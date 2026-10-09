Ofensywa prokuratury: zarzuty dla prokuratora Ostrowskiego i sędziów Schaba, Radzika, Lasoty
Prokuratura skierowała aż 6 wniosków o uchylenie immunitetów dotyczących ludzi Ziobry. Chce stawiać zarzuty karne obecnemu zastępcy Prokuratora Generalnego Michałowi Ostrowskiemu, byłej zastępczyni Prokuratora Krajowego oraz byłym rzecznikom dyscyplinarnym Ziobry.
Wnioski o uchylenie immunitetów skierowano w piątek 9 października 2026 roku do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Pięć wniosków skierował wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej, a jeden Prokuratura Regionalna w Szczecinie. Uchylenie immunitetu jest konieczne, by tym osobom postawić zarzuty karne.
Prokuratura chce rozliczyć obecnego zastępcę Prokuratora Generalnego Michała Ostrowskiego (na zdjęciu u góry), powołanego na to stanowisko za czasów PiS. Podważa zmiany w prokuraturze, które wprowadzono po upadku rządu PiS. Ale nie jest łatwo odwołać go ze stanowiska.
Prokuratura chce mu postawić zarzuty w dwóch sprawach:
- Wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej chce uchylenia jego immunitetu w związku ze sprawą zakupu i używania oprogramowania izraelskiej firmy Hermes. Kupiono go bez przetargu w 2020 roku, w czasie gdy Prokuratorem Krajowym był Bogdan Święczkowski, obecnie prezes TK. Hermes pozwalał na szybkie przeglądanie danych w otwartych zasobach internetu. Miał też dane z baz wykradzionych przez hakerów. Jak pisaliśmy w OKO.press Prokuratura Krajowa za czasów PiS używała Hermesa do zbierania danych o sędziach, dziennikarzach, czy prokuratorach.
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