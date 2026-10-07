Nobel 2026 z fizyki za teleskop w lodzie. Jak IceCube bada kosmos?
Ponad kilometr pod powierzchnią Antarktydy tysiące czujników rejestrują błyski w lodzie. W tych krótkich sygnałach naukowcy szukają informacji o miejscach, gdzie natura rozpędza cząstki do energii nieosiągalnych w laboratoriach.
Nagrodę Nobla z fizyki w 2026 roku otrzymał Francis Halzen, belgijski fizyk z Uniwersytetu Wisconsin-Madison, „za decydujący wkład w obserwatorium neutrinowe IceCube i odkrycie wysokoenergetycznych neutrin pochodzenia astrofizycznego”. Halzen zaproponował wykorzystanie antarktycznego lodu do wykrywania tych cząstek i przez lata prowadził projekt realizowany przez międzynarodowy zespół. Jego najważniejszy wynik: dowód, że do Ziemi docierają neutrina o wysokich energiach, wytwarzane w obiektach kosmicznych.
Czym jest neutrino?
Neutrino jest cząstką elementarną – według obecnej wiedzy nie składa się z mniejszych części. Ma znacznie mniejszą masę niż elektron, ujemnie naładowana cząstka obecna w atomach. Samo neutrino nie niesie ładunku elektrycznego.
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