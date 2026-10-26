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Prawa autorskie: Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.plFot. Krzysztof Zatyc...
26 października 2026

Odmówili jej legalnej aborcji. We wrocławskim szpitalu interweniowała policja. Wiemy, dlaczego

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Pacjentka miała prawo do legalnej aborcji, ale jej nie dostała. Zamiast tego jej dane medyczne trafiły do antyaborcyjnej Fundacji Życie i Rodzina, która zawiadomiła prokuraturę. Do szpitala, wskutek donosu  przyjechała natomiast policja. Po to, by sprawdzić, czy nie dochodzi tam do „nielegalnego zabiegu”.

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We wrocławskim Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza odmówiono wykonania legalnej aborcji. O sprawie poinformował kolektyw Legalna Aborcja.

Administrowane przez szpital wrażliwe informacje o stanie zdrowia kobiety trafiły do skrajnie antyaborcyjnej, prowadzonej przez Kaję Godek Fundacji Życie i Rodzina. W połowie października organizacja poinformowała o hospitalizacji pacjentki i ubieganiu się przez nią o przerwanie ciąży. Następnie zasiadający w zarządzie organizacji Krzysztof Kacprzak opublikował w mediach społecznościowych post informujący o złożeniu przez fundację zawiadomienia do prokuratury. Antyaborcjonista stwierdził, że organy ścigania otrzymały wniosek o zabezpieczenie dokumentacji medycznej pacjentki i postawienie jej zarzutu „zlecenia zabójstwa na poczętym dziecku przed przerwaniem ciąży”. Przypomnijmy: mowa o legalnej aborcji. Chodziło o przerwanie ciąży zagrażającej zdrowiu lub życiu.

Kilkadziesiąt godzin później działacze Fundacji Życie i Rodzina poinformowali w internecie, że aborcja na Brochowie została odwołana. Kobieta, której prywatność została naruszona i której dane medyczne obiegły cały kraj, nie otrzymała w placówce we Wrocławiu zgodnego z prawem świadczenia, po które zgłosiła się do publicznego szpitala w jednym z największych miast w Polsce.

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Na zdjęciu Oliwia Gęsiarz
Oliwia Gęsiarz

Absolwentka położnictwa, pedagożka, psycholożka, logopedka. Poza pracą propaguje położnictwo, w którym każda osoba ma prawo zakończyć swoją ciążę wtedy, kiedy chce i tak, jak chce.

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