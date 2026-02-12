Prawa autorskie: - YouTube - YouTube

Nawrocki chciał rozbić koalicję. Postkomuch, ale nasz Przez sześć godzin Karol Nawrocki rozmawiał z ministrami rządu Donalda Tuska na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Wymienili się uprzejmościami i złośliwościami. Po co właściwie prezydent zaprosił do siebie ministrów? Co wynikło z tego spotkania? 12 lutego 2026 Agata Szczęśniak

Większość rozmowy według jej uczestników dotyczyła unijnego programu SAFE, który ma dofinansować rozwój europejskiego, w tym polskiego przemysłu zbrojeniowego. Prezydent zgłosił wiele wątpliwości dotyczących tego programu. Obawia się, że pieniądze nie trafią do polskich firm, pożyczka, którą dostanie Polska będzie za droga, w dodatku zapłacimy za nią utratą suwerenności. Spotkanie u prezydenta odbywało się w dniu, gdy ustawa o SAFE trafiła pod obrady Sejmu. Czy prezydent mógłby chcieć ją zawetować?

O ile prezydent ma wątpliwości w sprawie SAFE, o tyle nie ma ich w kwestii polskiego uczestnictwa w Radzie Pokoju powołanej przez Donalda Trumpa. A może tylko udaje, że ich nie ma? Zaproszenie do tworzonej przez amerykańskiego prezydenta organizacji jest kolejnym punktem spornym między rządem a ośrodkiem prezydenckim. Jeszcze niedawno wydawało się, że role zostały tu podzielone i rząd z prezydentem odgrywają szopkę przed Trumpem. Jednak ostatnie wypowiedzi prezydenckich ministrów są w tej sprawie wyjątkowo ostre. W co gra prezydent?

Karol Nawrocki stwierdził, że nie ma ochoty spędzać czasu w towarzystwie Włodzimierza Czarzastego. Ale to jemu poświęcił część RBN. Dziennikarki OKO.press, Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak, twierdzą, że Nawrocki chciał przede wszystkim zamieszać w koalicji rządzącej. Postawić mniejszych koalicjantów, PSL i Polskę 2050, przed niewygodnym pytaniem: czy popierają „postkomunistę“?

W Politycznym Plusie dla osób, które wspierają OKO.press, rozmawiamy o najnowszym rozwoju wypadków w Trybunale Konstytucyjnym. Czy ta ciągnąca się od 10 lat saga ma szansę się zakończyć? Czy koalicja obsadzi wolne miejsca w TK? Czy Karol Nawrocki zaangażuje się w ten konflikt? A jeśli tak, to jakie mogą być jego decyzje?