Ofensywa prokuratury: zarzuty dla prokuratora Ostrowskiego i sędziów Schaba, Radzika, Lasoty

Wnioski o uchylenie immunitetów skierowano w piątek 9 października 2026 roku do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Pięć wniosków skierował wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej, a jeden Prokuratura Regionalna w Szczecinie. Uchylenie immunitetu jest konieczne, by tym osobom postawić zarzuty karne.

Prokuratura chce rozliczyć obecnego zastępcę Prokuratora Generalnego Michała Ostrowskiego (na zdjęciu u góry), powołanego na to stanowisko za czasów PiS. Podważa zmiany w prokuraturze, które wprowadzono po upadku rządu PiS. Ale nie jest łatwo odwołać go ze stanowiska.