy. Wcześniejsze ataki miały miejsce 21 stycznia, 14 marca, 11 czerwca i 14 lipca.
Nic dziwnego, że Ukraińcy wybrali sobie ją za cel, to jedna z największych rafinerii w południowej Rosji. Jej roczne zdolności przerobowe wynoszą około 7,2 miliona ton ropy naftowej. Produkuje benzynę, olej napędowy, destylaty kondensatu gazowego, ciężkie pozostałości olejowe oraz siarkę.
W nocy z poniedziałku na wtorek ukraińskie drony przeprowadziły również zakrojony na szeroką skalę atak na obwód rostowski w Rosji. Według ukraińskiego kanału Supernova+ , wśród celów znalazła się rafineria w Nowoszachtyńsku, co potwierdził gubernator obwodu rostowskiego Jurij Slusar. Ta rafineria jednak nie została uszkodzona, doszło za to do uszkodzenia czterech domów prywatnych i pożaru lasu.
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Ukraina skupia się na uderzeniach w infrastrukturę energetyczną Rosji od dłuższego czasu, co daje bardzo wymierne efekty.
Według The Moscow Times od początku sierpnia działalność pięciu rafinerii w Rosji całkowicie wstrzymano, chodzi o: Permnefteorgsintez, Orsknefteorgsintez, Zapsibneftekhim, Saratów i Wołgograd.
To z kolei powoduje bardzo odczuwalne już przez zwykłych Rosjan braki paliwa w niektórych częściach Rosji. To jednak przede wszystkim powoduje spadek rosyjskiego wydobycia i przerobu ropy naftowej. Jak podawał niedawno portal Energetyka24, szacunki z lipca 2026 roku mówią, że rosyjskie rafinerie przerabiały około 3,6 mln baryłek dziennie – czyli o jedną trzecią poniżej sezonowej normy.
Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej po spotkaniu Koalicji Chętnych w Kijowie w poniedziałek 24 sierpnia, gdy Ukraina obchodziła 35. rocznicę odzyskania niepodległości, powiedział, że
Ukraina może produkować dziennie od 200 do 300 dronów uderzeniowych dalekiego zasięgu, czyli nawet do 3000 km,
czyli może znacznie rozszerzyć zakres dalekosiężnych ataków wewnątrz Rosji, jeśli zagraniczni partnerzy zapewnią więcej finansowania – cytuje portal Kyiv Post.
Dodał, że przeniesienie wojny z powrotem na terytorium Rosji jest jednym ze sposobów zwiększenia presji na Moskwę i skłonienia prezydenta Władimira Putina do podjęcia negocjacji pokojowych.
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Miała być gospodarcza bomba i izolacja Iranu. Na razie jednak sekretarz skarbu Scott Bessent głównie groził krajom handlującym z Iranem. Ale szczegółów nowej gospodarczej broni brak
Amerykanie od kilku dni zapowiadali, że w poniedziałek 24 sierpnia ogłoszą nowe sankcje na Iran. Miały być one najsilniejsze w historii, Donald Trump mówił o „gospodarczym D-Day” Iranu. Dziś po południu amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent ogłosił rozpoczęcie „Operacji Gospodarczy Wyrzutek”. W dużej mierze to zapowiedź rozszerzenia sankcji na kraje, które handlują z Iranem.
„Ci, którzy wiążą się z irańskim reżimem, muszą liczyć się z tym, że podzielą izolację upadającego reżimu” – powiedział Bessent.
Operacja to też zapowiedź sankcji na 60 podmiotów na całym świecie, które umożliwiają Iranowi handel ze światem. Jakich – tego ciągle nie wiemy. Nowe sankcje mają być ogłaszane w najbliższych tygodniach, a sankcje na jedną międzynarodową instytucję finansową – w tym tygodniu.
Rynki finansowe zareagowały spokojnie, co podkreśla fakt, że w szumnie zapowiadanym ogłoszeniu brakuje konkretów. Jednym z najważniejszych partnerów handlowych Iranu są Chiny. Na pytanie, czy handel Iranu z Chinami oznacza próbę izolacji ekonomicznej Chin, Bessent odpowiedział wymijająco. Nie wymienił Chin z nazwy i mówił o dyplomacji.
Iran już dziś jest, obok Rosji, jednym z najbardziej obłożonym sankcjami gospodarczymi krajem na świecie. W 2018 roku Donald Trump ogłosił, że kończy erę dyplomacji z Teheranem i narzuca politykę maksymalnej presji na Iran. Ta – choć kontynuowana przez administrację Bidena – przez osiem lat nie przyniosła spodziewanych skutków. Zapowiedź broni ekonomicznej to reakcja na rozczarowujący dla USA wynik starcia militarnego, które zainicjowali sami Amerykanie.
Irańska gospodarka nie jest w dobrym stanie. W ostatniej dekadzie Republika Islamska trzykrotnie zanotowała recesję (-2,8 proc. w 2025 roku wg Banku Światowego), w tym roku recesja może być najpoważniejsza od lat 80. Mimo tego władze Iranu nie zmieniają retoryki ani sposobu działania, Republika Islamska nie upada a Iran nie zmienia polityki nuklearnej ani zagranicznej. Iran jest na trajektorii ku gospodarczej katastrofie, ale stan agonii może trwać latami.
Trudno dzisiaj przewidzieć, w jaki sposób ogłoszenie Bessenta miałoby znacząco zmienić sytuację. Gdyby USA faktycznie narzuciły bardzo ciężkie sankcje wobec wszystkich krajów handlujących z Iranem, mogłoby to pogorszyć sytuację Iranu. Jednocześnie brak szczegółów w ogłoszeniu maskuje fakt, że będzie to ekstremalnie trudne do przeprowadzenia. Na razie więc trzeba uznać, że z dużej chmury spadł jedynie mały deszcz.
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