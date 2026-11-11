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Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Dawid Zuchowicz...
11 listopada 2026

Nawrocki zaryczał jak król lew, Tusk go oswaja jak kotka

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11 listopada. Nawrocki chce Polski prezydenckiej, która nie kłania się europejskim stolicom, jak to robi „magnat Tusk”. Bezczelnie poucza Domańskiego i manipuluje cytatem z Tuska sprzed 39 lat. Nadyma się władzą, której nie ma. A premier? Zaprasza do domu, jakby ten był kotkiem, a nie lwem

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Przemówienie Karola Nawrockiego, 11 listopada 2026, czyli 22 minuty wykrzyczane, jak to ma w zwyczaju, pokazuje, że nie dała mu do myślenia klęska wyborcza Donalda Trumpa. Jego mowa to okrzyk bojowy polskiej wersji MAGA, czyli MPGA (Make Poland Great Again), z podkreślaniem własnej nieprzeciętnej roli, z zabytkową definicją polskości opartej na katolickiej wierze, i pogardą dla wspólnot europejskich przezywanych po niemiecku. A także połajanka wobec rządu, czyli metoda, której użył podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego wobec premiera Donalda Tuska. Tym razem padło na Andrzeja Domańskiego, ale i Tuskowi się dostało. Choć inaczej.

Nie damy się podzielić, zwłaszcza na prezydent.pl

Trzeba pewnie docenić, że mogło być gorzej. W przemówieniu pojawiło się sporo propaństwowych zaklęć. Omówienie mowy Nawrockiego na stronie prezydent.pl robi wręcz wrażenie, jakbyśmy mieli Głowę Państwa, która to głowa myśli o całej Rzeczpospolitej.

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Piotr Pacewicz

Założyciel i redaktor naczelny OKO.press (2016-2024), od czerwca 2024 redaktor i prezes zarządu Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

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