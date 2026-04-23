Nocne rozmowy w PiS. Co po zwycięstwie Morawieckiego?

Stowarzyszenie Morawieckiego jeszcze w ubiegłym tygodniu miało być „pasożytem”, a ludzi do niego dołączających straszono konsekwencjami. Po nocnych rozmowach Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim okazuje się, że stowarzyszenie będzie inkorporowane w struktury partyjne, ale jednak zostaje. Powszechnie uznano to za formalne usankcjonowanie frakcji Mateusza Morawieckiego, człowieka, który w PiS pojawił się już po 2015 roku i przez lata starał się ugruntować w partii swoją pozycję, początkowo zależną jedynie od woli samego prezesa.