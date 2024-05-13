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Zełenski chce ewakuacji 15 miejscowości. Jak w Ołeszkach Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej Prezydent Ukrainy wytypował kolejne miejscowości na okupowanych przez Rosję terenach obwodów chersońskiego i zaporoskiego, z których Ukraina chce przeprowadzić ewakuację ludności.

Co się wydarzyło?

Nowe obszarów, w których strona ukraińska proponuje organizację korytarzy humanitarnyc to łącznie 15 miejscowości znajdujących się w obwodach chersońskim i zaporoskim. W obwodzie chersońskim są to:

Radeńsk,

Kostohryzowe,

Hoła Prystań,

Stara Zburjiwka,

Nowa Zburjiwka,

Hładkiwka,

Wełyki Kopani,

Kardaszynka,

Wełyka Kardaszynka.

W obwodzie zaporoskim wskazano natomiast na:

Majaczkę,

Złatopil,

Dniprorudne,

Kamjanske,

Werchnią Krynycię

Wasylówkę.

Proces ewakuacji cywilów z tych miejscowości miałby być analogiczny do tego, dzięki któremu niedawno ewakuowano ludność z Ołeszek.

Lista 15 miejscowości na terenach okupowanych przez Rosję, w których Kijów chce przeprowadzić ewakuację, trafiła już w ręce ukraińskiego rzecznika praw człowieka Dmytra Łubinca oraz została przekazana stronie amerykańskiej.

Zełenski w rozmowie z dziennikarzami zaznaczył, że lista ta będzie na bieżąco aktualizowana w miarę spływania precyzyjnych informacji o liczbie osób wciąż przebywających na tych terenach oraz ich stanie zdrowia.

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Jaki jest kontekst?

Propozycja ewakuacji cywilów z kolejnych 15 miejscowości to efekt udanej akcji ewakuacji Ołeszek przeprowadzonej na przełomie października i listopada.

Ołeszki leżą zaledwie 4 kilometry od Chersonia, na lewym brzegu Dniepru zajętym przez Rosjan. Sytuacja uwięzionych tam mieszkańców była dramatyczna. Amerykanie wyliczali, że około dwóch tysięcy osób, w tym 50 dzieci, przebywało w strefie działań wojennych bez dostępu do żywności i wody pitnej.

W inicjatywę ewakuowania cywilów z Ołeszek zaangażowała się Melania Trump, która poinformowała, że udało się ewakuować blisko 800 osób w czasie wynegocjowanego z Rosją zawieszenia broni, które trwało od 27 października do 1 listopada.

Ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec 5 listopada wręczył pierwszej damie USA Order Księżnej Olgi I Klasy za zaangażowanie w tę operację humanitarną. Już wtedy Łubinec zapowiadał, że Ukraina przygotowuje grunt pod organizację bezpiecznej ewakuacji z kolejnych miejscowości położonych w sąsiedztwie Ołeszek.