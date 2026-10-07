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Prawa autorskie: Fot. Bryce RICHTER / Univeristy of Wisconsin / AFPFot. Bryce RICHTER /...
07 października 2026

Nobel 2026 z fizyki za teleskop w lodzie. Jak IceCube bada kosmos?

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Ponad kilometr pod powierzchnią Antarktydy tysiące czujników rejestrują błyski w lodzie. W tych krótkich sygnałach naukowcy szukają informacji o miejscach, gdzie natura rozpędza cząstki do energii nieosiągalnych w laboratoriach.

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Nagrodę Nobla z fizyki w 2026 roku otrzymał Francis Halzen, belgijski fizyk z Uniwersytetu Wisconsin-Madison, „za decydujący wkład w obserwatorium neutrinowe IceCube i odkrycie wysokoenergetycznych neutrin pochodzenia astrofizycznego”. Halzen zaproponował wykorzystanie antarktycznego lodu do wykrywania tych cząstek i przez lata prowadził projekt realizowany przez międzynarodowy zespół. Jego najważniejszy wynik: dowód, że do Ziemi docierają neutrina o wysokich energiach, wytwarzane w obiektach kosmicznych.

Czym jest neutrino?

Neutrino jest cząstką elementarną – według obecnej wiedzy nie składa się z mniejszych części. Ma znacznie mniejszą masę niż elektron, ujemnie naładowana cząstka obecna w atomach. Samo neutrino nie niesie ładunku elektrycznego.

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fizyka

Nobel

Na zdjęciu Marcin Powęska
Marcin Powęska

Biolog, redaktor naukowy Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER). Publikował w portalu Interia, Chip, Focus, a także papierowych wydaniach magazynów "Focus", "Wiedza i Życie" i "Świat Wiedzy". Obecnie dziennikarz serwisu Cowzdrowiu.pl.

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