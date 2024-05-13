Witaj w sekcji depeszowej OKO.press. W krótkiej formie przeczytasz tutaj o najnowszych i najważniejszych informacjach z Polski i ze świata, wybranych i opisanych przez zespół redakcyjny
Prezydent Ukrainy wytypował kolejne miejscowości na okupowanych przez Rosję terenach obwodów chersońskiego i zaporoskiego, z których Ukraina chce przeprowadzić ewakuację ludności.
Nowe obszarów, w których strona ukraińska proponuje organizację korytarzy humanitarnyc to łącznie 15 miejscowości znajdujących się w obwodach chersońskim i zaporoskim. W obwodzie chersońskim są to:
W obwodzie zaporoskim wskazano natomiast na:
Proces ewakuacji cywilów z tych miejscowości miałby być analogiczny do tego, dzięki któremu niedawno ewakuowano ludność z Ołeszek.
Lista 15 miejscowości na terenach okupowanych przez Rosję, w których Kijów chce przeprowadzić ewakuację, trafiła już w ręce ukraińskiego rzecznika praw człowieka Dmytra Łubinca oraz została przekazana stronie amerykańskiej.
Zełenski w rozmowie z dziennikarzami zaznaczył, że lista ta będzie na bieżąco aktualizowana w miarę spływania precyzyjnych informacji o liczbie osób wciąż przebywających na tych terenach oraz ich stanie zdrowia.
Przeczytaj także:
Propozycja ewakuacji cywilów z kolejnych 15 miejscowości to efekt udanej akcji ewakuacji Ołeszek przeprowadzonej na przełomie października i listopada.
Ołeszki leżą zaledwie 4 kilometry od Chersonia, na lewym brzegu Dniepru zajętym przez Rosjan. Sytuacja uwięzionych tam mieszkańców była dramatyczna. Amerykanie wyliczali, że około dwóch tysięcy osób, w tym 50 dzieci, przebywało w strefie działań wojennych bez dostępu do żywności i wody pitnej.
W inicjatywę ewakuowania cywilów z Ołeszek zaangażowała się Melania Trump, która poinformowała, że udało się ewakuować blisko 800 osób w czasie wynegocjowanego z Rosją zawieszenia broni, które trwało od 27 października do 1 listopada.
Ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec 5 listopada wręczył pierwszej damie USA Order Księżnej Olgi I Klasy za zaangażowanie w tę operację humanitarną. Już wtedy Łubinec zapowiadał, że Ukraina przygotowuje grunt pod organizację bezpiecznej ewakuacji z kolejnych miejscowości położonych w sąsiedztwie Ołeszek.
Przeczytaj także: