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Prawa autorskie: Fot. Jonathan Nackstrand / AFPFot. Jonathan Nackst...
06 października 2026

Neurony sterowane światłem. Nobel 2026 za optogenetykę

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Śpiąca mysz nagle się budzi. Inna zamiera w bezruchu, choć w jej otoczeniu nie ma zagrożenia. Obie reakcje wywołują naukowcy, pobudzając wybrane komórki mózgu. Tegoroczny Nobel nagradza odkrycia, które pozwoliły z taką precyzją sprawdzać, jak neurony kształtują pamięć, emocje i zachowanie.

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Nagrodę Nobla z fizjologii lub medycyny w 2026 roku otrzymali Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel za odkrycia dotyczące kanałów jonowych bramkowanych światłem i optogenetyki.

Hegemann i Nagel odkryli białka, które pod wpływem światła otwierają drogę dla przepływu jonów przez błonę komórkową. Deisseroth wraz ze współpracownikami wykorzystał je do precyzyjnego sterowania aktywnością neuronów. Powstała metoda pozwalająca badać, jak konkretne komórki nerwowe wpływają na pamięć, emocje i zachowanie.

Karolinska Institute neuroscience professor Abdel El Manira (R) speaks in front of a screen displaying portraits of (L-R) US scientist Karl Deisseroth and German scientists Peter Hegemann and Georg Nagel during the announcement of the winners of the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine at the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden, on October 5, 2026. US scientist Karl Deisseroth and German scientists Peter Hegemann and Georg Nagel share the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics. (Photo by Jonathan Nackstrand / AFP)
Prof. Abdel El Manira prezentuje odkrycie trzech naukowców, które zostało uhonorowane Nagrodą Nobla z medycyny i fizjologii za 2026 r. Od lewej: Amerykanin Karl Deisseroth, Niemiec Peter Hegemann i Niemiec Georg Nagel. Sztokholm, 5.10.2026 r. Foto Jonathan Nackstrand / AFP

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Nagroda Nobla

optogenetyka

Na zdjęciu Marcin Powęska
Marcin Powęska

Biolog, redaktor naukowy Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER). Publikował w portalu Interia, Chip, Focus, a także papierowych wydaniach magazynów "Focus", "Wiedza i Życie" i "Świat Wiedzy". Obecnie dziennikarz serwisu Cowzdrowiu.pl.

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