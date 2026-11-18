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Zaloguj się, aby zapisać na później 18 listopada 2026 Dodaj nas w Google Oskarżają NATO, milczą na temat Rosji. Kto stoi za protestami młodych w Europie? Anna Mierzyńska przeczytasz w 8 minut Międzynarodowa koalicja lewicowych młodzieżówek 20 listopada organizuje w Europie i Polsce protest przeciw militaryzacji. O wojenną eskalację obwinia wyłącznie NATO, pomijając agresję Rosji. To przekaz zgodny z narracją Kremla. Pokazujemy, kto stoi za tą inicjatywą. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Zrzut ekranu z profilu IYS na Instagramie Zrzut ekranu z profi... Prawa autorskie: Zrzut ekranu z profilu IYS na Instagramie Zrzut ekranu z profi...

Na 20 listopada w całej Europie zaplanowano młodzieżowe protesty pod hasłem „Młodzież zjednoczona przeciw militaryzacji i imperializmowi”. W Polsce demonstrację „Nie dla poboru. Szpitale zamiast bomb” organizuje młodzieżówka Inicjatywy Pracowniczej, w porozumieniu z kilkoma innymi lewicowymi organizacjami z koalicji Młodzi Przeciw Wojnie, w tym z młodzieżówką Polskiej Partii Socjalistycznej i marksistowskim Czerwonym Frontem. Demonstracja ma się odbyć pod siedzibą Dowództwa Garnizonu Warszawa, na Placu Piłsudskiego.

„20 listopada młodzi ludzie w całej Europie będą strajkować i mobilizować się przeciwko militaryzacji, zbrojeniom i poborowi do wojska. Dołączamy do międzynarodowej mobilizacji, bo nie chcemy, żeby nasze pokolenie szykowano do wojen w interesie kapitału” – podkreślają polscy organizatorzy protestu w opisie wydarzenia, zamieszczonym na Facebooku. – „Nie zgadzamy się na politykę, która każe nam płacić za wojny i interesy zbrojeniowego biznesu oraz mówimy stanowcze „nie” planom deportacji Ukraińców na front. Chcemy szkół i uczelni wolnych od rekrutacji wojskowej oraz publicznych pieniędzy na potrzeby ludzi: szpitale zamiast bomb, mieszkania zamiast zbrojeń.”