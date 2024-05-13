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Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Nie żyją cztery osoby Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Celem nocnego ataku był m.in. Dniepr, Kijów, Połtawa, Czernihów i Krzywy Róg. Kilkadziesiąt osób zostało rannych, cztery zginęły. Moskwa uderzyła w Ukrainę tuż przed spotkaniem Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Nowym Jorku

Co się wydarzyło

Jak podają ukraińskie służby, w nocy 22 września Rosjanie zaatakowali aż 22 cele w Ukrainie, głównie obiekty przemysłowe. Gubernator obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Hanża przekazał, że w ataku na magazyny i fabrykę zginęły cztery osoby, sześć zostało rannych. Jak podaje Ukraińska Prawda, ratownicy pracowali na miejscu zdarzenia od 6:40 do 9. Nad ranem wiadomo było o dwóch ofiarach śmiertelnych, dwa kolejne ciała znaleziono pod gruzami. Wśród pracowników przemysłowych, przewiezionych do szpitala, były kobiety i mężczyźni w wieku od 25 do 57 lat. Jedna z hospitalizowanych osób znajduje się w stanie ciężkim.

Rakiety uderzyły też w pięciopiętrowy budynek mieszkalny w Dnieprze. Zniszczony został parter budynku, a w piwnicach wybuchł pożar. Cztery osoby zostały ranne, trzy trafiły do szpitala, a 15 kolejnych – ewakuowano. Uszkodzenia odnotowano również w zakładach w Krzywym Rogu i Pawłohradzie – przekazał Hanża.

Celem ataku była również stolica Ukrainy. Według Państwowej Służby do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych w Kijowie poważnie ranne zostały tej nocy 4 osoby, z czego trzy trafiły do szpitala. Mer miasta Witalij Kliczko poinformował o zniszczeniu czterech domów mieszkalnych i pożarze w jednym z zakładów przemysłowych.

W okolicach Czernihowa celem ataku był zakład energetyczny. Ponad 100 tys. mieszkańców zostało bez prądu.

W Połtawie zniszczeniu uległ obiekt infrastruktury krytycznej i kolejne przedsiębiorstwo.

Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że w nocnym ostrzale wykorzystano cztery pociski manewrujące, 221 dronów i nieokreśloną liczbę pocisków przeciwokrętowych i balistycznych typu Oniks.

Jaki jest kontekst

Moskwa nie ustaje w atakach na Ukrainę, tłumacząc to działaniami odwetowymi. Dzień wcześniej celem ataków było Zaporoże, Odessa i Kijów.

We wtorek 22 września w Nowym Jorku dojdzie do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rozmowy, toczone przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, rozpoczną się o godz. 19:15 polskiego czasu.

Jak przekazał Zełenski, „spotkanie może wiele zmienić”, a dla Kijowa proces pokojowy jest priorytetem. Wcześniej portal Axios informował, że podczas rozmowy telefonicznej Trump miał prosić prezydenta Ukrainy, żeby powstrzymał się od ataków na rosyjski sektor energetyczny. Według prezydenta USA to właśnie kryzys w sektorze paliwowym w Rosji odpowiada za wysokie ceny diesla.