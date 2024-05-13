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Zondacrypto. Służby u Chodzińskiego, zabrały sprzęt byłego agenta CBA Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), na polecenie prokuratora prowadzącego śledztwo ws. Zondacrypto, zabezpieczyli sprzęt elektroniczny Artura Chodzińskiego, byłego agenta CBA, który współpracował z Przemysławem Kralem. Chodziński miał być pośrednikiem między Zondacrypto a Zbigniewem Ziobrą i innymi postaciami prawicy.

Co się wydarzyło?

„W śledztwie dotyczącym Zondacrypto funkcjonariusze CBZC, działając na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału PZ PK [pionu Prokuratury Krajowej ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji red.], przeprowadzili przeszukania na terenie Wrocławia. W toku czynności zabezpieczono sprzęt elektroniczny, który mógł być użytkowany przez Artura Ch. i może zawierać dane istotne dla prowadzonego śledztwa” – poinformował na portalu X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

Mimo, że minister Żurek nie podaje pełnego nazwiska, jasne jest, że chodzi o Artura Chodzińskiego opisywanego w śledztwie Onetu jako człowiek, który namówił posła PiS Michała Moskala do spotkania z Przemysławem Kralem na Ibizie. Chodziński miał także pośredniczyć w kontaktach pomiędzy Kralem a Zbigniewem Ziobrą.

Jednocześnie użycie jedynie inicjałów przez ministra sprawiedliwości nie oznacza, że Chodzińskiemu postawiono zarzuty. Nie ma o tym żadnych oficjalnych informacji, natomiast sam Chodziński w rozmowie z Onetem powiedział, że nie postawiono mu zarzutów, nie został również zatrzymany, a wizyta funkcjonariuszy była wcześniej zapowiedziana.

Nawet gdyby nie była zapowiedziana, były agent CBA z pewnością powinien się jej spodziewać ze względu na związki z Zondacrypto.

Chodziński tymczasem wydał oświadczenie na platformie X, w którym podkreśla, że przekazał dobrowolnie policji przygotowane już wcześniej „dokumenty, nośniki danych i inne przedmioty, które mogą być istotne dla pełnego wyjaśnienia sprawy Przemysława K.”

„Czynność trwała ok. 20 minut. Wszystkie medialne wrzutki o jakichś trwających przeszukaniach to oczywiście kłamstwo” – napisał Chodziński.

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Jaki jest kontekst?

Chodziński, jako były już agent CBA, nawiązał współpracę z Przemysławem Kralem i wykonywał dla niego zlecenia w okresie od maja 2025 r. do marca 2026 r., zarabiając w tym czasie łącznie ok. 600 tys. zł.

Według ustaleń Onetu, to on był inicjatorem słynnego spotkania na Ibizie, w którym uczestniczył Przemysław Kral i Michał Moskal, były szef gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego i jego pupil.

Według mediów to również Chodziński pośredniczył w kontaktach pomiędzy Zondacrypto a Zbigniewem Ziobrą, w efekcie czego fundacja Ziobry, Instytut Polski Suwerennej, otrzymała od Krala 450 tys. zł. Kwota ta miała być jedynie początkiem, jednak banki utrudniały kolejne przelewy, a Zbigniew Ziobro miał się przestraszyć.

Śledztwo dot. Zondacrypto ruszyło gwałtownie po tym, jak przejął je katowicki oddział Prokuratury Krajowej i połączył śledztwa dotyczące zaginięcia byłego szefa Zondacrypto, działającego wtedy jako BitBay, Sylwestra Suszka (rozpoczętego w 2022 roku) ze śledztwem dotyczącym upadłej już giełdy (wszczętym w kwietniu 2026 roku), dotyczącym oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy.

W ostatnich dniach w postępowaniu aresztowano szefa PKOL Radosława Piesiewicza oraz Romana Ż. Ten drugi to jedna z szarych eminencji Zondacrypto/BitBay, który miał sterować giełdą z tylnego siedzenia i prać za pomocą giełdy pieniądze z oszustw VAT-owskich.

Co ciekawe, Roman Ż. został zatrzymany i aresztowany dopiero kilka dni temu, choć w katowickim sądzie już od czterech lat toczy się przeciw niemu sprawa właśnie w związku z jego działalnością w BitBay za pomocą podstawowych słupów. Pisaliśmy o tym w OKO.press już kilka miesięcy temu: