Neurony sterowane światłem. Nobel 2026 za optogenetykę
Śpiąca mysz nagle się budzi. Inna zamiera w bezruchu, choć w jej otoczeniu nie ma zagrożenia. Obie reakcje wywołują naukowcy, pobudzając wybrane komórki mózgu. Tegoroczny Nobel nagradza odkrycia, które pozwoliły z taką precyzją sprawdzać, jak neurony kształtują pamięć, emocje i zachowanie.
Nagrodę Nobla z fizjologii lub medycyny w 2026 roku otrzymali Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel za odkrycia dotyczące kanałów jonowych bramkowanych światłem i optogenetyki.
Hegemann i Nagel odkryli białka, które pod wpływem światła otwierają drogę dla przepływu jonów przez błonę komórkową. Deisseroth wraz ze współpracownikami wykorzystał je do precyzyjnego sterowania aktywnością neuronów. Powstała metoda pozwalająca badać, jak konkretne komórki nerwowe wpływają na pamięć, emocje i zachowanie.
Komentarze