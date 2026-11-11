Nawrocki zaryczał jak król lew, Tusk go oswaja jak kotka

11 listopada. Nawrocki chce Polski prezydenckiej, która nie kłania się europejskim stolicom, jak to robi „magnat Tusk”. Bezczelnie poucza Domańskiego i manipuluje cytatem z Tuska sprzed 39 lat. Nadyma się władzą, której nie ma. A premier? Zaprasza do domu, jakby ten był kotkiem, a nie lwem

Przemówienie Karola Nawrockiego, 11 listopada 2026, czyli 22 minuty wykrzyczane, jak to ma w zwyczaju, pokazuje, że nie dała mu do myślenia klęska wyborcza Donalda Trumpa. Jego mowa to okrzyk bojowy polskiej wersji MAGA, czyli MPGA (Make Poland Great Again), z podkreślaniem własnej nieprzeciętnej roli, z zabytkową definicją polskości opartej na katolickiej wierze, i pogardą dla wspólnot europejskich przezywanych po niemiecku. A także połajanka wobec rządu, czyli metoda, której użył podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego wobec premiera Donalda Tuska. Tym razem padło na Andrzeja Domańskiego, ale i Tuskowi się dostało. Choć inaczej.